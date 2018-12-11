Đàn bà nên nhớ: Hôn nhân không bao giờ là ‘chiếc thẻ bảo hiểm’ cho sự bình yên trọn đời

Phụ nữ yêu 11/12/2018 10:43

Trên đời này chẳng có gì là bất biến, trường tồn cả. Hôn nhân cũng không ngoại lệ. Bởi nó được xây dựng trên tình yêu, niềm tin của hai con người. Chúng ta có thể một lòng một dạ với chồng nhưng đàn ông có làm được điều đó hay không, đâu có một ai dám chắc.

Nhiều người đàn bà nghĩ rằng, kết hôn xong là chúng ta có thể “thở phào nhẹ nhõm”. Bởi, cuộc đời sau này đã có người cùng ghé vai gánh vác, cùng chia sẻ ngọt bùi. Cô đơn, bất hạnh hay bão tố ngoài kia chẳng có nghĩa lí gì nữa nếu được ở cạnh chồng. Và đàn bà lấy được chồng giàu, coi như có được ‘chiếc thẻ bảo hiểm’ yên ấm trọn đời. Có đúng như vậy không hay đàn bà quá lạc quan và ảo tưởng về cuộc sống hôn nhân?

Đàn bà nên nhớ: Hôn nhân không bao giờ là ‘chiếc thẻ bảo hiểm’ cho sự bình yên trọn đời - Ảnh 1
Có phải lấy chồng xong là chúng ta được yêu thương và bao bọc cả đời? - Ảnh minh họa: Internet

Tất cả đàn bà chúng ta đều đã nghĩ về những điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất với cuộc hôn nhân của mình. Nhưng rồi sống với nhau một vài tháng, một năm, rồi nhiều năm sự “vỡ mộng” và thất vọng theo đó cũng tăng lên dần dần. Hôn nhân đã không còn cho chúng ta một cái nhìn đầy giản đơn đối với cuộc đời. Trái tim người chồng – lẽ ra là nơi bình yên và ấm áp nhất với mỗi người vợ. Nhưng không, đàn bà thất vọng, khổ sở, thậm chí tuyệt vọng bởi nhận ra rằng trong trái tim ấy chỉ toàn vô tâm, bạc bẽo, dối lừa.

Nếu tin hôn nhân là một "chiếc thẻ bảo hiểm” trọn đời yên vui thì đàn bà sai rồi. Đàn bà khôn ngoan sẽ nhận ra rằng: Vùng an toàn của người phụ nữ không bao giờ là trong vòng tay của người đàn ông. Sống trong tình yêu, ru ngủ mình bằng thứ tình cảm vĩnh cửu, tự tin rằng mình ở vị thế độc tôn trong trái tim đàn ông… Tất cả điều đó sẽ nhấn chìm đàn bà xuống vực sâu nếu lỡ chẳng may phát hiện ra chồng tệ bạc, ngoại tình.

Đàn bà nên nhớ: Hôn nhân không bao giờ là ‘chiếc thẻ bảo hiểm’ cho sự bình yên trọn đời - Ảnh 2
Chúng ta có thể một lòng một dạ với chồng nhưng đàn ông liệu có làm được điều đó hay không? - Ảnh minh họa: Internet

Cái không ngờ nhất trong cuộc đời này chính là lòng người. Và lòng thủy chung hay tình yêu khắc cốt ghi tâm chỉ đúng trong một khoảng thời gian chứ không phải là mãi mãi. Người chồng ngày hôm nay yêu bạn, thề sống chết nếu không có bạn bên cạnh nhưng một vài năm sau hay mười năm nữa, có gì đảm bảo anh ta không thay lòng? Đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ huênh hoang, đừng bao giờ vỗ ngực tự hào về tình cảm của một người đàn ông dành cho mình. Chưa gặp hoàn cảnh, chưa biết được lòng người!

Đàn bà khôn ngoan chính là người dẫu có đang hạnh phúc, đang ấm êm cũng luôn tự đặt cho mình một câu hỏi: Nếu lỡ may chồng ngoại tình mình sẽ sống ra sao? Sự thật, rất nhiều người phụ nữ khi phát hiện ra chồng phản bội đã đau đớn đến mức phải tự tử, chìm trong nỗi đau tuyệt vọng vì đã quá tin, quá yêu. Một vài người phụ nữ phát hiện chồng ngoại tình muốn bỏ mà chẳng thể bỏ được bởi phụ thuộc quá nhiều, nhất là về kinh tế.

Đàn bà nên nhớ: Hôn nhân không bao giờ là ‘chiếc thẻ bảo hiểm’ cho sự bình yên trọn đời - Ảnh 3
Đàn bà khôn ngoan luôn liệu trước cho mình câu hỏi: 'Nếu không có chồng, mình sẽ sống ra sao?' - Ảnh minh họa: Internet

Trên đời này chẳng có gì là bất biến, trường tồn cả. Hôn nhân cũng không ngoại lệ. Bởi nó được xây dựng trên tình yêu, niềm tin của hai con người. Chúng ta có thể một lòng một dạ với chồng nhưng đàn ông có làm được điều đó hay không, đâu có một ai dám chắc.

Bởi thế, đàn bà đừng quá tin, quá phụ thuộc vào chồng. Dù thế nào cũng có công việc, có khoảng trời riêng của mình. Lỡ chẳng may người đàn ông một ngày quay lưng phản bội, chúng ta vẫn còn có chỗ để mà bám víu.

Chồng tệ bạc chính là phép thử cho sự mạnh mẽ của đàn bà

Chồng tệ bạc chính là phép thử cho sự mạnh mẽ của đàn bà

Đàn bà, chỉ khi bị dồn đến chân tường, khi gặp sự bạc bẽo, tráo trở của lòng người mới biết mình mạnh mẽ. Chị lâu nay yếu đuối, thậm chí nhu nhược khi sống bên chồng. Nhưng chồng tệ bạc đến tận cùng như thế chị còn cách nào ngoài phải thật kiên cường mà sống?

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà lấy chồng cách để đàn bà hạnh phúc đàn ông tệ bạc

TIN MỚI NHẤT

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 8 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này