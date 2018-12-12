Chồng có quý giá đến mức đàn bà chúng ta cứ phải lo giữ chặt?

Phụ nữ yêu 12/12/2018 10:33

Đàn ông mà giàu có, tử tế, đẹp trai như tài tử thì sợ mất còn dễ hiểu. Đằng này, các ông chồng đa phần là lười biếng, vô tâm, nhậu nhẹt, ích kỉ… mà phụ nữ chúng ta còn ra sức giữ. Sao phải khổ vậy hỡi đàn bà!

Các cô, các chị mỗi lần ngồi với nhau thường nói về bí quyết giữ chồng. Phụ nữ chia sẻ cách chiều chuộng chồng, cách làm thỏa mãn chồng, cách kiểm soát chồng. Cách thay đổi mình vì sợ chồng chán, chồng bỏ. Nhiều phụ nữ bằng mọi cách hi sinh, chịu thiệt thòi, tỏ ra đoan chính tử tế nhất, để chồng phải trân quý. Những người phụ nữ ấy sợ mất chồng!

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Nhiều phụ nữ làm mọi cách để giữ được sự thủy chung của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng phụ nữ à, đàn ông là một cá thể độc lập. Không ai có thể trói buộc và giữ chân anh ta. Đàn ông sống và làm mọi thứ mình muốn. Anh ta suy nghĩ, chọn lựa và quyết định. Anh ta không phải một đứa trẻ, càng không là một món đồ, để phải ra sức canh giữ, để phải sợ mất!

Đàn ông, họ muốn đi, đàn bà không giữ được. Họ muốn ở, phụ nữ không đuổi được. Việc phụ nữ chúng ta cần làm, là dửng dưng và điềm tĩnh xem anh ta chọn gì, muốn gì. Đừng đá động, đừng can thiệp. Người không cần đến chúng ta, không nhận ra giá trị của chúng ta thì giữ làm gì?

Mà tại sao phải giữ? Đàn ông là gì mà đàn bà phải sợ mất? Tại sao không phải chính anh ta sợ mất và là người giữ chân vợ mình? Tại sao phụ nữ Việt Nam luôn tự đeo gông cho mình, khiến mình bị lệ thuộc cảm xúc vào đàn ông, để rồi luôn sống đau khổ, thiệt thòi?

Chồng có quý giá đến mức đàn bà chúng ta cứ phải lo giữ chặt? - Ảnh 2
Hạnh phúc của một người phụ nữ, không phụ thuộc vào người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi chúng ta làm mọi thứ để mong lòng chung thủy từ người đàn ông. Hi sinh tuổi xuân, vun vén tổ ấm, nấu ăn ngon… cố gắng đến rộc người vì một người chồng rất đỗi tầm thường. Đàn ông mà giàu có, tử tế, đẹp trai như tài tử thì sợ mất còn dễ hiểu. Đằng này, các ông chồng đa phần là lười biếng, vô tâm, nhậu nhẹt, ích kỉ… mà phụ nữ chúng ta còn ra sức giữ. Sao phải khổ vậy hỡi đàn bà!

Phụ nữ chúng ta là những cá thể độc lập. Hãy giữ lí trí và trái tim của mình được độc lập. Hãy làm những gì mình thích, hãy sống cho bản thân mình, và đàn ông sẽ phải tự đi theo để giữ chân chúng ta. Các chị nghĩ lại xem, đàn ông thường ích kỉ chỉ muốn sống thỏa mãn bản thân, nhưng các chị đâu có muốn bỏ anh ta, ngược lại còn tìm cách làm hài lòng anh ta.

Vậy thì, đàn ông cũng vậy! Đàn ông tìm cách ve vuốt, làm hài lòng những người đàn bà độc lập tự chủ. Liệu có ai muốn làm hài lòng kẻ luôn bám theo sau mình? Có ai muốn cầu kì giữ chân một người không bao giờ rời đi? Có bao giờ chúng ta thừa nhận rằng, đôi khi làm mọi thứ cho chồng không xuất phát từ tình yêu thương hay sự hi sinh, mà xuất phát từ nỗi sợ. Điều đó thực sự sai lầm, thực sự vô nghĩa.

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Đừng giữ chồng mà hãy để chồng sợ mất chúng ta - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không phải yếu tố đem lại hạnh phúc cho đàn bà. Hạnh phúc là điều do chính bản thân mình làm ra. Phụ nữ có thể làm chính mình luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta có thể sống tốt nhất bằng chính năng lực của mình. Đàn ông chỉ là niềm vui, đôi khi là nỗi buồn, không phải chân lý sống còn để các chị ra sức gìn giữ bảo bọc.

Hãy nhớ lại, ban đầu đàn ông đã phải chật vật theo đuổi chúng ta như thế nào? Sự độc lập, sự tự chủ và cả thần thái tử tế điềm tĩnh của phụ nữ, là thứ khiến anh ta phải chùn bước, phải lo lắng. Chúng ta là phụ nữ hiện đại, tuyệt đối không có chuyện giữ chồng, mà ngược lại, chồng phải giữ chúng ta!

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Trên đời này chẳng có gì là bất biến, trường tồn cả. Hôn nhân cũng không ngoại lệ. Bởi nó được xây dựng trên tình yêu, niềm tin của hai con người. Chúng ta có thể một lòng một dạ với chồng nhưng đàn ông có làm được điều đó hay không, đâu có một ai dám chắc.

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