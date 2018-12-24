Đàn bà cần một người chồng tử tế, đừng tiếc một kẻ chẳng ra gì

Tâm sự gia đình 24/12/2018 11:05

Tôi không hiểu, rốt cuộc chị gái mình còn ở bên cạnh một người chồng như vậy để làm gì. Đàn ông mười phần, nếu tốt đẹp phần nào thì cũng nên nghĩ lại. Nhưng ở với anh, ngoài sự cô đơn cùng cực, chị nhận được gì?

Sự tử tế của một người chồng trong cuộc hôn nhân còn quan trọng hơn cả tình yêu. Bởi vì theo năm tháng, tình yêu sẽ nguội lạnh dần dần. Nhưng một người đàn ông tử tế sẽ luôn biết vị trí của mình ở đâu trong gia đình. Sự tử tế đó sẽ giúp đàn ông sống đúng với trách nhiệm và bổn phận của mình và tránh xa những cám dỗ.

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Trong hôn nhân, cần nhất là sự tử tế của người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng trên đời này, lại có những người đàn ông hết yêu vợ lại chẳng hề tử tế. Đối xử tệ bạc với vợ, lại chẳng làm tròn bổn phận với con. Điều người đàn bà trong cuộc hôn nhân này chính là một người đàn ông để mình có thể cậy trông, nhờ đỡ. Nhưng đàn ông đã như vậy, đàn bà còn giữ bên mình để làm gì?

Nhiều người phụ nữ, lí trí cho họ biết rằng người chồng này chẳng hề đem lại hạnh phúc hay là chỗ dựa cho mình. Nhưng họ vẫn cố gắng giữ người đàn ông ấy bên cạnh. Chị gái của tôi là người như thế. Anh rể tôi vô cùng tệ bạc, sống vô tâm, ích kỉ với vợ, lạnh nhạt với con. Ai cũng bảo nếu không hạnh phúc thì ly hôn nhưng chị vẫn cứ ở lại. Nước mắt, khổ sở chị nếm đủ khi sống với chồng.

Nếu anh rể tôi tệ với chị mà còn tốt với con thì còn có thể chấp nhận được. Còn đằng này, ngay hai đứa con gái mà anh cũng lạnh nhạt vô cùng. Khi chị mang thai, sinh con cực nhọc anh hiếm khi quan tâm, hỏi han. Vợ chăm con đến rộc người, thức đêm thức hôm vì con quấy khóc nhưng chồng chẳng thèm bận tâm. Ban đêm con khóc, anh ôm gối ra phòng khách ngủ cho yên lành.

Đàn bà cần một người chồng tử tế, đừng tiếc một kẻ chẳng ra gì - Ảnh 2
Chồng chị là một người vô tâm và vô trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Đứa con gái lớn 6 tuổi, đứa sau 4 tuổi mỗi lần đau ốm đều chỉ có mình chị chăm con. Chồng thì đi nhậu, bỏ mặc chị bế con ốm sốt hoặc bắt xe đến bệnh viện. Anh chẳng biết con ốm đau, bệnh tật ra sao, cứ về đến nhà là lăn ra ngủ. Anh cũng hiếm khi bế bồng con, chơi với con. Hai chị em đùa giỡn với nhau gây ồn ào, anh cũng la mắng. Chị không cảm nhận được tình cha con nơi anh.

Có lẽ mọi chuyện xuất phát từ việc anh thèm muốn con trai. Khi biết kết quả siêu âm con, gương mặt anh đã biểu lộ sự thất vọng. Đến đứa thứ 2 anh càng tỏ ra vô tâm và vô trách nhiệm. Anh đòi chị sinh thêm đứa nữa với hy vọng sẽ sinh được một đứa con trai. Nhưng chị đã quá cực nhọc và mệt mỏi, kinh tế chẳng có thì sinh thêm để làm gì? Ngày qua ngày, anh càng xa cách với mẹ con chị. Nhậu nhẹt, vui chơi thâu đêm bên ngoài còn ba mẹ con ra sao anh mặc kệ.

Đàn bà cần một người chồng tử tế, đừng tiếc một kẻ chẳng ra gì - Ảnh 3
Đàn ông như thế, chị còn tiếc gì mà giữ lại bên mình? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không hiểu, rốt cuộc chị gái mình còn ở bên cạnh một người chồng như vậy để làm gì. Đàn ông mười phần, nếu tốt đẹp phần nào thì cũng nên nghĩ lại. Nhưng ở với anh, ngoài sự cô đơn cùng cực, chị nhận được gì? Đàn bà cần là cần một người chồng tử tế, chứ cần gì một kẻ chẳng ra gì.

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