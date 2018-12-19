Đàn ông đừng cố qua mặt phụ nữ nữa, giác quan thứ 6 của họ mạnh lắm!

Phụ nữ yêu 19/12/2018 14:23

Đàn ông hãy nhắc nhở bản thân đừng bao giờ làm sai. Cô ấy biết tất cả, chỉ là chưa nói, hoặc không muốn nói. Đó là cách cô ấy tôn trọng người đàn ông của mình, chứ không phải sự ngu ngốc!

Đàn ông khi nói dối để vui chơi bên ngoài thường không nghĩ đến hậu quả. Khi ấy họ chỉ nghĩ được trong đầu hai điều: Cô ấy không biết đâu, và nếu biết thì mình sẽ có cách ngụy biện.

Đàn ông đừng cố qua mặt phụ nữ nữa, giác quan thứ 6 của họ mạnh lắm! - Ảnh 1
Giác quan thứ 6 của người phụ nữ rất mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Phụ nữ rất nhạy cảm, giác quan thứ 6 của họ mạnh hơn bất kì nhà trinh thám nào. Đó là lí do phụ nữ có thể nhận ra những thay đổi dù là nhỏ nhặt nhất của đối phương.

Đàn ông lại không đủ tinh tế để qua mắt phụ nữ. Thậm chí nếu đàn ông chiêu trò để qua mắt, phụ nữ cũng nhận thấy được. Tất cả những dấu hiệu, hành vi, lời nói, thậm chí là ánh mắt, chỉ cần đàn ông khác với thường ngày, phụ nữ đều nhận ra.

Một người đàn ông ngoại tình, nguội lạnh tình cảm dần, hay đang có một mối quan tâm nào khác, hoặc đang nói dối, thì người phụ nữ nhận ra ngay. Không cần đợi đến những bằng chứng cụ thể, không cần bắt tận tay day tận mặt, người phụ nữ sử dụng giác quan thứ 6 như một bản năng, và thường chẳng bao giờ lầm.

Đàn ông đừng cố qua mặt phụ nữ nữa, giác quan thứ 6 của họ mạnh lắm! - Ảnh 2
Phụ nữ biết hết những gì đàn ông làm sau lưng mình, chỉ là chưa nói hoặc không muốn nói - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều người phụ nữ đã chia sẻ rằng: “Anh ta nói có việc đi về quê, nhưng tôi linh cảm không phải, cuối cùng lén đi kiểm tra và phát hiện anh ta đang lừa dối tôi”. Những việc tương tự như thế diễn ra rất nhiều, chính người phụ nữ cũng không giải thích được tại sao. 

Đừng nghĩ phụ nữ chỉ biết soi mói, canh chừng và điều tra về đàn ông. Chẳng người phụ nữ nào muốn làm chuyện đó cả. Ai cũng bắt đầu một mối quan hệ bằng niềm tin đơn thuần nhất. Nhưng ông trời tặng cho phụ nữ giác quan thứ 6 nhạy bén là để bù đắp cho phẩm chất chân thành, nặng tình, chịu nhiều hi sinh của mình. Nếu phụ nữ không nhạy cảm, không có linh cảm tốt, thì còn bị lừa dối đến chừng nào?

Tuy nhiên, rất nhiều phụ nữ dù có linh cảm không hay về người đàn ông của mình, vẫn chọn cách nhắm mắt tin tưởng. Tin tưởng đến khi sự thật được phơi bày thấy tận mắt, nghe tận tai thì mới chấp nhận. Tiếc rằng, trong lúc người phụ nữ ấy nhắm mắt chọn cách tin tưởng, đàn ông lại cho rằng vì cô ấy không hay không biết, nên lại tiếp tục sai càng thêm sai. Thực ra, cô ấy chỉ đang ngầm cho đối phương thêm một cơ hội để bảo vệ hạnh phúc.

Đàn ông đừng cố qua mặt phụ nữ nữa, giác quan thứ 6 của họ mạnh lắm! - Ảnh 3
Ông trời ban cho phụ nữ giác quan thứ 6 để bù cho những hi sinh và tình cảm chân thành của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đừng tìm cách qua mặt phụ nữ. Cô ấy biết hết, cô ấy cảm nhận được hết. Cũng đừng tìm cách nói dối quanh co, vì càng ngụy biện, đàn ông càng mất đi giá trị trong mắt người khác. Hãy nhận sai nếu mình làm sai.

Và tốt nhất, hãy nhắc nhở bản thân đừng bao giờ làm sai. Hãy tôn trọng người phụ nữ của mình. Cô ấy biết tất cả, chỉ là chưa nói, hoặc không muốn nói. Đó là cách cô ấy tôn trọng người đàn ông của mình, chứ không phải sự ngu ngốc!

Đàn ông nên lấy người họ yêu, còn đàn bà nên lấy người yêu mình

Đàn ông nên lấy người họ yêu, còn đàn bà nên lấy người yêu mình

Mọi thứ trên đời đôi khi không phải tùy duyên mà ở sự lựa chọn. Hôn nhân cũng thế, chọn đúng thì hạnh phúc, chọn nhầm thì đau khổ, dằn vặt cả một đời. Đàn bà muốn hạnh phúc hãy đặt cuộc đời vào tay người đàn ông thương mình thật sự.

Xem thêm
Từ khóa:   giác quan thứ 6 của phụ nữ đàn ông lừa dối đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 33 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 8 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 34 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này