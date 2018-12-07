Đàn bà đến sạch sẽ thơm tho còn không làm được thì muốn xinh đẹp kiểu gì?

Phụ nữ yêu 07/12/2018 14:48

Một người phụ nữ sạch sẽ, gọn gàng dĩ nhiên với mọi vấn đề khác cũng sẽ chỉn chu. Họ sẽ là người vợ, người mẹ biết lo toan, vun vén cho gia đình. Còn những người phụ nữ sống luộm thuộm, dơ bẩn thì đàn ông sớm muộn gì cũng chạy mất dép.

Phụ nữ không cần quá đẹp nhưng tuyệt đối phải sạch sẽ thơm tho. Ấy vậy mà nhiều người phụ nữ ngay cả điều đơn giản như vậy cũng không làm được. Muốn biết tính nết thật sự của một người phụ nữ hãy “đột nhập” vào căn phòng của cô ấy. Nhiều cô gái ra đường cực kì lộng lẫy, xịt nước hoa thơm lừng nhưng sống vô cùng bừa bộn, thậm chí là rất dơ bẩn.

Đàn bà đến sạch sẽ thơm tho còn không làm được thì muốn xinh đẹp kiểu gì? - Ảnh 1
Phụ nữ không cần quá đẹp nhưng tuyệt đối phải thơm tho, sạch sẽ - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông sẽ yêu một cô gái có gương mặt đẹp nhưng sẽ cưới làm vợ một cô gái biết sống sạch sẽ, thơm tho. Mùi thơm không phải toát ra từ loại nước hoa đắt tiền, từ son phấn xịn đắp lên mặt mà từ mái tóc gội sạch, chải kĩ, từ quần áo thơm mùi nắng. Một người con gái chỉ biết phô trương vẻ bên ngoài cho người khác thấy còn khi sống một mình mà vô cùng bừa bộn thì dứt khoát không thể làm người vợ, người mẹ tốt…

Anh bạn của tôi hay than phiền với tôi về vợ mình. Tôi cũng gặp vợ bạn vài lần, nhìn xinh xắn, đáng yêu. Nhưng bạn bảo rằng, cũng bị chính cái xinh xắn ấy làm cho hiểu lầm. Cưới nhau về mới hai tháng đã muốn ly hôn bởi cô ấy sống vô cùng bừa bộn, lười biếng và dơ bẩn.

Bạn kể, khoảng thời gian yêu nhau lúc nào cũng thấy cô ấy chải chuốt, xinh đẹp chứ ai ngờ cô ấy lại như thế. Nhà cửa cả tuần không quét dọn, lau chùi. Cơm thì lười biếng nấu. Đến nhà bếp mới thấy kinh hoàng, cơm thì mốc xanh, chén bát thì chất đống không thèm rửa. Thức ăn, vỏ mì tôm, vỏ trái cây vương vãi dưới nền gạch nhơ nhớp… Trái ngược với hình ảnh khi ra đường, ở nhà cô ấy ăn mặc rất luộm thuộm, tóc tai thì búi lên một cục trên đầu, trông nản vô cùng. Nhưng chỉ cần có ai gọi điện ra ngoài ngay lập tức bạn sẽ “lột xác” thành một cô gái khác hẳn.

Đàn bà đến sạch sẽ thơm tho còn không làm được thì muốn xinh đẹp kiểu gì? - Ảnh 2
Bạn tôi chán ngấy người vợ lúc nào cũng luộm thuộm, bừa bộn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đến sạch sẽ thơm tho còn không làm được thì muốn đẹp đẽ kiểu gì? Gương mặt đẹp cuốn hút bạn tôi nhưng cách sống của cô ấy khiến anh rất nản. Nói hoài, cãi nhau hoài mà cô ấy không thay đổi. Nhiều lúc đi làm về mệt mà bạn còn phải xắn tay áo dọn dẹp nhà cửa khiến bạn chán nản vô cùng. Tình trạng này kéo dài không khéo đường ai nấy đi.

Không phải đàn ông nào cũng cần một gương mặt thật đẹp, thân hình gợi cảm đầy những đường cong. Nhiều người thích phụ nữ bởi tính cách gọn gàng, sạch sẽ. Quần áo không đắt tiền nhưng chỉn chu, thơm tho. Móng tay sạch sẽ, cắt gọn gàng. Đầu tóc lúc nào cũng gội sạch sẽ, đến gần còn vương mùi thơm của dầu gội. Và căn phòng của cô ấy, ngay cả khi không có ai cũng gấp gọn chăn màn, đồ đạc sắp xếp cẩn thận.

Đàn bà đến sạch sẽ thơm tho còn không làm được thì muốn xinh đẹp kiểu gì? - Ảnh 3
Sự gọn gàng, sạch sẽ khiến đàn ông cuốn hút cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ sạch sẽ, gọn gàng dĩ nhiên với mọi vấn đề khác cũng sẽ chỉn chu. Họ sẽ là người vợ, người mẹ biết lo toan, vun vén cho gia đình. Còn những người phụ nữ sống luộm thuộm, dơ bẩn thì đàn ông sớm muộn gì cũng chạy mất dép. Phụ nữ nên nhớ, không cần quá đẹp nhưng tuyệt đối cần sạch sẽ, thơm tho.

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