Cưới chồng, hãy lấy sự nghiệp của họ làm đầu

Đàn ông tốt thôi chưa đủ. Đàn ông trước hết phải kiếm được tiền: Nuôi sống bản thân, vợ con, phụng dưỡng cha mẹ. Đàn ông không cần quá giàu, nhưng đàn ông không nuôi nổi vợ con, cha mẹ chỉ là những kẻ vô dụng.

Đàn bà đừng chọn một người đàn ông không có sự nghiệp hoặc không nắm được gì cho tương lai. Có thể gia đình anh ta giàu có nhưng ăn bám những đồng tiền của cha mẹ thì càng tuyệt đối tránh xa. Tình yêu ban đầu có thể đẹp đẽ, lung linh. Nhưng nếu kết hôn bạn sẽ nhận ra rằng, những người đàn ông đó sẽ chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc cho bạn. Đàn ông dù bao nhiêu tuổi, chưa có sự nghiệp thì vĩnh viễn chỉ là một cậu bé - Ảnh minh họa: Internet Trên cuộc đời này, đàn ông tốt cũng nhiều. Nhưng phụ nữ chờ đợi gì khi kết hôn với một người chưa có gì và chẳng muốn có gì trong tay? Đàn ông, dù cho bao nhiêu tuổi, nếu chưa có sự nghiệp thì vẫn chỉ là một cậu bé.

Sự nghiệp ở đây không phải là phải làm chủ một công ty thật lớn, có nhà lầu, xe hơi, kiếm thật nhiều tiền. Đôi khi, đơn giản là đàn ông biết khả năng của mình tới đâu và làm hết sức mình có thể. Anh ta có một công việc ổn định, có định hướng cho tương lai của mình thì phụ nữ có thể yên tâm mà lấy làm chồng. Một người đàn ông không có ý chí, an phận, không biết nhìn xa, dù hiện tại có nắm bao nhiêu tiền trong tay thì người phụ nữ sống cạnh anh ta sẽ khổ. Sự nghiệp chính là kết quả hiện hữu cho cả một quá trình đầy sóng gió của người đàn ông. Thất bại, cay đắng, mất mát, bị phản bội… đều bắt buộc phải trải qua. Đàn ông tốt thôi chưa đủ. Đàn ông trước hết phải kiếm được tiền. Nuôi sống bản thân, vợ con, phụng dưỡng cha mẹ. Đàn ông không cần quá giàu, nhưng đàn ông không nuôi nổi vợ con, cha mẹ chỉ là những kẻ vô dụng.

Sự nghiệp chính là sự hiện hữu của một quá trình đầy sóng gió của người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Không chỉ vững vàng về tài chính, đàn ông có sự nghiệp cũng hội tụ đầy đủ yếu tố của một người đàn ông tốt. Trước hết là người đàn ông từng trải. Sự từng trải giúp họ biết yêu thương, biết bao dung. Một cậu bé và người đàn ông từng trải khác nhau điều gì? Đó là, cậu bé thì luôn cho rằng mình đã lớn, đã khôn, đã tốt. Còn người đàn ông từng trải lại khác, họ chỉ nói về việc mình đã sai, đã ngu, đã tồi tệ. Chính vì vậy, họ lắng nghe, trân trọng, thấu hiểu phụ nữ hơn rất nhiều. Người đàn ông từng trải, sẽ yêu vợ theo cách của một người trưởng thành. Ở bên họ, phụ nữ có thể an tâm trước mọi sóng gió. Ở bên họ, người phụ nữ trở nên điềm tĩnh hơn. Hôn nhân muốn bền vững thì nhất định phải có kinh tế vững vàng - Ảnh minh họa: Internet Có một sự thật rằng, những cô gái mê tiền, mê xe, mê giàu, cuối cùng lại sống hạnh phúc. Còn những cô gái không cần tiền, lúc nào cũng chỉ thao thao bất tuyệt rằng mình cần một tình yêu chân chính, thì cuộc đời lại ngập trong đau khổ, nước mắt. Không phải cứ quan trọng tiền bạc là thực dụng. Mà bởi vì, vốn dĩ mọi thứ trên đời này muốn tốt đẹp đều cần có tiền. Hôn nhân muốn bền vững thì phải có kinh tế vững vàng. Phụ nữ hãy nhớ: Chọn đàn ông, lấy sự nghiệp của họ làm gốc.

Đàn bà nên nhớ: Hôn nhân không bao giờ là ‘chiếc thẻ bảo hiểm’ cho sự bình yên trọn đời Trên đời này chẳng có gì là bất biến, trường tồn cả. Hôn nhân cũng không ngoại lệ. Bởi nó được xây dựng trên tình yêu, niềm tin của hai con người. Chúng ta có thể một lòng một dạ với chồng nhưng đàn ông có làm được điều đó hay không, đâu có một ai dám chắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-chong-hay-lay-su-nghiep-cua-ho-lam-dau-307366.html