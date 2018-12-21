Gửi chồng vô tâm: Hạnh phúc không vun đắp thì đổ vỡ là điều tất nhiên

Giá như khoảng thời gian đó, anh bớt vài cuộc nhậu, chỉ cần anh ở bên cạnh thì em đã cảm thấy an ủi phần nào. Nhưng không, anh không hề biết em khổ sở, đau đớn. Anh xem việc mất con như một tai nạn đơn thuần, như việc em đứt tay chảy máu.

Khi em đưa lá đơn ly hôn trước mặt, anh đã sững sờ và hỏi: Tại sao? Anh hỏi em còn muốn gì hơn ở anh nữa? Mọi thứ anh cho em chưa đủ làm em thỏa mãn hay sao? Câu trả lời của em là chưa. Điều em cần nhất là cái Tâm của người chồng chứ không phải bất kì điều gì khác. Điều em cần là cái Tâm của một người chồng - Ảnh minh họa: Internet Anh ra bên ngoài, trên bàn nhậu anh thường khoe khoang với bạn vè về những gì mình có được. Anh không giấu giếm vẻ mặt tự hào khi đem đến một cuộc sống ấm êm cho vợ. Anh còn không quên bảo rằng: “Chưa có người đàn bà nào sung sướng như vợ tao”. Anh chỉ dùng mắt mà không dùng tim thì làm sao có thể cảm nhận được em cần gì.

4 năm là vợ chồng, anh ăn cơm ở nhà được mấy bữa? Anh lấy lí do công việc để đi sớm về muộn. Anh nhậu với bạn, la cà thâu đêm cũng lấy lí do là vì công việc. Anh nể bạn và xem trọng bạn anh hơn cả gia đình. Vợ nhờ gì anh cũng thoái thác nhưng chỉ cần bạn gọi một tiếng, anh có thể đi thâu đêm. Sống cạnh anh, em thấy rất cô đơn. Chưa bao giờ anh biết em cần gì và muốn gì. Anh nghĩ chỉ cần hàng tháng đưa vợ một số tiền là đủ trách nhiệm. Nhưng em cần nhiều hơn thế. Tự thâm tâm, em luôn muốn nhận được từ anh sự quan tâm, thấu hiểu. Chỉ cần những lúc em mệt mỏi, chồng hỏi han một câu. Với những người đàn bà khác là bình thường nhưng với em là điều quá khó.

Anh không hề biết vợ anh đã sống cô đơn thế nào trong căn nhà này - Ảnh minh họa: Internet Khi em mang thai, em đã hạnh phúc biết bao. Em đã hi vọng rằng khi có con anh sẽ thay đổi, sẽ quan tâm vợ con nhiều hơn. Nhưng em đã lầm, biết vợ mang thai mà anh vẫn cứ đi nhậu miệt mài. Em đã nghĩ, giá như ngày hôm đó anh đi làm về sớm, khi em trượt ngã trong nhà tắm có anh ở nhà thì em đã giữ được con. Khi em gọi anh trong hoảng loạn thì anh không nghe máy, vẫn cứ cụng ly vô tư với bạn bè. Anh có biết, đàn bà mất con đau đớn và khổ tâm như thế nào hay không? Em đã sống những đêm trong sự giày vò, dằn vặt với ý nghĩ chính mình đã làm mất con. Giá như khoảng thời gian đó, anh bớt vài cuộc nhậu, chỉ cần anh ở bên cạnh thì em đã cảm thấy an ủi phần nào. Nhưng không, anh không hề biết em khổ sở, đau đớn. Anh xem việc mất con như một tai nạn đơn thuần, như việc em đứt tay chảy máu. Thái độ vô tâm của em càng làm em lún sâu vào tuyệt vọng. Hôn nhân không có sự vun đắp thì làm sao có thể bền vững? - Ảnh minh họa: Internet Người đàn bà cần ở chồng mình nhiều lắm, chứ không phải vài đồng tiền hàng tháng. Những điều em cần ở anh, đâu có phải quá lớn lao mà anh không thể làm được. Vậy thì em còn mong đợi điều gì nữa ở cuộc hôn nhân này? Cứ sống vò võ cô đơn trong khi chồng vẫn bên cạnh, còn điều gì khổ sở hơn? Em đã từng được mọi người ví mình như một bông hoa. Ấy vậy mà, sống bên anh em sầu héo dần dần. Hôn nhân không có vun vén, không có xây đắp thì làm sao mà bền vững được hả anh? Chính sự vô tâm của anh đã giết chết cuộc hôn nhân này rồi!

Đàn bà cố giữ chồng tệ bạc là tàn nhẫn với con cái Để con cái sống trong gia đình ngục tù như thế liệu có gọi là bình yên? Tại sao không hỏi rằng con muốn gì, con cần gì? Rồi con lớn lên sẽ ra sao, có hạnh phúc hay mang những vết thương trong tâm hồn chẳng bao giờ lành?

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