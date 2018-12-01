Đàn bà sau ly hôn sẽ nhận ra rằng chỉ nên sống vì người mình sinh ra và người sinh ra mình

Họ sẽ lau khô nước mắt, sẽ ôm lấy những vết thương và cùng đau nỗi đau với người đàn bà. Và họ yêu người đàn bà chẳng vì lí do gì cả. Máu mủ ruột thịt vẫn là thứ tình cảm thiêng liêng, trên hết mọi dối lừa, bạc bẽo ở đời.

Đừng bao giờ hỏi một người đàn bà phải chọn con đường ly hôn rằng họ có đau không? Chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi đau mà họ chịu đựng. Chỉ những người đàn bà đã và đang trải qua cảm giác này mới có thể hiểu được. Không chỉ là đau đớn mà là tuyệt vọng và cả bế tắc... Đàn bà chọn con đường ly hôn, đau đớn và khổ sở vô cùng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà đau bởi thanh xuân đã trao đi, bao nhiêu cố gắng để tạo dựng hạnh phúc cuối cùng rồi tan biến như bọt xà phòng. Người đàn bà nào bước vào hôn nhân cũng hy vọng tràn trề nhưng phải kí vào lá đơn ly hôn và ra đi tay trắng thì còn gì đớn đau hơn thế? Cuộc sống phía trước bỗng nhiên tối sầm lại, đàn bà chông chênh và mất đi điểm tựa…

Nhưng dẫu có đau đớn đến mấy thì đàn bà cũng sẽ gượng dậy được. Họ sẽ nhận ra rằng mình không thể mãi đau khổ vì một người không xứng đáng. Đàn bà sau ly hôn sẽ nhận ra rằng, bên cạnh vẫn có người thương mình đến tận tâm can. Người đó sẽ đau xót tận cùng khi mình khổ sở. Sẽ nhỏ những giọt nước mắt hạnh phúc khi mình sống bình yên. Sau mọi biến cố, đàn bà sẽ nhận ra rằng chỉ nên sống vì người sinh ra mình và người mình sinh mà thôi! Là cha, là mẹ vẫn mở rộng vòng tay đón người đàn bà và cháu trở về sau cơn bão tố ly hôn. Họ sẽ lau khô nước mắt, sẽ ôm lấy những vết thương và cùng đau nỗi đau với người đàn bà. Và họ yêu người đàn bà chẳng vì lí do gì cả. Máu mủ ruột thịt vẫn là thứ tình cảm thiêng liêng, trên hết mọi dối lừa, bạc bẽo ở đời.

Cha mẹ sẽ là người lau khô nước mắt và ôm lấy những nối đau của người đàn bà - Ảnh minh họa: Internet Và đứa con mà đàn bà dứt ruột sinh ra, mọi biến cố trong cuộc đời đàn bà có con làm điểm tựa. Con là niềm vui, là hiện tại và cả tương lai. Đau khổ rồi sẽ qua đi, miễn bên cạnh người đàn bà còn có con. Đàn bà không được phép để mình bi lụy hay gục gã, bởi khi cha mẹ chia lìa, người đàn bà phải trở thành chỗ dựa cho con. Đàn bà từng sống hết lòng vì chồng, hi sinh cả thanh xuân rồi chẳng nhận lại được điều gì ngoài những nỗi đau. Nhưng suy cho cùng, chồng cũng chỉ là người dưng. Dẫu đã từng yêu thương đến mấy nhưng đã quay lưng thì đàn bà hãy buông tay cho nhẹ lòng. Đừng oán trách, đừng than vãn, cũng đừng hờn giận. Đã là người dưng nước lã thì nhọc tâm chỉ khổ mình! Đàn bà hãy chỉ nên sống vì người mình sinh ra và người sinh ra mình mà thôi! Những mối quan hệ không cần thiết trong cuộc đời thì cũng chẳng cần quan trọng nữa. Chỉ cần một căn nhà bình yên, một cuộc sống giản dị. Mỗi ngày bên những người thân ruột thịt cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện vui vẻ đã là hạnh phúc. Đàn bà trải qua bao nhiêu sóng gió sẽ nhận ra rằng chỉ có máu mủ tình thân là chẳng hề thay đổi - Ảnh minh họa: Internet Hạnh phúc vốn dĩ chẳng ở đâu xa mà lúc nào cũng kề cận. Đi qua biết bao giông tố, khổ ải rồi tự khắc đàn bà sẽ nhận ra được đâu mới là điều quý giá nhất của cuộc đời mình. Vĩnh viễn, chỉ có tình cảm máu mủ, ruột rà là chẳng hề thay đổi!

Đàn ông chỉ cần vợ khi giông tố, lúc bình yên lại có nhân tình Lúc khổ cực nhất chị tôi vẫn một lòng, một dạ vì chồng, vì con. Để khi có tất cả trong tay, anh ta lại thấy mình cao sang và người phụ nữ bên cạnh mình không xứng đáng.

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