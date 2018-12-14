Muốn hiểu thấu tình yêu của người đàn ông, hãy đợi đến khi vợ sinh con

Tâm sự gia đình 14/12/2018 10:42

Đàn ông yêu vợ, yêu luôn cả vết sẹo trên bụng, yêu cả những vết rạn chằng chịt trên da thịt. Họ biết ơn và trân trọng người đàn bà đã chịu nhiều thiệt thòi và đau đớn để sinh con cho họ. Bởi thế, muốn thấu chân tâm đàn ông thì hãy đợi khi vợ sinh con là rõ nhất!

Đàn ông, khi đã muốn người phụ nữ tin và yêu mình dĩ nhiên anh ta sẽ luôn hứa hẹn và tỏ ra mình là người đáng tin cậy và tử tế. Đến khi kết hôn, người đàn ông vẫn một mực rằng mình yêu vợ. Nhưng ở đời, nói lời yêu thì dễ nhưng minh chứng cho tình yêu của mình thì khó. Muốn hiểu thấu chân tâm của người đàn ông với vợ, hãy đợi đến khi cô ấy sinh con.

Muốn hiểu thấu tình yêu của người đàn ông, hãy đợi đến khi vợ sinh con - Ảnh 1
Nói lời yêu thì dễ nhưng minh chứng cho tình yêu của mình thì khó - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, mang thai và sinh con là giai đoạn vô cùng nhạy cảm và khó khăn. Chỉ những người phụ nữ đã trải qua mới hiểu thấu cảm giác vừa hạnh phúc, vừa lo sợ, vừa hoang mang này. Mang thai cực nhọc, bị hành hạ bởi những trận ốm nghén, đêm đêm bị chuột rút căng cứng cả chân. Nhiều phụ nữ bị ốm nghén đến kiệt sức và gầy rộc cả người.

Người đời có câu: “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình”. Cảnh cửa phòng sinh khép lại, người đàn bà sợ hãi và bất an vì không biết điều gì sẽ đợi mình. Cái cảnh đau đớn, quặn thắt, đau như đứt từng khúc ruột ấy có lẽ cả đời người đàn bà sẽ chẳng quên được.

Trong lúc mang thai và sinh con cực nhọc ấy, đàn bà cần biết bao sự quan tâm, lo lắng và sự có mặt – ngay bên cạnh của người chồng. Ngay chính lúc này đây, chẳng cần đàn ông nói lời hoa mỹ, chẳng cần thề thốt những lời thủy chung, người phụ nữ chỉ cần anh hiểu thấu và sẻ chia, như vậy là đủ!

Muốn hiểu thấu tình yêu của người đàn ông, hãy đợi đến khi vợ sinh con - Ảnh 2
Ngoại tình khi vợ mang thai là điều độc ác - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khốn khổ thay, đàn ông mấy ai thương người vợ đã dứt ruột sinh con cho mình? Họ bỗng cảm thấy phiền hà, bực bội, thậm chí ngán ngẩm với những cơn ốm nghén, với sự nhạy cảm hay khóc lóc của vợ. Và một điều tệ hại hơn, họ khổ sở khi bị “cấm vận” chuyện chăn gối. Nhiều người đàn ông, đã không chịu đựng nổi và ra ngoài “ăn vụng”. Họ bỏ rơi người vợ xanh xao, mệt mỏi ở nhà và chỉ nghĩ đến chuyện thỏa mãn sinh lí. Ngoại tình thật tàn nhẫn nhưng ngoại tình khi vợ mang thai và sinh con là một tội ác!

Khi người vợ vượt cạn, cô ấy đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Nhưng những người đàn ông miệng luôn nói rằng mình thương yêu vợ đã hành xử thế nào? Hãy đến bệnh viện phụ sản, trước phòng sinh các ông người thì ngái ngủ, kẻ thì chúi mũi vào điện thoại. Còn có ông chồng vô tư đến nỗi kiếm một chỗ nào đó rồi ngủ. Họ không cảm thấy lo lắng, không thấy bất an và thương cho người vợ của mình hay sao?

Không phải đơn thuần mà phụ nữ hay chia sẻ những hành ảnh đàn ông phương Tây bên cạnh vợ khi sinh nở. Một cái nắm tay thật chặt khi cô ấy lên cơn co, một vài câu động viên khi cô ấy trở dạ… Đàn ông không biết rằng, phụ nữ cực kì nhạy cảm. Dẫu đang đau đớn nhưng chỉ cần như thế, phụ nữ sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn.

Và một cái nắm tay, một cử chỉ quan tâm khi đàn bà sinh con – họ sẽ vĩnh viễn nhớ đến trọn đời.

Muốn hiểu thấu tình yêu của người đàn ông, hãy đợi đến khi vợ sinh con - Ảnh 3
Một ánh mắt lo lắng, một cử chỉ quan tâm đàn bà sẽ nhớ đến trọn đời - Ảnh minh họa: Internet

Để rồi sau này, cuộc sống vợ chồng có những khúc mắc, những lúc muốn buông tay người vợ sẽ vì ánh mắt lo lắng của chồng khi mình sinh con mà ở lại. Đàn ông yêu vợ, yêu luôn cả vết sẹo trên bụng, yêu cả những vết rạn chằng chịt trên da thịt. Họ biết ơn và trân trọng người đàn bà đã chịu nhiều thiệt thòi và đau đớn để sinh con cho mình. Bởi thế, muốn thấu chân tâm đàn ông thì hãy đợi khi vợ sinh con là rõ nhất!

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