Đàn bà nên nhớ: Hôn nhân không bao giờ là ‘chiếc thẻ bảo hiểm’ cho sự bình yên trọn đời

Trên đời này chẳng có gì là bất biến, trường tồn cả. Hôn nhân cũng không ngoại lệ. Bởi nó được xây dựng trên tình yêu, niềm tin của hai con người. Chúng ta có thể một lòng một dạ với chồng nhưng đàn ông có làm được điều đó hay không, đâu có một ai dám chắc.

Nhiều người đàn bà nghĩ rằng, kết hôn xong là chúng ta có thể “thở phào nhẹ nhõm”. Bởi, cuộc đời sau này đã có người cùng ghé vai gánh vác, cùng chia sẻ ngọt bùi. Cô đơn, bất hạnh hay bão tố ngoài kia chẳng có nghĩa lí gì nữa nếu được ở cạnh chồng. Và đàn bà lấy được chồng giàu, coi như có được ‘chiếc thẻ bảo hiểm’ yên ấm trọn đời. Có đúng như vậy không hay đàn bà quá lạc quan và ảo tưởng về cuộc sống hôn nhân? Có phải lấy chồng xong là chúng ta được yêu thương và bao bọc cả đời? - Ảnh minh họa: Internet Tất cả đàn bà chúng ta đều đã nghĩ về những điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất với cuộc hôn nhân của mình. Nhưng rồi sống với nhau một vài tháng, một năm, rồi nhiều năm sự “vỡ mộng” và thất vọng theo đó cũng tăng lên dần dần. Hôn nhân đã không còn cho chúng ta một cái nhìn đầy giản đơn đối với cuộc đời. Trái tim người chồng – lẽ ra là nơi bình yên và ấm áp nhất với mỗi người vợ. Nhưng không, đàn bà thất vọng, khổ sở, thậm chí tuyệt vọng bởi nhận ra rằng trong trái tim ấy chỉ toàn vô tâm, bạc bẽo, dối lừa.

Nếu tin hôn nhân là một "chiếc thẻ bảo hiểm” trọn đời yên vui thì đàn bà sai rồi. Đàn bà khôn ngoan sẽ nhận ra rằng: Vùng an toàn của người phụ nữ không bao giờ là trong vòng tay của người đàn ông. Sống trong tình yêu, ru ngủ mình bằng thứ tình cảm vĩnh cửu, tự tin rằng mình ở vị thế độc tôn trong trái tim đàn ông… Tất cả điều đó sẽ nhấn chìm đàn bà xuống vực sâu nếu lỡ chẳng may phát hiện ra chồng tệ bạc, ngoại tình. Chúng ta có thể một lòng một dạ với chồng nhưng đàn ông liệu có làm được điều đó hay không? - Ảnh minh họa: Internet Cái không ngờ nhất trong cuộc đời này chính là lòng người. Và lòng thủy chung hay tình yêu khắc cốt ghi tâm chỉ đúng trong một khoảng thời gian chứ không phải là mãi mãi. Người chồng ngày hôm nay yêu bạn, thề sống chết nếu không có bạn bên cạnh nhưng một vài năm sau hay mười năm nữa, có gì đảm bảo anh ta không thay lòng? Đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ huênh hoang, đừng bao giờ vỗ ngực tự hào về tình cảm của một người đàn ông dành cho mình. Chưa gặp hoàn cảnh, chưa biết được lòng người!

Đàn bà khôn ngoan chính là người dẫu có đang hạnh phúc, đang ấm êm cũng luôn tự đặt cho mình một câu hỏi: Nếu lỡ may chồng ngoại tình mình sẽ sống ra sao? Sự thật, rất nhiều người phụ nữ khi phát hiện ra chồng phản bội đã đau đớn đến mức phải tự tử, chìm trong nỗi đau tuyệt vọng vì đã quá tin, quá yêu. Một vài người phụ nữ phát hiện chồng ngoại tình muốn bỏ mà chẳng thể bỏ được bởi phụ thuộc quá nhiều, nhất là về kinh tế. Đàn bà khôn ngoan luôn liệu trước cho mình câu hỏi: 'Nếu không có chồng, mình sẽ sống ra sao?' - Ảnh minh họa: Internet Trên đời này chẳng có gì là bất biến, trường tồn cả. Hôn nhân cũng không ngoại lệ. Bởi nó được xây dựng trên tình yêu, niềm tin của hai con người. Chúng ta có thể một lòng một dạ với chồng nhưng đàn ông có làm được điều đó hay không, đâu có một ai dám chắc. Bởi thế, đàn bà đừng quá tin, quá phụ thuộc vào chồng. Dù thế nào cũng có công việc, có khoảng trời riêng của mình. Lỡ chẳng may người đàn ông một ngày quay lưng phản bội, chúng ta vẫn còn có chỗ để mà bám víu.

Chồng tệ bạc chính là phép thử cho sự mạnh mẽ của đàn bà Đàn bà, chỉ khi bị dồn đến chân tường, khi gặp sự bạc bẽo, tráo trở của lòng người mới biết mình mạnh mẽ. Chị lâu nay yếu đuối, thậm chí nhu nhược khi sống bên chồng. Nhưng chồng tệ bạc đến tận cùng như thế chị còn cách nào ngoài phải thật kiên cường mà sống?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-nen-nho-hon-nhan-khong-bao-gio-la-chiec-the-bao-hiem-cho-su-binh-yen-tron-doi-307226.html