Gửi những gã đàn ông ngoại tình rồi ngụy biện rằng đó chỉ là nhu cầu sinh lí

Tâm sự gia đình 15/12/2018 14:12

Đàn ông trên đời này chỉ có hai dạng: Chung thủy hoặc không chung thủy. Ngụy biện rằng do sinh lí mới đi ngoại tình, đàn ông càng chứng tỏ con người mình thấp kém, đầu óc chẳng thể điều khiển nổi bản năng tầm thường.

Mười người đàn ông đi ngoại tình hết 9 kẻ ngụy biện rằng đó chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lí. Nghĩa là họ cho rằng việc ăn nằm với người đàn bà khác ngoài vợ cũng chỉ đơn giản như uống nước, ăn cơm... Đàn ông ngoại tình biết hối lỗi còn có thể tha thứ, còn những kẻ đã sai còn không biết mình sai chỗ nào như thế thật quá tầm thường.

Gửi những gã đàn ông ngoại tình rồi ngụy biện rằng đó chỉ là nhu cầu sinh lí - Ảnh 1
Đa phần đàn ông ngoại tình đều ngụy biện rằng để giải quyết nhu cầu sinh lí - Ảnh minh họa: Internet

Đã là nhu cầu nghĩa là việc đó không thể nhịn được. Như việc khát nước phải uống, đói phải ăn, không có thì con người sẽ chết. Tình dục không phải là nhu cầu giống như vậy. Con người khác con vật ở chỗ chúng ta biết tiết chế bản năng của mình. Việc lên giường với kẻ khác có cần thiết đến mức chà đạp, phủi bỏ tất cả mọi đạo lí để thỏa mãn? Không đâu, đàn ông càng ngụy biện chỉ càng cho thấy mình thật tầm thường và tham lam.

Hơn nữa, người vợ ở nhà cũng là một người phụ nữ. Nhu cầu sinh lí thì cả đàn ông và phụ nữ đều có. Vậy tại sao không phải vợ mà là kẻ khác? Phụ nữ có nhu cầu khác nhau nhưng không thể có chuyện nhịn hẳn. Sao đàn ông không thừa nhận rằng mình thích cảm giác mới lạ? Là làn da mịn màng, là ngực bự, là thân hình gợi cảm của người đàn bà kia. 

Đã là đàn ông thì ai cũng có những xúc cảm trước đàn bà đẹp. Ai cũng cả thấy rung động trước vóc dáng gợi cảm của phụ nữ. Nhưng đàn ông hơn nhau ở chỗ biết kiềm chế, biết giới hạn và nhận thức rõ giá trị của bản thân mình. Đàn ông mà với phụ nữ nào cũng muốn kéo lên giường được đó là những kẻ tồi tệ nhất.

Gửi những gã đàn ông ngoại tình rồi ngụy biện rằng đó chỉ là nhu cầu sinh lí - Ảnh 2
Con người hơn nhau ở chỗ biết kiềm chế, biết rõ giá trị của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tham lam lại rất ích kỉ và độc đoán. Mình đi ngoại tình thì đổ thừa do sinh lí. Nhưng đến lượt vợ đi ngoại tình cũng vì lí do đó thì đàn ông không ai chấp nhận nổi. Họ dùng những từ ngữ hạ đẳng, thấp kém để nói về đàn bà ngoại tình. Họ cho rằng người đàn bà như thế là lăng loàn, dơ bẩn, không xứng đáng làm vợ, làm mẹ. Nhưng khi nói như thế sao đàn ông không nhìn lại bản thân mình đi. Có dơ bẩn, có xứng đáng làm cha, làm chồng hay không?

Tôi từng tận tai nghe một người đàn ông trong cuộc nhậu cũng nói rằng đàn bà cứ quan trọng hóa vấn đề. Đàn ông vì nhu cầu, giải quyết xong thì họ cũng về nhà chứ có đi mất đâu mà sợ. Nghe xong, một chị đã có chồng vội phản bác: “Như trên bàn nhậu này, ai đó muốn đi tè. Nhu cầu mà, khốn nỗi không có nhà vệ sinh. Anh ta đứng dậy tè lên bàn, vương vãi lên chén bát thì có chấp nhận nổi không? Rõ ràng đó cũng là nhu cầu mà! Việc dơ bẩn, đáng xấu hổ thì đừng đổ thừa là nhu cầu các ông ạ!”. Cánh đàn ông im bặt.

Gửi những gã đàn ông ngoại tình rồi ngụy biện rằng đó chỉ là nhu cầu sinh lí - Ảnh 3
Ngụy biện do sinh lí chỉ càng chứng tỏ bản thân tầm thường - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông trên đời này chỉ có hai dạng: Chung thủy hoặc không chung thủy. Chẳng có đàn ông nào còn tử tế, thương vợ thương con khi đi ngoại tình cả. Ngụy biện rằng do sinh lí đàn ông càng chứng tỏ con người mình thấp kém, đầu óc chẳng thể điều khiển nổi bản năng tầm thường.

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