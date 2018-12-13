Đến một độ tuổi, đàn bà sẽ không quá cần tình yêu, chỉ cần ở bên một người tử tế

Phụ nữ yêu 13/12/2018 10:40

Khi còn trẻ, phụ nữ nói về đàn ông đẹp trai, giàu có, phong độ, có địa vị… Nhưng khi đàn bà đã làm vợ, làm mẹ, trải qua bao nhiêu sóng gió sẽ nói về đàn ông tốt. Trong mắt đàn bà từng trải, mọi thứ khác đều xem nhẹ, chỉ có đàn ông tử tế và đàn ông chưa tử tế mà thôi.

Một người phụ nữ trải qua nhiều biến cố của cuộc đời sẽ nhìn nhận về tình yêu khác với những cô nàng mới lớn. Hai mươi tuổi, người phụ nữ yêu bằng trái tim nồng nhiệt, say mê. Bị choáng ngợp bởi ngoại hình, bởi những hào nhoáng bên ngoài. Nhưng rồi, nếm trải biết bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu sóng gió đàn bà không cần một người đàn ông yêu mình cuồng nhiệt. Chỉ cần một người đàn ông điềm đạm, đủ tử tế và bản lĩnh cho mình dựa vào.

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Phụ nữ còn trẻ đặt kì vọng rất nhiều vào tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà cưới chồng, ai cũng đã vẽ nên một cuộc sống với những điều thật lớn lao. Được hạnh phúc, được yên vui, vợ chồng luôn chia sẻ vui buồn, cùng đồng hành với nhau dẫu có bao sóng gió, bão giông. Nhưng trải qua một thời gian chung sống, người phụ nữ bắt đầu nhận ra, những điều mình từng mơ ước rất xa vời. Tình yêu nồng nhiệt ngày nào dần mất đi. Và đàn bà thất vọng, buồn bã bởi những vô tâm, hời hợt từ chồng.

Vẫn là chồng đấy thôi, nhưng anh ta sẽ không dịu dàng, không kiên nhẫn như thuở yêu nhau. Sự lãng mạn và tinh tế cũng mất đi, thay vào đó là một người đàn ông lười biếng, luộm thuộm, đôi khi lại rất dơ bẩn… Nhưng hôn nhân vốn dĩ là thế, đàn bà sau một khoảng thời gian buồn bã, hụt hẫng lại học cách chấp nhận và sống cùng người đàn ông với đầy bất toàn như thế.

Và khổ sở nhất là những người vợ có chồng vô tâm và ngoại tình. Chồng vô tâm, có đấy mà như không. Khi đàn ông không hề biết trách nhiệm, không gánh vác cùng vợ thì người vợ phải nai lưng ra gánh thay đàn ông. Đàn bà lấy chồng vô tâm thì rơi nước mắt, nằm cạnh chồng mà cô đơn vô cùng. Rồi đau đớn khi chồng ngoại tình. Phủi bỏ hết mọi tình nghĩa để sống theo bản năng của mình. Thử hỏi một người vợ sẽ đau đớn ra sao khi có người chồng như thế?

Đến một độ tuổi, đàn bà sẽ không quá cần tình yêu, chỉ cần ở bên một người tử tế - Ảnh 2
Trong mắt đàn bà từng trải, chỉ có đàn ông tử tế và chưa tử tế mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Sống trong cảnh vô tâm và bạc bẽo ấy, đàn bà lại ao ước chồng mình – chỉ cần đủ tử tế. Đủ tử tế để quan tâm đến những nhu cầu tổi thiểu của người vợ bên cạnh mình. Đủ tử tế để biết trách nhiệm của một người chồng, người cha. Đủ tử tế để biết từ chối những cám dỗ vây quanh.

Khi phụ nữ còn trẻ, họ nói về đàn ông đẹp trai, giàu có, phong độ, có địa vị… Nhưng khi đàn bà đã làm vợ, làm mẹ, trải bao nhiêu sóng gió sẽ nói về đàn ông tốt. Trong mắt đàn bà từng trải, mọi thứ khác đều xem nhẹ, chỉ có đàn ông tử tế và đàn ông chưa tử tế mà thôi.

Đến một độ tuổi, đàn bà sẽ không quá cần tình yêu, chỉ cần ở bên một người tử tế - Ảnh 3
Đàn bà từng trải rất cần sự tử tế của người đàn ông bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu dĩ nhiên luôn cần thiết nhưng đàn bà từng trải không cần một tình yêu thể hiện bằng những đóa hồng, những lời mật ngọt có cánh. Đàn bà cần một người điềm đạm, đủ bao dung và tử tế để dựa vào. Và chừng nào đàn ông còn tử tế, chừng đó đàn bà sẽ còn nguyện ở bên.

Yêu đàn ông nhỏ tuổi hơn, tại sao không?

Yêu đàn ông nhỏ tuổi hơn, tại sao không?

Yêu người đàn ông nhỏ tuổi hơn chẳng sao, quan trọng là phải đúng thời điểm. Thời điểm đúng chính là anh ta đã đủ trưởng thành. Chẳng có tình yêu nào “sai người” cả, nếu sai người thì đã không yêu nhau - chỉ có sai thời điểm mà thôi!

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