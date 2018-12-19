Đàn ông nên lấy người họ yêu, còn đàn bà nên lấy người yêu mình

Mọi thứ trên đời đôi khi không phải tùy duyên mà ở sự lựa chọn. Hôn nhân cũng thế, chọn đúng thì hạnh phúc, chọn nhầm thì đau khổ, dằn vặt cả một đời. Đàn bà muốn hạnh phúc hãy đặt cuộc đời vào tay người đàn ông thương mình thật sự.

Chọn ai, lấy người đàn ông như thế nào để được hạnh phúc là mối quan tâm hàng đầu của người phụ nữ. Còn gì viên mãn hơn là kết hôn với một người đàn ông mình yêu thương và cũng yêu mình sâu đậm. Nhưng nếu lỡ ở trong trường hợp phải đắn đo giữa người mình yêu và người yêu mình thì phụ nữ nên lấy người đàn ông dành cả chân tâm cho mình. Hôn nhân đôi khi không phải tùy duyên mà ở sự lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet Trong tình yêu, phụ nữ rất hay cố chấp. Đôi khi, một người đàn ông không có tình cảm với mình vẫn cố chấp yêu. Họ dành cho người ấy mọi thứ, lặng lẽ ở bên cho dù chỉ nhận được sự nguội lạnh. Đàn ông, trong một giây phút cảm động nào đó có thể gật đầu lấy người phụ nữ yêu mình nồng nhiệt.

Nhưng một người đàn ông đến với một người phụ nữ không có tình yêu thì cuộc hôn nhân ấy khó hạnh phúc. Bởi đàn ông có thể bên bạn vì trách nhiệm, vì bổn phận, vì con cái. Họ có thể rất tử tế. Nhưng rồi, vì không có tình yêu với vợ nên họ rất dễ sa ngã bên ngoài. Họ dễ dàng bước vào cám dỗ mà không cảm thấy ăn năn, hối lỗi. Đàn ông không yêu vợ sẽ xem nhẹ tình cảm vợ chồng. Và trong những lúc cái gọi là “tình yêu đích thực” trỗi dậy, đàn ông chẳng ngại ngần dứt áo ra đi. Đàn ông khi yêu thật sự, họ sẽ xem nhẹ mọi thứ kể cả nghĩa vợ chồng để đến với tình yêu ấy. Đàn ông nên lấy người họ yêu. Và, phụ nữ đừng bất chấp ở bên người không có tình cảm với mình. Bởi, cuối cùng sẽ chỉ nhận về đắng chát.

Đừng cố chấp ở bên người không dành trái tim cho mình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ trước khi kết hôn thường mơ mộng, vẽ nên rất nhiều viễn cảnh tươi sáng. Nhưng chỉ những ai bước vào hôn nhân mới biết mọi chuyện không tốt đẹp như chúng ta thường nghĩ. Đàn ông trước khi kết hôn dẫu có yêu thương đến mấy thì tình cảm cũng nhạt nhẽo dần dần. Họ sẽ không còn là người đàn ông biết xót xa khi vợ khóc, cuống cuồng khi vợ buồn. Nhiều người đàn ông có vợ nhưng vô tâm, hờ hững, ích kỉ... Đó chính là lí do phụ nữ chán chồng và cô đơn trong hôn nhân ngày càng nhiều. Phụ nữ khi chọn chồng, hãy chọn người yêu mình thật lòng. Trải qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu khổ ải, rốt cuộc điều người đàn bà cần vẫn là cái Tâm của người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông ấy, không cần quá nhiều tiền, có địa vị nhưng luôn đặt vợ lên trên hết mọi phù phiếm ở đời. Họ sẽ luôn muốn đem lại hạnh phúc, sự bình yên cho người đàn bà họ yêu. Lấy một người đàn ông như thế, phụ nữ sẽ luôn an tâm trong một mối quan hệ vững bền. Được như thế thì người phụ nữ cần gì hơn nữa? Trải qua bao nhiêu biến cố, người đàn bà cần nhất vẫn là cái Tâm của người chồng - Ảnh minh họa: Internet Mọi thứ trên đời đôi khi không phải tùy duyên mà ở sự lựa chọn. Hôn nhân cũng thế, chọn đúng thì hạnh phúc, chọn nhầm thì đau khổ, dằn vặt cả một đời. Đàn bà muốn hạnh phúc hãy đặt cuộc đời vào tay người đàn ông thương mình thật sự.

Đàn bà chọn cách tha thứ hay buông tay người chồng ngoại tình thì cũng đều đau đớn Đừng trách người đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình rằng họ nhu nhược. Đừng phán xét người đàn bà chọn ly hôn rằng quá tuyệt tình mà chẳng nghĩ cho con cái. Chỉ có họ mới biết được rằng mình đã đau ra sao và sau tất cả điều gì là quan trọng với họ.

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