Đàn ông đừng cố qua mặt phụ nữ nữa, giác quan thứ 6 của họ mạnh lắm!

Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Phụ nữ rất nhạy cảm, giác quan thứ 6 của họ mạnh hơn bất kì nhà trinh thám nào. Đó là lí do phụ nữ có thể nhận ra những thay đổi dù là nhỏ nhặt nhất của đối phương.

Đàn ông khi nói dối để vui chơi bên ngoài thường không nghĩ đến hậu quả. Khi ấy họ chỉ nghĩ được trong đầu hai điều: Cô ấy không biết đâu, và nếu biết thì mình sẽ có cách ngụy biện.

Một người đàn ông ngoại tình , nguội lạnh tình cảm dần, hay đang có một mối quan tâm nào khác, hoặc đang nói dối, thì người phụ nữ nhận ra ngay. Không cần đợi đến những bằng chứng cụ thể, không cần bắt tận tay day tận mặt, người phụ nữ sử dụng giác quan thứ 6 như một bản năng, và thường chẳng bao giờ lầm.

Đàn ông lại không đủ tinh tế để qua mắt phụ nữ. Thậm chí nếu đàn ông chiêu trò để qua mắt, phụ nữ cũng nhận thấy được. Tất cả những dấu hiệu, hành vi, lời nói, thậm chí là ánh mắt, chỉ cần đàn ông khác với thường ngày, phụ nữ đều nhận ra.

Phụ nữ biết hết những gì đàn ông làm sau lưng mình, chỉ là chưa nói hoặc không muốn nói - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều người phụ nữ đã chia sẻ rằng: “Anh ta nói có việc đi về quê, nhưng tôi linh cảm không phải, cuối cùng lén đi kiểm tra và phát hiện anh ta đang lừa dối tôi”. Những việc tương tự như thế diễn ra rất nhiều, chính người phụ nữ cũng không giải thích được tại sao.

Đừng nghĩ phụ nữ chỉ biết soi mói, canh chừng và điều tra về đàn ông. Chẳng người phụ nữ nào muốn làm chuyện đó cả. Ai cũng bắt đầu một mối quan hệ bằng niềm tin đơn thuần nhất. Nhưng ông trời tặng cho phụ nữ giác quan thứ 6 nhạy bén là để bù đắp cho phẩm chất chân thành, nặng tình, chịu nhiều hi sinh của mình. Nếu phụ nữ không nhạy cảm, không có linh cảm tốt, thì còn bị lừa dối đến chừng nào?

Tuy nhiên, rất nhiều phụ nữ dù có linh cảm không hay về người đàn ông của mình, vẫn chọn cách nhắm mắt tin tưởng. Tin tưởng đến khi sự thật được phơi bày thấy tận mắt, nghe tận tai thì mới chấp nhận. Tiếc rằng, trong lúc người phụ nữ ấy nhắm mắt chọn cách tin tưởng, đàn ông lại cho rằng vì cô ấy không hay không biết, nên lại tiếp tục sai càng thêm sai. Thực ra, cô ấy chỉ đang ngầm cho đối phương thêm một cơ hội để bảo vệ hạnh phúc.

Ông trời ban cho phụ nữ giác quan thứ 6 để bù cho những hi sinh và tình cảm chân thành của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đừng tìm cách qua mặt phụ nữ. Cô ấy biết hết, cô ấy cảm nhận được hết. Cũng đừng tìm cách nói dối quanh co, vì càng ngụy biện, đàn ông càng mất đi giá trị trong mắt người khác. Hãy nhận sai nếu mình làm sai.

Và tốt nhất, hãy nhắc nhở bản thân đừng bao giờ làm sai. Hãy tôn trọng người phụ nữ của mình. Cô ấy biết tất cả, chỉ là chưa nói, hoặc không muốn nói. Đó là cách cô ấy tôn trọng người đàn ông của mình, chứ không phải sự ngu ngốc!