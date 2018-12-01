Thanh xuân của người phụ nữ đáng giá bao nhiêu với kẻ phụ tình?

Đàn ông mãi mãi chẳng thể hiểu được rốt cuộc người đàn bà đã cho đi cả cuộc đời của họ trong mối tình ấy chứ không chỉ là tuổi thanh xuân.

Lòng dạ con người sao quá dễ thay đổi! Mới ngày nào, người đàn ông thề thốt thương yêu, hứa hẹn thủy chung nhưng rồi cũng chính họ lại quay lưng phản bội. Họ bỏ người phụ nữ dành cả thanh xuân cho mình để đến bên người phụ nữ khác. Họ vui vẻ, họ hạnh phúc mà chẳng hề mảy may để ý đến những nỗi đau và mất mát mà người phụ nữ phải chịu đựng. Người đàn ông khi có tất cả lại quay lưng với người phụ nữ đã dành cho mình cả tuổi thanh xuân - Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống thật trớ trêu. Khi yêu, người phụ nữ thường chẳng nghĩ đến chuyện giàu nghèo hay sang hèn. Chỉ biết hiện tại mình yêu và mình sống hết lòng với người đàn ông mình chọn. Còn đàn ông khi ấy, miệng thề thốt yêu đương và luôn hứa hẹn sau này sẽ mang lại một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Phụ nữ tin chứ, họ cũng mong một viễn cảnh hạnh phúc, viên mãn trọn vẹn.

Nhưng rồi, khi người đàn ông ấy có tất cả, họ lại chọn người đàn bà khác. Thời gian qua đi, họ lại thấy người phụ nữ dành cả thanh xuân cho mình thật quê mùa, cũ kĩ. Họ chối bỏ nhanh chóng. Tình yêu vài năm hay cả chục năm cũng chẳng còn nghĩa lí gì cả. Họ phủi sạch mọi thứ một cách trơn tru và hoàn hảo. Viện ra một vài lí do là xong! Một người bạn thân của tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như thế. Tình yêu của họ kéo dài từ những năm cấp 3, thời sinh viên rồi ra trường đi làm. Bạn có một tình yêu bền bỉ, thủy chung, không quá phô trương nồng nhiệt nhưng tưởng rằng sẽ chẳng có gì chia cắt nổi. Tình yêu mười năm, ai cũng nghĩ sẽ có một đám cưới. Đùng một cái, anh bạn ấy cưới con gái giám đốc. Khốn nạn là anh ta gặp cô gái ấy chỉ vọn vẹn vài tháng. Anh ta bỏ rơi người con gái dành cả thanh xuân để yêu và chờ đợi mình. Còn gì bạc bẽo hơn thế!

Người phụ nữ đã cho đi cả cuộc đời của họ chứ không phải chỉ là quãng đời thanh xuân ấy - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông rồi sẽ lãng quên, sẽ vui cười bên hạnh phúc mới. Thế nhưng ai sẽ trả lại cho người phụ nữ cả thanh xuân ấy? Thanh xuân với người phụ nữ là cả cuộc đời của họ. Niềm vui, hy vọng, tương lai và cả cuộc đời họ đã gửi trao trong mối tình khắc cốt ghi tâm ấy. Vậy mà đàn ông chối bỏ như thể chưa từng tồn tại. Đàn ông hạnh phúc trên nỗi đau khổ và dằn vặt của người đàn bà. Có thấy nhẫn tâm và độc ác không? Cả cuộc đời người phụ nữ rồi chẳng có giây phút nào bình yên được nữa. Họ sẽ sống cả cuộc đời còn lại với vết thương trong lòng. Đàn ông thì mãi mãi chẳng thể hiểu được. Rốt cuộc người đàn bà đã cho đi cả cuộc đời của họ trong mối tình ấy chứ không chỉ là tuổi thanh xuân. Ai trả lại cho phụ nữ những ngày tháng thanh xuân ấy? - Ảnh minh họa: Internet Thanh xuân của người phụ nữ trong mắt người đàn ông bạc tình đáng giá bao nhiêu? Hẳn là rẻ rúng lắm nên mới có chuyện phủi tay, quay lưng ra đi như thế. Chỉ có người phụ nữ vĩnh viễn chẳng thể lấy lại được những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình.

Đàn ông chỉ cần vợ khi giông tố, lúc bình yên lại có nhân tình Lúc khổ cực nhất chị tôi vẫn một lòng, một dạ vì chồng, vì con. Để khi có tất cả trong tay, anh ta lại thấy mình cao sang và người phụ nữ bên cạnh mình không xứng đáng.

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