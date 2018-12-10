Hoạn nạn không rời bỏ, cãi vã không nghĩ đến chuyện ly hôn: Đó mới là tình nghĩa vợ chồng thật sự

Vợ chồng không đơn giản chỉ là sống cùng nhau dưới một căn nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường mà thật sự ý nghĩa hơn thế. Những giây phút hoạn nạn, khốn cùng, khổ đau nhất trong cuộc đời vẫn nắm chặt tay nhau không buông...

Giữa cuộc đời rộng lớn, được gặp gỡ, quen biết, yêu thương và đi đến kết hôn thật sự là một mối lương duyên kì lạ trong cuộc đời. Có bao giờ chúng ta tự hỏi: Tại sao lại là người này chứ không phải người khác? Từ một người xa lạ lại trở thành mối ân tình nặng nhất trong đời, đó không phải là điều đáng để chúng ta trân trọng hay sao? Hôn nhân là mối lương duyên kì lạ trong cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng, theo những chặng đường hôn nhân, tình yêu rơi rụng dần và nhiều người nghĩ tình cảm ấy đã chết đi rồi. Là vợ chồng nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất cách yêu thương người bạn đời như đã từng. Bây giờ, nghĩ về người kia chỉ thấy sự mệt mỏi, chán chường. Nhìn vào mắt nhau chỉ thấy sự thất vọng cùng cực. Đôi khi, chỉ cần mở lời là châm ngòi cho một cuộc chiến. Không biết bao nhiêu lần, chúng ta không muốn trở về căn nhà có người vợ, người chồng đang đợi.

Có đôi lúc trong cuộc sống vợ chồng, ta cảm thấy hối hận vô cùng về đã “trót” cưới người kia. Giá như thời gian quay lại ta sẽ không bao giờ gật đầu với con người đầy vô tâm, ích kỉ và tàn nhẫn kia. Nếu được chọn lựa lại, hẳn ta sẽ chọn một con người khác. Thế nhưng, người vợ hay người chồng ở thời điểm đó chính xác là những gì ta cần. Là tình yêu, là sự thấu hiểu và bao dung, là người ta biết rằng sẽ cùng mình sát cánh cho những chặng đường sau này. Chúng ta cũng đã từng rất hạnh phúc bên người bạn đời của mình cơ mà?

Hôn nhân thật sự không phải là nấm mồ giết chết tình yêu. Mà đúng hơn, cả người vợ và người chồng trong một cuộc hôn nhân bất hạnh chưa thật sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Nên nhớ rằng, ngoài sự phản bội thì mọi thứ đều có cách giải quyết nếu cả hai thật sự đồng lòng. Vợ chồng không đơn giản là chỉ sống chung dưới một mái nhà, mà những giây phút khổ đau, hoạn nạn vẫn nắm chặt tay nhau không buông - Ảnh minh họa: Internet Hôn nhân không giống tình yêu. Nó đòi hỏi trách nhiệm, bổn phận, kinh tế và rất nhiều gánh nặng khác. Đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy hòn đá đè nặng trên vai mình mà không hề biết người bạn đời của mình cũng áp lực như thế. Lẽ ra, chính chúng ta phải giúp nhau là nhẹ gánh, làm cuộc sống trở nên đơn giản hơn nhưng khổ thay, mình lại làm điều ngược lại. Bao chỉ trích, than vãn, nhiếc móc… đã khiến gánh nặng nhân lên nhiều lần và người bạn đời cảm thấy ngày càng ngột ngạt, bế tắc trong căn nhà – nơi lẽ ra bình yên và ấm áp nhất. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng vô cùng nếu chúng ta biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Vợ chồng không đơn giản chỉ là sống cùng nhau dưới một căn nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường mà thật sự ý nghĩa hơn thế. Những giây phút hoạn nạn, khốn cùng, khổ đau nhất trong cuộc đời vẫn nắm chặt tay nhau không buông. Những lúc mâu thuẫn lên đỉnh điểm, cãi vã to tiếng cũng đừng vội nghĩ đến chuyện ly hôn. Vợ chồng là cùng nhau đi hết những ngày cùng tháng hạn như thế! Cái nắm tay tuổi già chính là bao nhiêu giông bão đã trải qua với nhau thời trẻ - Ảnh minh họa: Internet Được gặp gỡ, kết hôn với nhau đã là cái duyên kì lạ trong đời. Nhưng muốn giữ được điều đó, muốn bên nhau trọn đời chẳng phải là điều dễ dàng. Hôn nhân đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, cố gắng và bao dung rất nhiều. Cái nắm tay tuổi già chính là bao nhiêu giông bão đã trải qua thời trẻ. Không có cuộc hôn nhân nào chỉ cần yêu nhau là cưới về sẽ hạnh phúc!

Mẹ dạy con gái cách yêu thương một người đàn ông, ai nghe qua cũng lặng người Chúng ta mải mê tìm một hình bóng hoàn hảo, vô tình bắt nửa kia của mình phải hoàn hảo. Chúng ta đến với họ vì những điểm mạnh họ có, nhưng lại yêu họ bằng tất cả sự xét nét lên cái điểm yếu họ mắc phải.

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