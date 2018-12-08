Đàn ông gia trưởng vốn muôn hình vạn trạng, phụ nữ phải tỉnh táo nhận biết

Phụ nữ yêu 08/12/2018 15:41

Đàn ông gia trưởng không cho phép người phụ nữ của mình sống tùy ý, càng khó lòng chấp nhận quan điểm sống của người phụ nữ. Khi được hỏi, đàn bà đều rất sợ lấy phải một người đàn ông gia trưởng như thế.

Tuy nhiên nhận biết đàn ông gia trưởng để “biết mặt mà né” chẳng phải điều dễ dàng. Ai cũng nghĩ rằng đàn ông gia trưởng sẽ biểu lộ ở sự cộc cằn, cứng nhắc, ra lệnh, xét nét – đúng nhưng chưa đủ! Đàn ông gia trưởng vốn muôn hình vạn trạng hơn nhiều, cần phải tỉnh táo để nhận biết!

Vậy, để né đàn ông gia trưởng, hãy chú ý những điều sau đây.

Anh ta hay nói về thứ mình muốn

Đàn ông nói nhiều về thứ mình muốn, chứng tỏ anh ta đòi hỏi càng nhiều, đồng nghĩa với việc bạn phải nỗ lực để đáp ứng yêu cầu của anh ta. Một người đàn ông phóng khoáng đơn thuần sẽ không nói nhiều về thứ mà cá nhân anh ta muốn. Đàn ông đơn thuần sẽ có vẻ rất dễ chịu, mọi thứ thế nào cũng được miễn phải vui vẻ hạnh phúc. Nhưng đàn ông gia trưởng thì không – họ muốn hạnh phúc theo nguyên tắc của họ, theo yêu cầu của họ!

Đàn ông gia trưởng vốn muôn hình vạn trạng, phụ nữ phải tỉnh táo nhận biết - Ảnh 1
Đàn ông gia trưởng luôn muốn người phụ nữ sống theo ý mình - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, đàn ông đơn thuần khác họ có thể vừa đi chợ, vừa nấu ăn, vừa dọn dẹp sau bữa ăn nếu hôm ấy bạn khó ở, hay chỉ đơn giản là lười. Nhưng đàn ông gia trưởng lại khác! Họ sẵn sàng làm cùng bạn, chia sẻ cùng bạn, nhưng bạn phải có mặt trong cả quá trình! Thậm chí họ còn rõ ràng đến mức: “Anh đi chợ thì em nấu ăn nhé? Hoặc chúng ta phải cùng đi chợ, cùng nấu, cùng dọn dẹp, anh không thích phải làm một mình”. Nghe có vẻ anh ấy cần người đồng hành trong mọi hoàn cảnh, nhưng hãy cẩn thận – dấu hiệu gia trưởng đấy!

Anh ta không chấp nhận sự lơ là hoặc niềm vui riêng của bạn

Người đàn ông gia trưởng muốn bạn phải tập trung vào anh ta, xem anh ta trên hết mọi thứ. Thậm chí, nếu đòi hỏi đó biểu hiện bằng sự giận dỗi, lẫy hờn, buồn tủi, bạn cũng phải cẩn thận! Đàn ông đơn thuần không để ý đến những việc ấy!

Đàn ông gia trưởng vốn muôn hình vạn trạng, phụ nữ phải tỉnh táo nhận biết - Ảnh 2
Anh ta thấy khó chịu về sự riêng tư và niềm vui riêng của bạn mà không có mặt của anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, nếu bạn đã có hẹn với anh ấy để anh tối, nhưng đột xuất sếp và các đồng nghiệp lại muốn kéo nhau đi cà phê mà bạn lại không từ chối được. Bạn muốn dời cuộc hẹn với anh ấy trễ hơn 1 – 2 tiếng đồng hồ để mọi thứ vẫn vẹn toàn. Điều này, đàn ông đơn thuần có vẻ không bận tâm lắm, hẹn hò trễ thì mình sẽ ngủ một giấc, hoặc chơi game qua giờ.

Nhưng đàn ông gia trưởng thì khác, họ vẫn đồng ý dời cuộc hẹn nhưng tỏ thái độ không hài lòng, cho rằng bạn thiếu tôn trọng và quá tùy ý trong mối quan hệ. Có thể ban đầu, bạn sẽ cho rằng những biểu hiện này chứng tỏ anh ấy quá cần bạn, quá yêu bạn. Nhưng theo thời gian, bạn sẽ dần nhận ra, anh ta đang thể hiện sự ích kỉ, khó tính và xét nét.

Anh ta chú ý đến những điều nhỏ nhặt nhất

Đàn ông biết chú ý đến những thứ nhỏ nhặt thường được xem là tinh tế. Nhưng không khéo, lại thành một gã gia trưởng!

Thông thường ở đời, đàn ông đơn giản ít ai để ý tiểu tiết, liền bị xem là vô tâm. Đàn ông gia trưởng lại quan tâm mọi thứ, chú tâm mọi điều. Phụ nữ dễ xiêu lòng vì sự tinh tế của anh ta, nhưng cũng sẽ sớm chạy dài vì đôi khi anh ta chú ý quá đà, dẫn đến soi mói, xét nét, khó khăn với nửa kia của mình!

Đàn ông gia trưởng vốn muôn hình vạn trạng, phụ nữ phải tỉnh táo nhận biết - Ảnh 3
Phụ nữ hãy tỉnh táo để nhận biết đàn ông gia trưởng mà tránh xa còn kịp - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, bạn hứa sẽ nhắn tin hoặc gọi cho anh ấy khi xong việc, nhưng sau đó bạn ngủ quên. Người đàn ông đơn thuần sẽ không mấy bận tâm chuyện đó, trong đầu sẽ nghĩ rằng ai liên lạc trước không quan trọng, hoặc ngủ quên không liên lạc cũng chẳng sao, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Nhưng ngược lại, đàn ông gia trưởng không chấp nhận điều đó, họ cho rằng bạn không giữ lời, thiếu tôn trọng và không chân thành trong mối quan hệ.

Bạn đừng quên, người càng đơn giản càng dễ sống cùng. Đôi khi, sự đơn thuần của họ chính là bí quyết để bạn trở nên “dễ thở”. Đàn ông gia trưởng lại giống như món ăn cầu kì, muốn ăn cũng phải đúng bài bản, đúng quy trình, đúng cách thức!

Đàn bà phải là người khôn ngoan để đọc vị những kiểu đàn ông gia trưởng để mà tránh xa còn kịp.

Đừng nghe đàn ông hứa, hãy nhìn những gì họ làm

Đừng nghe đàn ông hứa, hãy nhìn những gì họ làm

Khi đàn ông yêu thương một người phụ nữ thật sự thì sẽ luôn luôn hướng về người ấy bằng cả tấm lòng. Có thể không nói những lời mật ngọt, những lời có cánh nhưng anh ta luôn làm những điều để người phụ nữ của mình thấy thoải mái và hạnh phúc hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu đàn ông gia trưởng đàn ông gia trưởng đàn bà khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 30 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 0 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này