Đàn ông Việt Nam, 10 người thì hết 9 vô tâm với vợ

Chẳng có nơi nào trên thế giới, hai tiếng Làm Chồng được xem nhẹ như ở Việt Nam. Nhiều người đàn ông cưới vợ khi còn rất trẻ, cứ yêu là cưới, cứ thích cưới là cưới. Họ chưa đủ chín chắn và từng trải để thấu hiểu vai trò của một người chồng là như thế nào.

Thực tại bây giờ, phụ nữ có chồng thì chán chồng, phụ nữ chưa có chồng thì rỉ tai nhau rằng: “Chẳng dại dột gì mà chui đầu vào rọ”. Đàn bà có chồng nhiều khi ước ao giá như thời gian quay ngược trở lại thì lựa chọn cuộc sống độc thân sẽ tốt hơn. Và họ cũng khuyên nhủ các cô gái chưa chồng hãy cứ chơi, cứ tận hưởng thanh xuân rực rỡ của mình rồi hẵn nghĩ đến chuyện chồng con. Phụ nữ chán chồng và không thích lấy chồng ngày càng nhiều - Ảnh minh họa: Internet Xung quanh chúng ta, trong những câu chuyện hôn nhân của đồng nghiệp hay bạn bè, hàng xóm đều có bóng dáng của những ông chồng vô tâm. Câu chuyện trên bàn cà phê, những lúc rảnh rỗi của phụ nữ thường là nỗi khổ tâm, muộn phiền về chồng. 10 người đàn bà lấy chồng, hết 9 người luôn cảm thấy không hài lòng với hiện tại. Ly hôn ngày càng nhiều, ngoại tình cũng trở thành vấn đề phổ biến. Phụ nữ làm mẹ đơn thân hay chọn cuộc sống độc thân rất nhiều. Tại sao lại như vậy?

Chẳng phải phụ nữ là những người hay đòi hỏi, tham lam và thích kể xấu chồng. Chẳng hay ho gì chuyện “vạch áo cho người xem lưng”, nhưng họ đã quá mệt mỏi, quá chán chường người chồng vô tâm, ích kỉ của mình rồi. Ngày cưới nhau, đàn bà đã kí thác những giấc mơ, những ước vọng về một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp bên cạnh người đàn ông. Thế nhưng, các anh đã làm gì với cuộc hôn nhân của mình vậy? Đàn ông, chẳng mấy người thấu hiểu được những nỗi nhọc nhằn của vợ - Ảnh minh họa: Internet Chẳng có nơi nào trên thế giới, hai tiếng Làm Chồng được xem nhẹ như ở Việt Nam. Nhiều người đàn ông cưới vợ khi còn rất trẻ, cứ yêu là cưới, cứ thích cưới là cưới. Họ chưa đủ chín chắn và từng trải để thấu hiểu vai trò của một người chồng. Một điều nữa, họ nghĩ cưới vợ về để có người phụ giúp cha mẹ, sinh con đẻ cái, chăm sóc mình. Nghĩa là, cưới vợ sẽ có một người phụ nữ làm việc không công cho gia đình mà chẳng phải trả lương.

Đàn ông Việt Nam xem chuyện nhà cửa, bếp núc, gia đình, chăm con là chuyện của vợ. Bước về nhà, mình chỉ có việc “ngồi chơi xơi nước” đợi vợ dọn cơm, hoặc nằm ườn ra dán mắt vào màn hình điện thoại. Họ chẳng có tâm để thấu hiểu những nỗi nhọc nhằn, vất vả, những nỗi lo âu và cô đơn của vợ. Nếu cứ mãi vô tâm, thì đến một ngày người phụ nữ chẳng cần có đàn ông bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông làm chồng, nhưng chẳng phải người đàn ông nào cũng xứng đáng với hai chữ đó. Họ mặc nhiên bỏ rơi vợ con trong những gánh nặng, những nỗi cô đơn không người chia sẻ. Họ ích kỉ trong mối quan hệ vợ chồng. Họ luôn đòi hỏi vợ ở bổn phận và trách nhiệm nhưng với bản thân mình thì lại xem nhẹ. Cưới chồng như vậy, có người phụ nữ nào không chán? Không quá đáng khi nhận xét rằng: 10 người đàn ông Việt Nam hết 9 kẻ vô tâm. Nếu đàn ông không nhận ra, không thay đổi thì đến một lúc nào đó người phụ nữ chẳng cần anh hiện diện trong cuộc đời của họ nữa.

Đàn ông lăng nhăng thì được tha thứ, còn đàn bà ngoại tình thì vĩnh viễn không Phụ nữ hãy biết rằng, ngoại tình là con đường tử, là thứ độc dược chết người. Đàn bà khôn ngoan sẽ không lựa chọn đi trên con đường đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-viet-nam-10-nguoi-thi-het-9-vo-tam-voi-vo-309244.html