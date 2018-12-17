Đàn ông yêu bao nhiêu cũng 'cả thèm chóng chán'

Phụ nữ, dù cứng rắn bao nhiêu, cũng dễ xiêu lòng trước một người đàn ông chỉ hướng về cô ấy, xem cô ấy là duy nhất. Phụ nữ nhạy cảm lắm. Bao nhiêu lời ong bướm, bao nhiêu quà cáp chiêu trò, cũng không qua được cái cảm giác chân thành đến não lòng của một người đàn ông dành cho mình. Cảm thấy rằng anh ấy xem mình là độc nhất, cả đời này sẽ chỉ dành trái tim để yêu mình.

Đàn ông lúc mới yêu thường sẽ chủ động tấn công dữ dội. Lúc ấy, mọi thứ đều tập trung vào người anh ta đang theo đuổi. Bỏ ra mọi nguồn năng lượng, thời gian, công sức, tiền bạc và cả tâm huyết. Mục đích để cho cô gái thấy được rằng anh ta khao khát có được và trân quý cô như thế nào.

Nhưng đàn ông không như phụ nữ nghĩ. Phụ nữ ban đầu kiêu kì, cảnh giác, đỏng đảnh là thế, nhưng càng bên nhau bao lâu lại càng nặng tình. Đàn ông thì khác, đa số là những người cả thèm chóng chán . Họ muốn chinh phục và được thỏa mãn cảm giác chinh phục thành công. Sau khi có được rồi, mải mê tận hưởng ngắm nhìn thành quả trong vài hôm, rồi lại muốn lên đường chinh phục điều mới mẻ hơn, cam go hơn.

Đàn ông yêu nồng nhiệt bao nhiêu, rồi cũng nguội lạnh dần - Ảnh minh họa: Internet

Họ bắt đầu không còn trân quý cô gái mà mình dày công theo đuổi nữa. Họ bắt đầu cư xử tùy ý, và cho phép bản thân lơ đễnh khỏi cô ấy dù khi đang ở bên nhau. Họ dần dần sẽ hết say mê, hết nhiệt huyết. Cô ấy từ vị trí ưu tiên, nay sẽ được đàn ông sắp xếp lại sao cho phù hợp nhất với anh ta.

Và phụ nữ muốn được bình yên ở bên người đàn ông đó, muốn được yêu thương và được ngọt ngào thì bắt đầu phải chấp nhận những cuộc thương lượng ngầm. Quy tắc của cuộc thương lượng được đàn ông đưa ra sau những lần cãi nhau mà anh ta chẳng thèm dỗ dành cô ấy nữa. Anh muốn em thế này, muốn em thế kia, em không được làm điều này, không được làm điều kia... Họ bắt người phụ nữ của họ bước vào những cam kết để mối quan hệ được yên ổn.

Những thứ cam kết đó, chính là miếng mồi mà ban đầu họ tung ra để phụ nữ xiêu lòng. Đàn ông từng nói: “Anh ước gì có ai đó bên anh, anh chán ngán cuộc sống đơn độc rồi”. Và rồi sẽ là: “Anh không thích bị em kiểm soát, anh cần được tự do”. Họ từng nói: “Anh ước gì có ai đó trò chuyện với anh mỗi khi anh mệt mỏi” và rồi sẽ là: “Anh mệt rồi anh đi ngủ trước đây, em đừng làm phiền nữa”.

Tình yêu của đàn ông, trải qua thời gian mới thấu rõ - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu của đàn ông, mãi mãi không mất đi, chỉ chuyển từ người cũ sang người mới mà thôi. Đàn ông lúc theo đuổi, nói trăm ngàn lời, cũng chỉ là tham khảo. Lời giải thật sự, qua thời gian rồi mới thấu rõ!