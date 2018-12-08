Đàn ông gia trưởng vốn muôn hình vạn trạng, phụ nữ phải tỉnh táo nhận biết

Tuy nhiên nhận biết đàn ông gia trưởng để “biết mặt mà né” chẳng phải điều dễ dàng. Ai cũng nghĩ rằng đàn ông gia trưởng sẽ biểu lộ ở sự cộc cằn, cứng nhắc, ra lệnh, xét nét – đúng nhưng chưa đủ! Đàn ông gia trưởng vốn muôn hình vạn trạng hơn nhiều, cần phải tỉnh táo để nhận biết!

Đàn ông nói nhiều về thứ mình muốn, chứng tỏ anh ta đòi hỏi càng nhiều, đồng nghĩa với việc bạn phải nỗ lực để đáp ứng yêu cầu của anh ta. Một người đàn ông phóng khoáng đơn thuần sẽ không nói nhiều về thứ mà cá nhân anh ta muốn. Đàn ông đơn thuần sẽ có vẻ rất dễ chịu, mọi thứ thế nào cũng được miễn phải vui vẻ hạnh phúc. Nhưng đàn ông gia trưởng thì không – họ muốn hạnh phúc theo nguyên tắc của họ, theo yêu cầu của họ!

Đàn ông gia trưởng luôn muốn người phụ nữ sống theo ý mình - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, đàn ông đơn thuần khác họ có thể vừa đi chợ, vừa nấu ăn, vừa dọn dẹp sau bữa ăn nếu hôm ấy bạn khó ở, hay chỉ đơn giản là lười. Nhưng đàn ông gia trưởng lại khác! Họ sẵn sàng làm cùng bạn, chia sẻ cùng bạn, nhưng bạn phải có mặt trong cả quá trình! Thậm chí họ còn rõ ràng đến mức: “Anh đi chợ thì em nấu ăn nhé? Hoặc chúng ta phải cùng đi chợ, cùng nấu, cùng dọn dẹp, anh không thích phải làm một mình”. Nghe có vẻ anh ấy cần người đồng hành trong mọi hoàn cảnh, nhưng hãy cẩn thận – dấu hiệu gia trưởng đấy!

Anh ta không chấp nhận sự lơ là hoặc niềm vui riêng của bạn

Người đàn ông gia trưởng muốn bạn phải tập trung vào anh ta, xem anh ta trên hết mọi thứ. Thậm chí, nếu đòi hỏi đó biểu hiện bằng sự giận dỗi, lẫy hờn, buồn tủi, bạn cũng phải cẩn thận! Đàn ông đơn thuần không để ý đến những việc ấy!

Anh ta thấy khó chịu về sự riêng tư và niềm vui riêng của bạn mà không có mặt của anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, nếu bạn đã có hẹn với anh ấy để anh tối, nhưng đột xuất sếp và các đồng nghiệp lại muốn kéo nhau đi cà phê mà bạn lại không từ chối được. Bạn muốn dời cuộc hẹn với anh ấy trễ hơn 1 – 2 tiếng đồng hồ để mọi thứ vẫn vẹn toàn. Điều này, đàn ông đơn thuần có vẻ không bận tâm lắm, hẹn hò trễ thì mình sẽ ngủ một giấc, hoặc chơi game qua giờ.

Nhưng đàn ông gia trưởng thì khác, họ vẫn đồng ý dời cuộc hẹn nhưng tỏ thái độ không hài lòng, cho rằng bạn thiếu tôn trọng và quá tùy ý trong mối quan hệ. Có thể ban đầu, bạn sẽ cho rằng những biểu hiện này chứng tỏ anh ấy quá cần bạn, quá yêu bạn. Nhưng theo thời gian, bạn sẽ dần nhận ra, anh ta đang thể hiện sự ích kỉ, khó tính và xét nét.

Anh ta chú ý đến những điều nhỏ nhặt nhất

Đàn ông biết chú ý đến những thứ nhỏ nhặt thường được xem là tinh tế. Nhưng không khéo, lại thành một gã gia trưởng!

Thông thường ở đời, đàn ông đơn giản ít ai để ý tiểu tiết, liền bị xem là vô tâm. Đàn ông gia trưởng lại quan tâm mọi thứ, chú tâm mọi điều. Phụ nữ dễ xiêu lòng vì sự tinh tế của anh ta, nhưng cũng sẽ sớm chạy dài vì đôi khi anh ta chú ý quá đà, dẫn đến soi mói, xét nét, khó khăn với nửa kia của mình!

Phụ nữ hãy tỉnh táo để nhận biết đàn ông gia trưởng mà tránh xa còn kịp - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, bạn hứa sẽ nhắn tin hoặc gọi cho anh ấy khi xong việc, nhưng sau đó bạn ngủ quên. Người đàn ông đơn thuần sẽ không mấy bận tâm chuyện đó, trong đầu sẽ nghĩ rằng ai liên lạc trước không quan trọng, hoặc ngủ quên không liên lạc cũng chẳng sao, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Nhưng ngược lại, đàn ông gia trưởng không chấp nhận điều đó, họ cho rằng bạn không giữ lời, thiếu tôn trọng và không chân thành trong mối quan hệ.

Bạn đừng quên, người càng đơn giản càng dễ sống cùng. Đôi khi, sự đơn thuần của họ chính là bí quyết để bạn trở nên “dễ thở”. Đàn ông gia trưởng lại giống như món ăn cầu kì, muốn ăn cũng phải đúng bài bản, đúng quy trình, đúng cách thức!

Đàn bà phải là người khôn ngoan để đọc vị những kiểu đàn ông gia trưởng để mà tránh xa còn kịp.