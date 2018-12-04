Lòng chung thủy của đàn ông chỉ là lời hứa cho những người đàn bà cả tin

Tâm sự gia đình 04/12/2018 14:07

Nhiều người đàn bà thường rất tự hào rằng chồng mình chung thủy. Họ mạnh miệng tuyên bố rằng chồng mình sẽ không như những người đàn ông tệ bạc ngoài kia. Nhưng thử nghĩ xem, có một người đàn bà lẳng lơ mồi chài, cởi áo mời gọi trước mặt thì anh ta có đủ sức vượt qua cám dỗ không?

Đàn ông chỉ tốt một thời, không ai tốt một đời. Nhưng đàn bà ít người hiểu được điều đó. Họ tin rằng khi yêu và bước vào hôn nhân thì đàn ông sẽ chỉ thủy chung trọn đời. Cũng bởi đàn bà hay tin nên đàn ông hay hứa: “Cả cuộc đời này anh chỉ có mình em” hay “nếu không có em thì anh không sống nổi”…

Lòng chung thủy của đàn ông chỉ là lời hứa cho những người đàn bà cả tin - Ảnh 1
Đàn bà rất cả tin nên đàn ông hay hứa hẹn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn ngoan, khi đàn ông hứa hẹn hay thề thốt thì chỉ nên nghe chứ đừng tin tuyệt đối. Có thể lời anh ta nói trong hiện tại là thật, bây giờ anh ta yêu và chỉ có một mình bạn nhưng chắc gì ngày mai không thay lòng đổi dạ? Tình yêu ban đầu lúc nào cũng nồng nhiệt, say mê nhưng theo thời gian sẽ thay đổi. Khi kết hôn, tình yêu sẽ thay thế dần bằng bổn phận và trách nhiệm.

Có những giây phút chán nản chuyện gia đình, đàn ông rất dễ sa ngã vào những cám dỗ ngoài kia. Đàn ông chung thủy bởi chưa có cơ hội ngoại tình và cám dỗ chưa đủ lớn. Nhiều người đàn bà thường rất tự hào rằng chồng mình chung thủy. Họ mạnh miệng tuyên bố rằng chồng mình sẽ không như những người đàn ông tệ bạc ngoài kia. Nhưng thử nghĩ xem, có một người đàn bà lẳng lơ mồi chài, cởi áo mời gọi trước mặt thì anh ta có đủ sức vượt qua cám dỗ không? Bởi hoàn cảnh tạo nên con người, đàn ông còn chung thủy bởi vì chưa có cơ hội mà thôi!

Lòng chung thủy của đàn ông chỉ là lời hứa cho những người đàn bà cả tin - Ảnh 2
Khồng có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông chưa có cơ hội ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, khái niệm chung thủy với đàn ông lại khác đàn bà. Đàn bà nghĩ chung thủy là duy nhất, là một vợ một chồng. Đàn bà gắn tình dục với tình yêu, chỉ có thể lên giường với người họ yêu thương. Nhưng đàn ông nghĩ khác. Họ vẫn yêu vợ, vẫn biết vợ là duy nhất, chẳng có gì có thể thay thế được . Nhưng họ vẫn có những cuộc chơi bên ngoài, cũng có những mối tình một đêm mà chẳng hề áy náy. Thủy chung với đàn ông là sau bao nhiêu cuộc chơi bên ngoài vẫn không bỏ vợ, vẫn tử tế về nhà và hoàn thành hết bổn phận và trách nhiệm của mình.

Đàn ông nào trước mặt phụ nữ chẳng tỏ vẻ mình tử tế và tốt đẹp. Đối với vợ con thì luôn chứng tỏ người chồng, người cha tốt. Nhưng đàn ông khi ngồi với nhau lại khác. Họ sẵn sàng tiết lộ những bí mật của mình. Trên bàn nhậu hay với những người bạn thân thiết, đàn ông chẳng hề giấu giếm những chiến tích sát gái của mình. Họ khoe khoang những lần lên giường với một cô nàng chân dài, ngực bự… Họ chẳng hề áy náy khi kể về nhân tình của mình. Và rồi, tàn cuộc nhậu, họ trở về nhà và làm một người chồng tử tế trong mắt vợ con.

Lòng chung thủy của đàn ông chỉ là lời hứa cho những người đàn bà cả tin - Ảnh 3
Bí mật của đàn ông, càng ít biết càng đỡ đau lòng - pẢnh minh họa: Internet

Ai đó đã nói rằng, hãy sống với mặt tốt của đàn ông. Đừng cố công tìm hiểu, đừng tò mò điện thoại, máy tính… Bởi nếu biết sự thật thì đàn bà sẽ rất đau lòng. Ôm vợ buổi sáng, ôm nhân tình buổi trưa. Thề thốt chung thủy rồi quay lưng nhanh chóng. Đàn bà tin nhiều, yêu nhiều thì chỉ thiệt mình.

Lòng thủy chung của đàn ông chỉ là lời hứa cho những người đàn bà cả tin!

Đàn bà nên nhớ: Chỉ cần tiền đầy túi thì cuộc đời tự khắc sẽ bình yên

Đàn bà nên nhớ: Chỉ cần tiền đầy túi thì cuộc đời tự khắc sẽ bình yên

Một cô gái độc thân mà có tiền dĩ nhiên sẽ vui hơn một cô gái đã ế mà còn nghèo. Khi có tiền, ta chẳng sợ một cuộc sống một mình hay xô bồ. Chẳng sợ cuộc đời ngoài kia quá tẻ nhạt và buồn chán…

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình đàn ông chung thủy đàn ông tệ bạc lời hứa của đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 0 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm