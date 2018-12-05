Dằn vặt nhất với phụ nữ là mối tình lâu năm nhưng không nên duyên phận

Phụ nữ yêu 05/12/2018 14:18

Hóa ra một mối tình đẹp đẽ, kéo dài lâu năm chưa hẳn sẽ trở nên duyên phận. Hóa ra người luôn miệng thề thốt yêu đương, người sẽ chung thủy cả đời rồi cũng sẽ quay lưng nhanh chóng. Chỉ có những người phụ nữ trong những mối tình dang dở ấy rồi sẽ chẳng bao giờ được bình yên.

Chẳng có gì bòn rút thanh xuân của người phụ nữ bằng mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng rồi chẳng có kết quả. Bên nhau trong một khoảng thời gian dài, đã đặt tất cả tin yêu và hi vọng vào mối tình đó. Những tưởng những cuộc tình sâu nặng như thế sẽ rất vững bền. Nhưng duyên phận rồi chẳng thắng nổi lòng người…

Dằn vặt nhất với phụ nữ là mối tình lâu năm nhưng không nên duyên phận - Ảnh 1
Duyên phận cũng chẳng thể thắng nổi lòng người - Ảnh minh họa: Internet

Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại người bạn chơi với nhau khá thân thời đi học. Tôi lên thành phố học rồi ở lại đó lập nghiệp. Bạn ở quê học nghề may vá, rồi về phụ giúp tiệm may của gia đình. Điều tôi luôn ngưỡng mộ ở bạn chính là bạn có một tình yêu rất đẹp. Yêu nhau suốt những năm cấp ba, kéo dài bền bỉ đến những năm sau. Anh bạn ấy cũng cùng khóa với chúng tôi.

Khi tôi lấy chồng, sinh con thì tưởng rằng bạn ở quê cũng đã yên ấm gia đình. Khi gặp lại bạn, tôi có hỏi về chuyện gia đình. Bởi tôi cứ đinh ninh rằng hai người đã lấy nhau, đã sinh con đẻ cái. Nhưng đáp lại tôi bạn chỉ cười buồn: “Thì anh ấy lấy vợ sinh con nhưng mà vợ anh ấy không phải mình".

Rồi bạn tâm sự chuyện của mình. Yêu nhau đến gần mười năm, bên nhau cả thanh xuân, bạn gom góp tất cả cho tình yêu của mình. Anh ấy nói rằng đợi đến khi ổn định mọi thứ, nghề nghiệp ổn định một chút hai người sẽ cưới nhau. Bạn cũng tin như thế, nhưng rồi người bên cạnh khi anh ta có tất cả mọi thứ lại không phải bạn.

Dằn vặt nhất với phụ nữ là mối tình lâu năm nhưng không nên duyên phận - Ảnh 2
Tình yêu ấy bòn rút tuổi thanh xuân của đàn bà đến kiệt quệ - Ảnh minh họa: Internet

Gần mười năm cho một mối tình. Kết thúc không chỉ khiến bạn đau mà gần như mất niềm tin vào mọi thứ. Chỉ một thời gian ngắn sau, anh ta lại kết hôn nhanh chóng với một cô gái khác. Nhà gần nhau, mỗi lần đi ngang có việc là lòng bạn lại quặn thắt. Anh ta có một cuộc sống hạnh phúc, lại vừa sinh một đứa bé kháu khỉnh.

Vài năm rồi nhưng bạn chưa thể mở lòng ra để yêu ai được nữa. Hơn 30 tuổi, thấy mệt mỏi khi phải bắt đầu lại một mối quan hệ mới. Vả lại, bạn không còn tin vào cái gọi tình yêu nữa. Người bạn đợi chờ cả thanh xuân, yêu nhau đến thế còn quay lưng huống hồ gì những người đàn ông khác.

Đôi khi bạn đổ thừa cho duyên phận rằng họ có chẳng số được làm vợ chồng. Nghĩ vậy mà sao lòng bạn vẫn đau. Tình yêu ấy bòn rút cả thanh xuân của bạn đến kiệt quệ. Lấy đi của bạn rất nhiều thứ, không phải là 10 năm mà là cả cuộc đời.

Dằn vặt nhất với phụ nữ là mối tình lâu năm nhưng không nên duyên phận - Ảnh 3
Người phụ nữ trong những mối tình dang dở ấy sẽ chẳng bao giờ bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn người bạn của mình mà tôi thương vô hạn. Hóa ra một mối tình đẹp đẽ, kéo dài lâu năm chưa hẳn sẽ trở nên duyên phận. Hóa ra người luôn miệng thề thốt yêu đương, người sẽ chung thủy cả đời rồi cũng sẽ quay lưng nhanh chóng. Chỉ có những người phụ nữ trong những mối tình dang dở ấy rồi sẽ chẳng bao giờ được bình yên.

Trách lòng người nông sâu khó đoán, hay đổ lỗi ở duyên phận bây giờ?

Lòng chung thủy của đàn ông chỉ là lời hứa cho những người đàn bà cả tin

Lòng chung thủy của đàn ông chỉ là lời hứa cho những người đàn bà cả tin

Nhiều người đàn bà thường rất tự hào rằng chồng mình chung thủy. Họ mạnh miệng tuyên bố rằng chồng mình sẽ không như những người đàn ông tệ bạc ngoài kia. Nhưng thử nghĩ xem, có một người đàn bà lẳng lơ mồi chài, cởi áo mời gọi trước mặt thì anh ta có đủ sức vượt qua cám dỗ không?

Xem thêm
Từ khóa:   mối tình thanh xuân tâm sự đàn bà đàn ông bội bạc

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 30 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 0 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này