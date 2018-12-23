Đàn ông một khi đã lỡ làm tổn thương người yêu, hãy cố bù đắp thay vì trốn chạy!

Phụ nữ yêu 23/12/2018 14:24

Đàn ông luôn cho rằng sự ra đi sau khi nhận ra sai lầm của mình là cao thượng. Nhưng không, đó là sự hèn nhát. Gây ra tổn thương cho người kia rồi chạy trốn, để mặc người ấy loay hoay điên dại với vết thương lòng, vậy thì cao thượng ở chỗ nào?

Chuyện tình yêu nồng nàn tươi đẹp là thế, nhưng mấy ai dám chắc mình luôn khôn ngoan và không có lúc mắc sai lầm. Nhất là đàn ông, trước khi thực sự chín chắn trưởng thành, thường nhiều lần ngu ngốc làm tổn thương người yêu. Sai lầm bởi cái tôi quá lớn, vì ích kỉ, vô tâm để rồi vuột mất tình yêu.

Đàn ông một khi đã lỡ làm tổn thương người yêu, hãy cố bù đắp thay vì trốn chạy! - Ảnh 1
Trong tình yêu, mấy ai dám chắc mình không phạm sai lầm? - Ảnh minh họa: Internet

Mọi thứ vụt mất và trôi qua thường vì đàn ông tìm cách trốn chạy sau khi mắc sai lầm. Tự nhận thấy bản thân gây ra quá nhiều lỗi lầm. Tự thấy cô gái của mình đã quá nhiều lần đau khổ, thất vọng, uất ức. Tự thấy xung quanh cô ấy còn bao chàng trai tốt hơn, tài giỏi hơn, trưởng thành hơn. Bản thân mình còn mê muội không nên yêu ai, không nên tiếp tục làm khổ cô ấy. Họ cảm thấy rằng những cuộc cãi vã, những mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm, vết nứt đã quá lớn không thể chữa lành được. Thế đó, mà đàn ông chọn cách ra đi.

Ra đi, để lại cô gái hụt hẫng, bơ vơ không biết bấu víu vào điều gì tin tưởng. Thật ra, người phụ nữ khi yêu thật lòng thường rất bao dung. Chỉ cần anh hối lỗi, biết sửa sai, biết làm lại thì người phụ nữ sẵn sàng tha thứ. Thế nhưng, đàn ông lại tìm cách trốn chạy. Cả hai đều nuối tiếc và cảm thấy đau khổ.

Đàn ông một khi đã lỡ làm tổn thương người yêu, hãy cố bù đắp thay vì trốn chạy! - Ảnh 2
Người phụ nữ sẵn sàng tha thứ và bao dung nếu như đàn ông biết hối lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông lựa chọn trốn chạy là bất công với người yêu thương anh ta. Người chấp nhận ở bên, chịu đựng sự nông nổi, cạn nghĩa, vô tâm của anh ta. Gồng mình trước sai lầm của anh ta. Để rồi khi anh ta biết mình sai, anh ta lại bỏ trốn, chạy đi mất. Đàn ông tại sao không dám đối diện với sự thật, biết sai lầm thì một lòng một dạ bù đắp cho người ấy? Tại sao phải chạy trốn rồi để năm mười năm sau, khi bản thân đã trưởng thành, lại dành điều trưởng thành đó cho một cô gái khác? Cô gái đi cùng anh những năm tháng khờ dại ấy, cô có lỗi gì đâu?

Đàn ông đừng quên rằng, ngoài kia là một vòng tròn đấy, nhưng đừng nghĩ đi một vòng là có thể gặp lại nhau. Chỉ cần một khắc buông tay, có thể mãi mãi không còn là của nhau nữa. Khi đàn ông quay lưng, nỗi đau và vết thương trong lòng người phụ nữ sẽ còn mãi.

Nếu đã làm sai hãy dũng cảm mà sửa chữa. Hãy bù đắp ngay bây giờ, hãy cố gắng ngay khi cô ấy còn bên cạnh mình, còn yêu mình. Hãy giữ cô ấy lại, và đừng bao giờ làm cô ấy tổn thương nữa, như vậy mới là đàn ông chân chính.

Đàn ông một khi đã lỡ làm tổn thương người yêu, hãy cố bù đắp thay vì trốn chạy! - Ảnh 3
Hãy bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra, đó mới là đàn ông chân chính - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn cho rằng sự ra đi của mình là cao thượng. Nhưng không, đó là sự hèn nhát. Gây ra tổn thương cho người kia rồi chạy trốn, để mặc người ấy loay hoay điên dại với vết thương lòng, vậy thì cao thượng ở chỗ nào? Sau này dù có hiểu ra, hối hận tột cùng thì cũng chẳng còn cơ hội để bù đắp nữa.

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