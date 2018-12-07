Đừng nghe đàn ông hứa, hãy nhìn những gì họ làm

Khi đàn ông yêu thương một người phụ nữ thật sự thì sẽ luôn luôn hướng về người ấy bằng cả tấm lòng. Có thể không nói những lời mật ngọt, những lời có cánh nhưng anh ta luôn làm những điều để người phụ nữ của mình thấy thoải mái và hạnh phúc hơn.

Đàn bà yêu bằng tai nên rất thích nghe đàn ông nói những lời mật ngọt. Đàn ông luôn hiểu điều đó nên họ cố công lấy lòng phụ nữ bằng những lời có cánh. Không chỉ vậy, họ còn thề thốt rằng sẽ yêu suốt đời, sẽ chung thủy, sẽ mang đến một cuộc sống hạnh phúc cho người phụ nữ. Khi yêu, khi bị ru ngủ bởi một tình yêu đẹp dĩ nhiên phụ nữ sẽ tin "sái cổ". Đàn bà yêu bằng tai nên rất thích nghe những lời mật ngọt - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, khoảng cách giữa lời nói và hành động xa vời vợi. Anh ta nói yêu bạn không có nghĩa là anh ta không nói lời đó với những cô gái khác. Anh ta thề thốt thủy chung, suốt đời suốt kiếp chỉ có mình bạn không có nghĩa là ngày mai anh ta không thay lòng. Người phụ nữ khôn ngoan là người khi đàn ông hứa thì nghe chứ đừng tin. Hiểu một người đàn ông thì phải nhìn hành động. Anh ta yêu hay không yêu, là kẻ chân thật hay xảo trá thì qua những việc làm của mình, sự thật cũng phơi bày hết cả.

Khi yêu, các cô gái hãy tỉnh táo để nhận diện người yêu của mình có thật tâm hay không. Yêu lầm thì có thể bỏ nhưng cưới lầm chồng thì khổ ải vô cùng. Đừng tin hết những gì đàn ông hứa hẹn. Khi bạn nhắn tin nói rằng mình bệnh, anh ta sẽ không hờ hững nhắn vài câu như: “Em hãy mua thuốc uống” hay “em giữ gìn sức khỏe”. Nếu yêu bạn, nghe tin bạn bệnh sẽ lập tức sang thăm, gương mặt lo lắng thật sự. Có thể ngày thường anh ta nấu ăn rất tệ nhưng vì bạn bệnh, anh ta sẽ không ngần ngại xuống bếp nấu cho người mình yêu. Đàn ông yêu một người phụ nữ thật lòng họ sẽ luôn quan tâm và yêu thương bằng cả tấm lòng - Ảnh minh họa: Internet Không chỉ trong tình yêu mà ngay cả trong hôn nhân, một người đàn ông yêu vợ và không yêu vợ cũng thể hiện bằng những hành động cụ thể. Đâu khó gì để anh ta quàng tay ôm vợ, miệng nói rằng anh rất yêu em. Nhưng thật khó để đàn ông rót cho vợ ly nước mát khi vợ về nhà sau ngày làm việc cực nhọc. Thật khó để khi vợ thở than mệt mỏi, chồng xắn tay lên làm giúp. Thật ra, người đàn bà nào cũng cần những điều rất đơn giản. Đôi khi một vài lời hỏi han, quan tâm lại ý nghĩa hơn nhiều lời nói hoa mỹ.

Phụ nữ sau khi lấy chồng thường bị vỡ mộng và trách đàn ông sao quá dễ thay đổi. Ngày xưa anh ta rất chiều chuộng, rất thương yêu nhưng sao bây giờ lại sống quá vô tâm, ích kỉ. Thật ra, đàn ông không hề thay đổi. Họ vẫn là họ đấy thôi, chỉ là phụ nữ chúng ta trước khi cưới chưa thật sự nhìn kĩ người đàn ông ấy. Đàn bà khôn ngoan hãy nhìn hành động của đàn ông để hiểu tình cảm anh ta dành cho mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông theo thời gian ngoại hình thay đổi, có thể trở nên trầm tính, ít nói hơn. Nhưng nếu anh ta yêu thương một người phụ nữ thật sự thì sẽ luôn luôn hướng về người ấy bằng cả tấm lòng. Có thể không nói những lời mật ngọt, những lời có cánh nhưng anh ta luôn làm những điều để người phụ nữ của mình thấy thoải mái và hạnh phúc hơn. Bởi thế, muốn lựa chọn người đàn ông tốt cho mình thì đừng nghe họ hứa mà hãy nhìn những gì đàn ông làm.

Đừng cưới đàn ông giàu, hãy cưới người vì bạn mà dám tiêu tiền Vật chất với đàn ông rất quan trọng. Khi yêu thương một người phụ nữ thật lòng, họ cho đi chẳng tiếc. Khi và chỉ khi sống với một người đàn ông sẵn sàng cho đi như thế, phụ nữ mới có hạnh phúc thật sự.

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