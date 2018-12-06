Đừng níu kéo người đàn ông không dũng cảm ở bên bạn

Phụ nữ yêu 06/12/2018 13:51

Nếu một ai đó yêu bạn nhưng không đủ dũng cảm để ở bên, thì thứ tình cảm người đó trao đi chỉ là loại tình yêu mỏng manh, hời hợt và yếm thế. Người yêu bạn thật nhiều, họ sẽ vững tay lái, vượt qua giông bão mà gìn giữ hạnh phúc.

Chúng ta thường hay nói về đàn ông tốt – đàn ông tồi, đàn ông yêu vợ – đàn ông không yêu vợ, mà bỏ quên đi một loại đàn ông khó hiểu hơn rất nhiều: Đàn ông không dũng cảm ở bên bạn!

Người đàn ông không dũng cảm ở bên bạn, không có nghĩa là anh ta không yêu bạn. Thậm chí, có thể ngược lại rất yêu bạn, vậy tại sao vẫn không dám ở bên?

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Anh ta yêu bạn thật nhiều nhưng không dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thứ nhất, đàn ông không có, hoặc chưa có tiền. Mặc cảm về sự eo hẹp kinh tế, những suy nghĩ tự ti về việc không thể cho bạn những thứ tốt nhất, không thể đáp ứng mọi thứ bạn cần, không thể lo cho bạn những vất vả cuộc sống. Và nhất là, anh ta không thể cưới bạn.

Thứ hai, đàn ông lỡ gây quá nhiều lỗi lầm, không có dũng cảm ở bên bạn! Đôi khi đàn ông không ý thức được những hành vi, những lời nói, những thú vui của mình sẽ gây tổn thương trầm trọng cho nửa kia. Sau những lần dù vô tình hay cố ý khiến người phụ nữ của mình đau buồn, đàn ông tự cho mình là một gã tồi, không thể làm người kia hạnh phúc.

Thứ ba, đàn ông kém cỏi hơn bạn. Đàn ông sợ cảm giác thua sút người phụ nữ của mình, cả về xuất thân, ngoại hình, trình độ, bản lĩnh và năng lực. Cảm giác thua sút có thể khiến họ trở nên tự ti, mặc cảm, thậm chí là tự ái giận dữ. Họ không chấp nhận được chuyện này.

Thứ tư, người đàn ông không chịu được áp lực gia đình và xã hội. Không phải mối tình nào cũng được ủng hộ. Sự ngăn trở là khó tránh khỏi và người đàn ông phải là người đủ sự quyết đoán để vững vàng giữa vòng xoáy công kích. Rất tiếc, không phải đàn ông nào cũng giỏi chịu áp lực và tự tin với chọn lựa của chính mình.

Những người đàn ông như vậy, họ chọn cách rời đi sau một thời gian yêu nhau.

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Đàn ông không dũng cảm bởi vì nghĩ mình thua kém, không đem lại hạnh phúc cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Và bạn sẽ níu kéo họ. Bạn níu kéo vì bạn yêu và vì bạn biết họ cũng yêu mình. Những người đàn ông ấy yêu bạn, nhưng không dũng cảm ở bên bạn, bạn thoáng nghĩ cũng thấy thật đáng thương.

Nhưng bạn hãy nghĩ lại xem, lí do ban đầu bạn chọn người đó là gì? Một người đàn ông không có tiền, một người đàn ông gây ra lỗi lầm, hay một người đàn ông kém cỏi – bạn vẫn yêu bởi vì anh ta có cái để bạn phải yêu, phải hướng về!

Người yêu bạn chân thành, là người vì bạn mà cố gắng hơn, bằng mọi giá hoàn thiện mình hơn. Sẽ vì bạn mà chạy nhanh hơn, sẽ vì bạn mà vững bước hơn. Người yêu bạn chân thành, sẽ bù đắp những thiếu sót mà anh ta gây ra. Chứ không rời bạn mà đi, và nói rằng “một ai đó đến sau” sẽ xoa dịu cho bạn. Tình yêu ấy, có xứng cho bạn cố gắng nữa hay không?

Nếu một ai đó yêu bạn nhưng không đủ dũng cảm để ở bên bạn, thì thứ tình cảm người đó trao đi chỉ là loại tình yêu mỏng manh, hời hợt và yếm thế. Chẳng cuộc tình nào không bão giông. Người yêu bạn thật nhiều, họ sẽ vững tay lái, vượt qua giông bão mà gìn giữ hạnh phúc. Thậm chí, nếu đó là thứ giông bão do chính anh ta gây ra, anh ta sẽ tìm cách dập tan nó bằng mọi giá, trả lại cho bạn những ngày sóng yên bể lặng, mãi mãi an yên.

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Nếu anh ta không dũng cảm gìn giữ tình yêu của mình thì đừng níu kéo - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không dám cùng bạn vượt qua bão giông, không dám đối mặt với thực tế, không dám thay đổi để xứng với kì vọng của bạn – đừng níu kéo anh ta nữa! Anh ta cần học cách yêu đúng nghĩa, yêu như một người đàn ông thực thụ, không phải như một đứa trẻ!

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