Đừng nói đàn ông hy sinh vất vả, phụ nữ ngàn lần khổ hơn nhiều!

Những chuyện tốt đẹp, như làm ăn phát đạt, con đẹp con xinh thì thường đàn ông được hưởng công nhiều hơn. Nhờ chồng giỏi giang nên gia đình khấm khá, nhờ tông chồng tốt nên con cái đẹp khôn. Công cán phụ nữ khuất đằng sau, mấy ai nhìn đến mà ngợi khen!

Đàn ông và phụ nữ, mỗi người có những nỗi khổ riêng. Nhưng ngẫm lại, phụ nữ Việt Nam vẫn trăm ngàn lần thiệt thòi, chịu nhiều bất công hơn đàn ông rất nhiều. Từ lúc thiếu thời, đến khi lập gia đình, sinh con đẻ cái, làm dâu con trong nhà, chỉ thấy khổ nhiều hơn sướng, oan nhiều hơn công bằng. Sinh ra là phụ nữ, cuộc sống vốn dĩ đã không dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet Ngay từ lúc mới yêu đương hẹn hò, ngày ra mắt gia đình đã có sự khác biệt rõ ràng. Phụ nữ đến nhà người yêu, phải lao vào bếp phụ nấu nướng, dọn dẹp, nữ công gia chánh biểu hiện càng nhiều càng tốt. Đàn ông, đến ra mắt nhà người yêu, lại thường được ngồi mời trà, mời cà phê, sau đó mới tiếp chuyện hỏi han.

Rồi quá trình yêu nhau, đa phần nhà trai dửng dưng không mấy hối thúc con mình đám cưới. Bởi gia đình nhà trai thường cho rằng đàn ông kết hôn sớm hoặc muộn không thành vấn đề, cứ tự do và yêu đương tìm hiểu nhiều người, đến lúc thực sự cần thì hãy kết hôn. Nhà gái lại khác, lo sợ con gái mình lỡ mất cái xuân thì, yêu đương mấy năm rồi không kết hôn, còn đâu là thanh xuân nữa, lỡ làng tuổi trẻ. Nói trắng ra, cái xuân thì của đàn ông đâu giống xuân thì phụ nữ! Ngay cả chuyện “ăn cơm trước kẻng”, có thai trước cưới, mọi sự đều do hai bên cùng làm, nhưng phụ nữ lại bị chỉ trích nhiều hơn. Nhà gái mắng con gái mình ngu, nhà trai cũng mắng “thứ con gái hư hỏng”.

Công lao của người phụ nữ phía sau chồng, mấy ai nhìn thấy? - Ảnh minh họa: Internet Rồi sau khi cưới nhau, người làm dâu, kẻ làm rể, nhưng thân phận lại khác nhau lắm. Con rể đến thăm nhà vợ, có khác gì khách quý ghé nhà, rượu trà cơm canh đủ đầy. Quý hóa thì rể phụ cho chút việc nặng trong nhà, còn bằng không cũng nằm chơi game, ngủ nghỉ. Con dâu ở nhà chồng lại khác, nội trợ trong nhà một tay gánh vác, làm hết việc chưa chắc đã được cha mẹ chồng ưng lòng. Mỗi lần xin về thăm cha mẹ ruột, lại còn khó dễ ngược xuôi. Nhà gái muốn con rể cư xử tốt với con gái mình, thường phải dịu dàng ve vuốt rể, đối xử tốt với rể, mong rể nể mặt cha mẹ vợ mà chăm sóc con gái mình chu đáo. Gia đình chồng thì ngược lại. Cha mẹ chồng muốn con trai mình được sung sướng, có vợ chăm sóc từng li từng tí, lại thường dằn mặt, giáo điều dạy dỗ con dâu. Phụ nữ làm dâu sống chung cha mẹ chồng, dễ gì nhờ chồng rửa phụ cái chén, quét giùm cái nhà, bới hộ bát cơm. Ngay cả trường hợp chồng bê bối đi ngoại tình bên ngoài, về mắng vợ chửi con, phụ nữ cũng thường bị bủa vây giữa muôn vàn lời khuyên nhịn nhục, kiên nhẫn, vì con vì cái, hi sinh cho cái chung. Nhà chồng tử tế thì an ủi: “Đàn ông ai cũng như vậy, chơi chán bên ngoài rồi về, con ráng nhẫn nhịn bảo vệ hạnh phúc gia đình”. Nhà chồng ngang ngược thì mắng: “Làm vợ không biết chiều chồng, không biết giữ chồng, để chồng đi ngoại tình thì trách ai?”. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng với người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng, những chuyện tốt đẹp, như làm ăn phát đạt, con đẹp con xinh, thì thường đàn ông được hưởng công nhiều hơn. Nhờ chồng giỏi giang nên gia đình khấm khá, nhờ tông chồng tốt nên con cái đẹp khôn. Công cán phụ nữ khuất đằng sau, mấy ai nhìn đến mà ngợi khen. Sinh ra là phụ nữ, thiệt thòi trăm bề. Đòi lại công bằng, đòi lại quyền lợi, liền bị nói là thiếu đức hy sinh. Hy sinh từ một phía, tủi nhục có ai gánh giùm được không?

Khó nhất là làm vợ: Dở hơn chồng thì bị khinh, giỏi hơn chồng thì bị ghét Phụ nữ ở nhà chồng nuôi cũng khổ, mà kiếm được nhiều tiền hơn chồng cũng khổ. Đàn ông Việt Nam rất sĩ diện. Nhất là đàn ông bản lĩnh có hạn, thì độ sĩ diện là vô hạn. Vợ giỏi hơn, sự nghiệp thăng tiến hơn, đàn ông lại thấy mất mặt...

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