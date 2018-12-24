Phụ nữ đừng tự biến mình thành ‘mẹ sề’, bỏ bê cơ thể sau khi sinh con

Phụ nữ yêu 24/12/2018 11:07

Dẫu biết rằng, sau khi sinh con chẳng thể có lại cơ thể vóc dáng như thời son rỗi nhưng đừng biến mình thành người phụ nữ xấu xí, luộm thuộm trong mắt người khác. Người đàn bà khôn ngoan là người không phải chỉ biết có hi sinh, có chồng con mà còn phải biết yêu bản thân mình nữa.

Mang thai và sinh con, người phụ nữ chịu nhiều đau đớn và hi sinh rất nhiều. Thân hình gọn gàng, chiếc bụng phẳng phiu ngày nào bây giờ trở nên "phì nhiêu", ngấn mỡ. Kèm theo đó là những vết rạn chằng chịt trên đùi, trên bụng. Để con khỏe mạnh, có sữa cho con bú, người mẹ phải ăn thật nhiều đồ dinh dưỡng, chính vì thế cân nặng một ngày tăng và không có dấu hiệu dừng lại.

Phụ nữ đừng tự biến mình thành ‘mẹ sề’, bỏ bê cơ thể sau khi sinh con - Ảnh 1
Sinh con, người phụ nữ phải chịu đau đớn và hi sinh rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Đã có những người phụ nữ sau sinh khi con, bật khóc khi nhìn thân hình của mình trong gương. Cơ thể bị tàn phá đến nỗi chiếc bụng nhăn nhúm, những vết rạn chằng chịt như miếng vải bị xé nham nhở. Thân hình ngày nào đã biến mất, chỉ có một người "mẹ sề” ở trong gương.

Chỉ những ai làm mẹ mới hiểu rằng việc giảm cân và chăm sóc cơ thể mình là điều cực kì khó. Bởi người phụ nữ không có khoảng thời gian nào cho bản thân mình cả. Bao nhiêu việc không tên cứ vắt kiệt sức, đến giấc ngủ còn không đủ lấy đâu ra thời gian? Thậm chí, nhiều người phụ nữ trở nên sồ sề, tăng cân một cách khủng khiếp. Đầu bù tóc rối, luộm thuộm, người thì lúc nào cũng đầy mùi sữa và nôn trớ trẻ con. Và, họ mặc kệ điều đó. Họ tự nhủ: “Thôi thì kệ, có chồng có con rồi thì đẹp làm gì nữa!”.

Phụ nữ chúng ta nghĩ như thế nhưng đàn ông lại nghĩ khác. Đàn ông có người nói ra, có người im lặng nhưng điểm chung là họ đều không thích vợ mình bê bối và luộm thuộm như thế. Đàn ông ngàn đời yêu bằng mắt. Anh ta từng yêu một người phụ nữ bé bỏng, gọn gàng nay đột nhiên lại trở thành một “mẹ sề” chính hiệu, người ngợm lại bốc mùi như thế thì thử hỏi cảm giác sẽ như thế nào?

Phụ nữ đừng tự biến mình thành ‘mẹ sề’, bỏ bê cơ thể sau khi sinh con - Ảnh 2
Rất nhiều người đàn ông chán ngán vợ sồ sề mà ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều người đàn ông chán vợ và ngoại tình khi vợ sinh con. Ngoại tình là sai, là tội lỗi, là độc ác. Nhưng chính phụ nữ chúng ta cũng một phần nào đó có lỗi trong chuyện này. Thử hỏi, bước về căn nhà chỉ thấy một người đàn bà nhàu nhĩ, lôi thôi, hay càu nhàu, than vãn chồng có chán hay không?

Dẫu biết rằng chăm con là việc rất cực nhọc, rất mệt mỏi và hao tổn nhiều công sức. Nhưng đàn bà yêu con hãy yêu lấy bản thân mình nữa. Bản thân mình xứng đáng được nghỉ ngơi, được chăm sóc. Đừng bỏ bê cơ thể mình, đừng trở nên một người đàn bà mập mạp, luộm thuộm ai nhìn vào cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Phụ nữ đừng tự biến mình thành ‘mẹ sề’, bỏ bê cơ thể sau khi sinh con - Ảnh 3
Đàn bà yêu con, hãy yêu luôn bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Sự tự tin của một người phụ nữ nằm ở ngoại hình. Sau thời gian sinh con và chăm con, chúng ta còn phải bước ra ngoài xã hội và làm việc. Sau khi sinh con chẳng thể có lại cơ thể vóc dáng như thời son rỗi nhưng đừng biến mình thành người phụ nữ xấu xí, luộm thuộm trong mắt người khác. Người đàn bà khôn ngoan là người không phải chỉ biết có hi sinh, có chồng có con mà còn phải biết yêu bản thân mình nữa.

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