Đàn ông lăng nhăng thì được tha thứ, còn đàn bà ngoại tình thì vĩnh viễn không

Phụ nữ yêu 25/12/2018 10:05

Phụ nữ hãy biết rằng, ngoại tình là con đường tử, là thứ độc dược chết người. Đàn bà khôn ngoan sẽ không lựa chọn đi trên con đường đó.

Người đời thường nói rằng nam nữ bây giờ bình đẳng nhưng thật ra có nhiều thứ vẫn còn bất công với người phụ nữ. Đàn ông ngoại tình thì gọi là lăng nhăng. Nhưng phụ nữ ngoại tình thì bị gọi bằng lăng loàn, đĩ thõa. Đàn ông ăn nằm với người khác, người đời tặc lưỡi: “Đàn ông ai chẳng thế". Đàn bà lên giường với người khác thì cho rằng thứ đàn bà ấy dơ bẩn vô cùng.

Đàn ông lăng nhăng thì được tha thứ, còn đàn bà ngoại tình thì vĩnh viễn không - Ảnh 1
Xã hội ngày nay vẫn dung túng cho đàn ông và quá khắt khe với người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình, bao nhiêu người rỉ vào tai vợ: “Thôi tha thứ đi cho yên cửa yên nhà, đó là bản tính của đàn ông rồi!”. Còn một khi vợ ngoại tình, người đời sẽ rỉ vào tai người chồng: “Thứ đàn bà lăng loàn, dơ bẩn ấy thì bỏ đi không tiếc!”. Cùng một sự việc mà người ta dung túng, dễ dàng bỏ qua cho đàn ông nhưng không cho người phụ nữ cơ hội quay đầu. Có phải cuộc đời quá khắt nghiệt với đàn bà?

Quan niệm của người đời thì chẳng thể thay đổi được. Phụ nữ là khôn ngoan nhận ra rằng: Đàn ông ngoại tình thì được tha thứ, còn đàn bà ngoại tình thì vĩnh viễn không. Bởi thế, phải xác định rằng không ở được với nhau thì ly hôn, buông bỏ rồi mới nghĩ đến chuyện tìm kiếm hạnh phúc mới. Ngoại tình là con đường tử, nếu lỡ sa chân đàn bà chỉ chẳng thể quay đầu mà còn gánh chịu tai tiếng cả một đời.

Nhiều người phụ nữ vẫn hay nói rằng: “Đàn ông làm được thì phụ nữ làm được. Đàn ông ngoại tình thì phụ nữ cũng có thể ngoại tình. Sao cấm được?".  Đàn ông tệ bạc đi ngoại tình là chuyện của họ nhưng đàn bà chúng ta có phẩm giá của mình. Đàn ông ngoại tình họ nhận lấy hậu quả gia đình tan nát, con cái khinh thường. Nhưng phụ nữ, khi đã làm mẹ - chúng ta cần giữ những điều tốt đẹp nhất cho con của mình.

Đàn ông lăng nhăng thì được tha thứ, còn đàn bà ngoại tình thì vĩnh viễn không - Ảnh 2
Đàn ông ngoại tình là chuyện của họ, phụ nữ chúng ta có phẩm giá của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ngoại tình vì nhiều lí do: Vì tình yêu thật sự, vì trả thù chồng, vì quá chán ngán cuộc sống bên chồng tệ bạc… Nhưng vì lí do gì đi chăng nữa thì đó là lựa chọn không khôn ngoan. Đúng là phụ nữ chúng ta có quyền tìm kiếm hạnh phúc nhưng với điều kiện đừng ràng buộc hôn nhân. Không hạnh phúc thì mạnh dạn ly hôn, rồi tìm người xứng đáng hơn.

Phẩm giá của một người, đàn ông có thể khinh thường nhưng phụ nữ thì tuyệt đối không. Vì chúng ta giữ phẩm giá không chỉ cho mình mà còn cho con cái nữa. Còn gì khổ sở hơn với một đứa trẻ là miệng đời dè bỉu mẹ chúng là kẻ lăng loàn, ngoại tình. Đứa con sẽ lớn lên ra sao khi mặc cảm có một người mẹ tệ hại? Khổ sở hơn với những bé gái, lớn lên dựng vợ gả chồng lại bị khinh khi: “Mẹ nào thì con nấy!”.

Đàn ông lăng nhăng thì được tha thứ, còn đàn bà ngoại tình thì vĩnh viễn không - Ảnh 3
Ngoại tình là lựa chọn sai lầm của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Cái giá của ngoại tình rất đắt, với phụ nữ lại càng cay nghiệt hơn rất nhiều. Phụ nữ hãy biết rằng, ngoại tình là con đường tử, là thứ độc dược chết người. Đàn bà khôn ngoan sẽ không lựa chọn đi trên con đường đó.

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