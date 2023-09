Đàn bà ngoan chưa chắc sẽ hạnh phúc nhưng đàn bà hư chắc chắn sẽ vui

Thực sự, trong mỗi con người bản năng luôn thôi thúc chúng ta làm những gì mình muốn. Đôi lúc, muốn say sưa một bữa quên hết những muộn phiền. Sau giờ làm, chẳng muốn trở về nhà, vùi đầu trong căn bếp đầu mùi dầu mỡ đến chán ngấy. Nhiều khi muốn với bạn bè thâu đêm, nói ra hết những ẩn ức trong lòng. Muốn như hồi son trẻ, được hò hét, được vui cười… Nhưng rồi, đàn bà lại sợ mang mang tiếng: Đàn bà hư!

Làm một người đàn bà ngoan ngoãn, an phận chưa chắc đàn bà sẽ hạnh phúc. Mỗi ngày sẽ lặp đi, lặp lại những công việc ở công ty, những mối to toan không tên ở nhà. Gánh nặng của trách nhiệm và bổn phận sẽ khiến đàn bà mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng chắc gì người đàn ông sẽ trân quý một người vợ giỏi chịu đựng, biết hi sinh? Chỉ biết theo thời gian, đàn bà ngoan sẽ chẳng có niềm vui riêng ngoài chồng con.