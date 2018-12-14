Khó nhất là làm vợ: Dở hơn chồng thì bị khinh, giỏi hơn chồng thì bị ghét

Tâm sự gia đình 14/12/2018 10:54

Phụ nữ ở nhà chồng nuôi cũng khổ, mà kiếm được nhiều tiền hơn chồng cũng khổ. Đàn ông Việt Nam rất sĩ diện. Nhất là đàn ông bản lĩnh có hạn, thì độ sĩ diện là vô hạn. Vợ giỏi hơn, sự nghiệp thăng tiến hơn, đàn ông lại thấy mất mặt...

Là người phụ nữ, ai chẳng muốn sau khi kết hôn sẽ được một tấm chồng nương tựa, bảo bọc cả đời. Dù là người vợ không làm ra tiền phải ở nhà nội trợ, hay người phụ nữ mỗi ngày đều bước chân ra ngoài xã hội, cũng đều muốn nép vào nhỏ bé bên chồng mình.

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Phụ nữ, ai cũng muốn mình được nương dựa vào chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khổ nỗi, làm vợ không đơn giản như vậy. Sau khi kết hôn, người phụ nữ phải đối diện với lựa chọn: Nội trợ hay theo đuổi công việc, sự nghiệp? Phụ nữ tuy muốn chu toàn mọi thứ, nhưng rốt cuộc vẫn phải chọn lựa, vì sức người có hạn và thời gian cũng vậy.

Phụ nữ độc lập tài chính là tốt, nhưng không phải người đàn ông nào cũng để yên cho vợ mình đi làm. Lúc này, nếu người phụ nữ vốn dĩ kiếm tiền không nhiều, sớm muộn cũng phải nghe câu: “Cô thì kiếm được bao nhiêu tiền mà cứ đi làm, rồi nhà cửa không ai lo. Nghỉ làm đi!”. Sau đó phụ nữ đành ngậm ngùi bỏ việc, chuyển sang nội trợ, mỗi tháng chờ chồng phát tiền chợ, tiền sinh hoạt. Cuối cùng, trăm thứ trong nhà đều đè lên vai, lại còn mang tiếng “ở nhà chồng nuôi”.

Ở chồng chồng nuôi đồng nghĩa với việc mang tiếng: Dở hơn chồng. Thôi thì, phận làm vợ, chịu tiếng dở hơn chồng cũng được. Khổ nỗi, thiên hạ bàn tán đã đành, mà đến đức ông chồng, mấy ai biết thương vợ mình lo toan tất bật trong nhà? Mỗi tháng đưa dăm ba đồng thì nặng nhẹ, tỏ vẻ quyền uy, bắt vợ quy phục. Mọi chuyện lớn nhỏ cũng tự mình quyết định, cho rằng phụ nữ ru rú trong nhà chẳng biết gì. Với số tiền ấy, thử đi thuê người giúp việc, xem người ta có chu toàn, có đảm đương đến vậy hay không.

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Phụ nữ ở nhà nội trợ thì bị chồng khinh, cả gia đình chồng khinh khi là ăn bám - Ảnh minh họa: Internet

Làm vợ, dở hơn chồng thì bị chồng khinh, cả gia đình nhà chồng khinh. Lúc đến với nhau, đàn ông thề non hẹn biển rằng sẽ cả đời chăm sóc bảo bọc, muốn làm bờ vai cho người phụ nữ dựa vào. Cưới rồi, lại muốn vợ mình biến thành siêu nhân.

Phụ nữ ở nhà chồng nuôi cũng khổ, mà kiếm được nhiều tiền hơn chồng cũng khổ. Nhiều phụ nữ sợ bị chồng khinh, sợ gia đình chồng xem thường, nên từ khi đi học đã vốn cố gắng nỗ lực. Ra trường đi làm, cũng nỗ lực hơn thiên hạ, mong có chỗ đứng trong xã hội, mong có được tài chính ổn định, dư dả. Nghĩ vậy là yên. Nhưng cuộc sống dễ dàng gì. Vợ giỏi quá, kiếm tiền nhiều quá, chồng ghét, gia đình chồng ghét!

Đàn ông Việt Nam rất sĩ diện. Nhất là đàn ông bản lĩnh có hạn, thì độ sĩ diện là vô hạn. Vợ giỏi hơn, sự nghiệp thăng tiến hơn, lại thường không mấy gì làm vui, chẳng thèm chúc mừng, chẳng màng hỗ trợ động viên. Ngược lại còn kiếm chuyện gây gổ, chê bai bỏ vợ bỏ bê gia đình để thỏa mãn cái tôi ích kỉ của mình.

Khó nhất là làm vợ: Dở hơn chồng thì bị khinh, giỏi hơn chồng thì bị ghét - Ảnh 3
Đàn ông sĩ diện, vợ giỏi hơn lại thấy mất mặt - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông lúc mới gặp gỡ, thường bị mê hoặc bởi người phụ nữ tài giỏi, thông minh. Đến khi kết hôn, lại thường kêu ca rằng tài giỏi thông minh mà để làm gì. Nhiều người chồng ghét cái sự tài giỏi của vợ, không muốn thừa nhận khả năng của vợ. Mấy ai có trái tim đủ rộng để biết rằng: Mình có được người vợ tuyệt vời!

Cho nên, phụ nữ à, giỏi hay dở gì cũng vậy, lỗi không phải ở bạn. Lỗi là ở người đàn ông mà bạn chọn, cái gì anh ta cũng muốn để thỏa mãn sự ích kỉ của mình!

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