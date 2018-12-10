Chồng tệ bạc chính là phép thử cho sự mạnh mẽ của đàn bà

Đàn bà, chỉ khi bị dồn đến chân tường, khi gặp sự bạc bẽo, tráo trở của lòng người mới biết mình mạnh mẽ. Chị lâu nay yếu đuối, thậm chí nhu nhược khi sống bên chồng. Nhưng chồng tệ bạc đến tận cùng như thế chị còn cách nào ngoài phải thật kiên cường mà sống?

Tôi không nghĩ rằng, chị là người chủ động đòi ly hôn. Bởi trong mắt tôi và mọi người, chị yếu đuối và có phần nào nhu nhược. Chị là người phụ nữ dịu dàng, bé nhỏ bên cạnh người chồng giàu có. Chơi thân với chị từ lâu, chưa bao giờ tôi thấy chị mở miệng cãi chồng một lời. Chồng chị làm ăn giỏi, giàu có nhưng theo lời chị là rất gia trưởng. Chị là người đàn bà bé nhỏ có phần nhu nhược bên cạnh người chồng giàu có nhưng gia trưởng - Ảnh minh họa: Internet Cuộc hôn nhân của họ ai cũng nghĩ là yên ấm. Chị vốn giỏi chịu đựng nên trước sự khó tính của chồng chị thường im lặng cho qua chuyện. Hai đứa con của chị đang tuổi ăn tuổi học, chồng lo kinh tế, chị ở nhà vun vén nhà cửa. Rồi một ngày, chị đau đớn phát hiện chồng có nhân tình.

Cô ta là nhân viên cấp dưới của chồng, xinh đẹp, trẻ trung. Chị đã ngồi khóc lặng trên ghế đá công viên đến khi tối mịt mới về nhà. Chồng thấy chị về, mở miệng trách mắng vì chị không nấu cơm tối. Chị cười chua chát: “Ôm người đàn bà khác bên ngoài mà vẫn về đòi ăn cơm vợ nấu hay sao?”. Anh ta sững người nhìn chị. Biết rằng chuyện ngoại tình bị bại lộ, anh ta bực bội lấy xe chạy ra ngoài. Với một người đàn ông còn chút lương tâm, hẳn đã cảm thấy có lỗi với vợ nhưng chồng chị thì không. Sau khi bị phát hiện, anh ta vẫn ngang nhiên qua lại với nhân tình. Chị khóc lóc, đòi ly hôn. Anh ta nghe thấy vậy liền thách thức chị: “Cứ giả mù, giả điếc thì cái gia đình này còn yên ấm. Còn muốn ly hôn thì cứ làm um sùm lên. Nhưng cô nên nhớ, nếu ly hôn thì cô chỉ có hai bàn tay trắng, không nghề nghiệp, không một xu dính túi. Lúc đó cô sẽ sống như một đứa ăn mày…”.

Chồng nghĩ rằng, chị không bao giờ dám ly hôn bởi vì anh ta nuôi chị - Ảnh minh họa: Internet Chồng chị dựa vào kinh tế để bóp nghẹt chị. Lâu nay vốn dĩ một mình anh ta đi làm, chị ở nhà nội trợ, chăm con. Anh ta nghĩ rằng chị sẽ không bao giờ dám bỏ chồng, sẽ không bao giờ dám mở miệng trách móc bởi vì anh ta nuôi chị. Chị ngồi trong bóng tối lặng câm mà suy nghĩ. 5 năm kết hôn, bây giờ ly hôn là mất hết, chị chẳng nắm được gì trong tay. Nhưng người chồng như thế thì giữ lấy, ôm lấy để làm gì nữa? Sáng hôm sau, chồng chị sau một đêm đi với nhân tình về nhà để thay đồ đi làm. Anh ta mở cửa phòng và thấy chị ngồi đó sau một đêm không ngủ. Anh ta bảo chị: “Bây giờ còn ngồi đó ăn vạ cả ngày hay sao?”. Chị đứng lên, dùng hết sức mạnh tát vào mặt chồng và ném vào anh ta lá đơn ly hôn: “Đàn ông khốn nạn như anh, tôi bỏ đi không tiếc”. Đàn bà, chỉ khi bị dồn đến chân tường, khi gặp sự bạc bẽo, tráo trở của lòng người mới biết mình mạnh mẽ. Chị lâu nay yếu đuối, thậm chí nhu nhược khi sống bên chồng. Nhưng chồng tệ bạc đến tận cùng như thế chị còn cách nào ngoài phải thật kiên cường mà sống? Chồng tệ bạc, đàn bà có cách nào ngoài phải kiên cường mà sống? - Ảnh minh họa: Internet Chị dắt con ra khỏi nhà, bằng số tiền ít ỏi tiết kiệm được chị thuê phòng trọ ở. Tôi đã tận mắt thấy người đàn bà chưa bao giờ chịu cực khổ ấy đi làm thuê, phụ quán ăn kiếm tiền nuôi con. Một bữa tôi tới phòng trọ chị chơi, mấy mẹ con đang ăn tối. Bữa ăn đạm bạc với trứng và rau. Chị cười: “Nhiều tiền thì ăn thịt ăn cá, ít tiền thì ăn mắm ăn rau. Miễn là mình thấy thanh thản, yên ổn thật sự là được rồi...”.

Đàn ông gia trưởng vốn muôn hình vạn trạng, phụ nữ phải tỉnh táo nhận biết Đàn ông gia trưởng không cho phép người phụ nữ của mình sống tùy ý, càng khó lòng chấp nhận quan điểm sống của người phụ nữ. Khi được hỏi, đàn bà đều rất sợ lấy phải một người đàn ông gia trưởng như thế.

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