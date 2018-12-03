Phụ nữ nên nhớ: Tình yêu luôn đáng tin nhưng lòng người thì khó đoán

Ngày hôm qua người đàn ông thề thốt yêu bạn đến cuối đời nhưng chắc gì ngày mai đã không xiêu lòng vì một người khác. Bởi thế, yêu mà lí tưởng hóa, yêu mà quá si mê là đàn bà dại.

Liệu rằng với cuộc sống bây giờ có tồn tại tình yêu thực sự? Hai người đối đãi với nhau bằng cả chân tình, dẫu bị vây bọc bởi bao nhiêu cám dỗ, lọc lừa vẫn một lòng một dạ hướng về nhau? Có không hai người trân trọng nhau từ ngày đầu cũng như ngày cuối? Phải chăng tìm được tình yêu thật sự còn khó hơn cả việc hái sao trên trời? - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người bảo rằng, tìm được một tình yêu như thế còn khó hơn cả hái sao trên trời. Tình yêu bây giờ bị chi phối bởi quá nhiều thứ: Là nhan sắc, tiền bạc, vật chất. Người ta yêu nhau nhanh chóng và rời bỏ nhau cũng dễ dàng. Ngay cả trong hôn nhân, sự thay lòng đổi dạ cũng rất phổ biến. Vợ chồng sống với nhau vài ba năm, người đàn ông chán chê vợ lại “đổi gió” để đến với những cô gái khác trẻ đẹp hơn…

Phụ nữ ở độ tuổi 18, 20 suy nghĩ tình yêu rất đẹp. Họ phủ lên tất cả mọi thứ bằng một màu hồng lung linh rực rỡ. Họ yêu trong si mê và đặt rất nhiều kì vọng vào tình yêu ấy. Bởi thế, nếu lỡ chẳng may gặp trắc trở, lừa dối phụ nữ rất khó gượng dậy. Họ chìm trong những nỗi cô đơn và u uất. Trải qua một vài mối tình, khái niệm về tình yêu với người phụ nữ càng thay đổi. Càng nhận về bao nhiêu đắng chắt, bao nhiêu lọc lừa người ta không còn tin vào tình yêu nữa. Tình yêu phải chăng chỉ là lời nói dối cho những kẻ hay nhẹ dạ, cả tin? Nhiều người khi bị phụ tình đã chọn cách khép lòng lại bởi nhìn đâu cũng thấy phản trắc, quay lưng.

Càng nhận bao nhiêu dối trá, lọc lừa người ta càng không tin vào tình yêu - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ à, vốn dĩ tình yêu lúc nào cũng đáng tin cả, chỉ còn lòng người mới không đáng tin mà thôi. Tình yêu luôn là điều đẹp đẽ và đáng trân trọng trong cuộc đời. Vẫn còn những chuyện tình vượt lên cả ngoại tình, tiền bạc, vật chất. Vẫn còn nhiều người trân quý người bạn đời bên cạnh mình dẫu nghèo khó hay giàu sang. Nhiều người đàn ông nghèo hèn, mặc trên mình bộ đồ rách nát vẫn cố dành tiền mua tặng vợ mình một bông hoa trong ngày kỉ niệm. Những người đàn ông như thế vẫn còn! Lòng người bạc bẽo đã khiến tình yêu bị méo mó đi rất nhiều. Để không phải gặp đau khổ, để không mất mát quá nhiều đến nỗi khó lòng vượt qua được thì điều đàn bà cần đề phòng chính là lòng người. Dẫu yêu thương đến mấy, dẫu sâu nặng bao nhiêu vẫn chừa lại cho mình một phần lí trí để đặt câu hỏi: “Nếu anh ấy thay lòng mình sẽ sống ra sao?”. Tình yêu luôn luôn đúng, chỉ có lỗi là ở lòng người - Ảnh minh họa: Internet Lòng chung thủy không phải là thứ trường tồn, bất biến. Ngày hôm nay, người đàn ông yêu bạn vì bạn dễ thương, nhu mì, nhút nhát… Nhưng vài ba năm sau, chính tính cách như vậy anh ta lại chán bởi cảm thấy bạn quá trẻ con và chưa trưởng thành. Ngày hôm qua người đàn ông thề thốt yêu bạn đến cuối đời nhưng chắc gì ngày mai đã không xiêu lòng vì một người khác. Bởi thế, yêu mà lí tưởng hóa, yêu mà quá si mê là đàn bà dại. Khi gặp dối trá, lọc lừa thì đàn bà đừng quá bi quan, đừng khép lòng mình lại. Bởi đơn giản, bạn đã yêu sai người. Ngoài kia vẫn có người xứng đáng để bạn trao gửi tin yêu!

Thanh xuân của người phụ nữ đáng giá bao nhiêu với kẻ phụ tình? Đàn ông mãi mãi chẳng thể hiểu được rốt cuộc người đàn bà đã cho đi cả cuộc đời của họ trong mối tình ấy chứ không chỉ là tuổi thanh xuân.

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