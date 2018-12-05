Dằn vặt nhất với phụ nữ là mối tình lâu năm nhưng không nên duyên phận

Hóa ra một mối tình đẹp đẽ, kéo dài lâu năm chưa hẳn sẽ trở nên duyên phận. Hóa ra người luôn miệng thề thốt yêu đương, người sẽ chung thủy cả đời rồi cũng sẽ quay lưng nhanh chóng. Chỉ có những người phụ nữ trong những mối tình dang dở ấy rồi sẽ chẳng bao giờ được bình yên.

Chẳng có gì bòn rút thanh xuân của người phụ nữ bằng mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng rồi chẳng có kết quả. Bên nhau trong một khoảng thời gian dài, đã đặt tất cả tin yêu và hi vọng vào mối tình đó. Những tưởng những cuộc tình sâu nặng như thế sẽ rất vững bền. Nhưng duyên phận rồi chẳng thắng nổi lòng người… Duyên phận cũng chẳng thể thắng nổi lòng người - Ảnh minh họa: Internet Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại người bạn chơi với nhau khá thân thời đi học. Tôi lên thành phố học rồi ở lại đó lập nghiệp. Bạn ở quê học nghề may vá, rồi về phụ giúp tiệm may của gia đình. Điều tôi luôn ngưỡng mộ ở bạn chính là bạn có một tình yêu rất đẹp. Yêu nhau suốt những năm cấp ba, kéo dài bền bỉ đến những năm sau. Anh bạn ấy cũng cùng khóa với chúng tôi.

Khi tôi lấy chồng, sinh con thì tưởng rằng bạn ở quê cũng đã yên ấm gia đình. Khi gặp lại bạn, tôi có hỏi về chuyện gia đình. Bởi tôi cứ đinh ninh rằng hai người đã lấy nhau, đã sinh con đẻ cái. Nhưng đáp lại tôi bạn chỉ cười buồn: “Thì anh ấy lấy vợ sinh con nhưng mà vợ anh ấy không phải mình". Rồi bạn tâm sự chuyện của mình. Yêu nhau đến gần mười năm, bên nhau cả thanh xuân, bạn gom góp tất cả cho tình yêu của mình. Anh ấy nói rằng đợi đến khi ổn định mọi thứ, nghề nghiệp ổn định một chút hai người sẽ cưới nhau. Bạn cũng tin như thế, nhưng rồi người bên cạnh khi anh ta có tất cả mọi thứ lại không phải bạn.

Tình yêu ấy bòn rút tuổi thanh xuân của đàn bà đến kiệt quệ - Ảnh minh họa: Internet Gần mười năm cho một mối tình. Kết thúc không chỉ khiến bạn đau mà gần như mất niềm tin vào mọi thứ. Chỉ một thời gian ngắn sau, anh ta lại kết hôn nhanh chóng với một cô gái khác. Nhà gần nhau, mỗi lần đi ngang có việc là lòng bạn lại quặn thắt. Anh ta có một cuộc sống hạnh phúc, lại vừa sinh một đứa bé kháu khỉnh. Vài năm rồi nhưng bạn chưa thể mở lòng ra để yêu ai được nữa. Hơn 30 tuổi, thấy mệt mỏi khi phải bắt đầu lại một mối quan hệ mới. Vả lại, bạn không còn tin vào cái gọi tình yêu nữa. Người bạn đợi chờ cả thanh xuân, yêu nhau đến thế còn quay lưng huống hồ gì những người đàn ông khác. Đôi khi bạn đổ thừa cho duyên phận rằng họ có chẳng số được làm vợ chồng. Nghĩ vậy mà sao lòng bạn vẫn đau. Tình yêu ấy bòn rút cả thanh xuân của bạn đến kiệt quệ. Lấy đi của bạn rất nhiều thứ, không phải là 10 năm mà là cả cuộc đời. Người phụ nữ trong những mối tình dang dở ấy sẽ chẳng bao giờ bình yên - Ảnh minh họa: Internet Nhìn người bạn của mình mà tôi thương vô hạn. Hóa ra một mối tình đẹp đẽ, kéo dài lâu năm chưa hẳn sẽ trở nên duyên phận. Hóa ra người luôn miệng thề thốt yêu đương, người sẽ chung thủy cả đời rồi cũng sẽ quay lưng nhanh chóng. Chỉ có những người phụ nữ trong những mối tình dang dở ấy rồi sẽ chẳng bao giờ được bình yên. Trách lòng người nông sâu khó đoán, hay đổ lỗi ở duyên phận bây giờ?

Lòng chung thủy của đàn ông chỉ là lời hứa cho những người đàn bà cả tin Nhiều người đàn bà thường rất tự hào rằng chồng mình chung thủy. Họ mạnh miệng tuyên bố rằng chồng mình sẽ không như những người đàn ông tệ bạc ngoài kia. Nhưng thử nghĩ xem, có một người đàn bà lẳng lơ mồi chài, cởi áo mời gọi trước mặt thì anh ta có đủ sức vượt qua cám dỗ không?

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