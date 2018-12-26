Vì cưới phải một người chồng vô dụng nên đàn bà phải sống như một người đàn ông

Tâm sự gia đình 26/12/2018 14:08

Vì đàn ông xem nhẹ gia đình nên đàn bà gánh luôn gánh nặng của chồng. Có ai nhìn thấu được những người phụ nữ ấy mệt mỏi như thế nào? Đôi bàn tay chai sần vì làm việc quá nhiều. Đêm về, nằm cạnh chồng lại thấy cô đơn vô cùng tận.

Đàn ông xưa nay vẫn luôn được xem là trụ cột gia đình. Là người gánh vác kinh tế, làm chỗ dựa cho vợ con. Đàn ông được ví như người chèo đò, lèo lái cả con thuyền gia đình qua bao sóng gió. Nhưng mấy người đàn ông khi đã làm chồng, làm cha hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình đối với vợ con? Họ sống vô tâm, ích kỉ và thậm chí rất tàn nhẫn.

Vì cưới phải một người chồng vô dụng nên đàn bà phải sống như một người đàn ông - Ảnh 1
Có rất nhiều người đàn ông chẳng làm tròn được bổn phận và trách nhiệm của mình với vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng đã từng nghĩ rồi đời mình sẽ ấm êm, sẽ hạnh phúc. Chẳng phải mong được “chồng nuôi” cả đời nhưng ít ra bản thân mình sẽ không còn cô đơn trên hành trình phía trước. Bão giông hay sóng gió, khổ ải hay bất trắc vẫn luôn có một người cùng mình nắm chặt tay bước qua.

Nhưng rồi, cưới phải một người chồng vô tâm, mọi giấc mơ vỡ vụn. Phụ nữ đã từng ước ao những điều to lớn, nhưng khốn khổ thay ngay cả những điều nhỏ bé cũng không nhận được. Chẳng có sự ấm áp, chẳng nhận được bình yên, lại nhận về bao nhiêu đắng chát, ê chề.

Có những người phụ nữ, có chồng bên cạnh nhưng người chồng không khác gì một chiếc bóng. Chồng vô tâm mà còn phụ giúp kinh tế còn đỡ, còn có những người đàn ông tồi tệ đến mức đã vô tâm mà còn vô dụng. Mỗi tháng chẳng đưa nổi vợ vài đồng tiền mua sữa cho con. Đàn ông cà kê cà phê, những cuộc nhậu hào phóng rút ví trả tiền. Nhưng cũng chính những người đàn ông đó, với vợ con lại tiếc từng đồng, từng cắc.

Vì cưới phải một người chồng vô dụng nên đàn bà phải sống như một người đàn ông - Ảnh 2
Vì đàn ông xem nhẹ gia đình nên phụ nữ phải gồng mình lên gánh thay - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ có chồng vô dụng thì chẳng có ai khổ bằng. Đàn bà còng lưng gánh vác kinh tế, đã nuôi thêm con lại nuôi thêm chồng. Nhìn những người đàn bà khác có chồng nhờ đỡ đàn bà lại rơi nước mắt. Có chồng để làm gì? Tại sao cuộc đời lại quá bất công với mình?

Vì cưới phải một người chồng vô dụng nên người đàn bà phải sống như một người đàn ông. Vì đàn ông xem nhẹ gia đình nên đàn bà gánh luôn gánh nặng của chồng. Có ai nhìn thấu được những người phụ nữ ấy mệt mỏi như thế nào? Đôi bàn tay chai sần vì làm việc quá nhiều. Đêm về, nằm cạnh chồng lại thấy cô đơn vô cùng tận. Dùng dằng muốn bỏ, muốn rời đi những ngẫm lại vì con, vì mái ấm này mình đã tổn hao bao nhiêu sức lực lại chẳng đành lòng.

Đàn ông tệ bạc cũng có nhiều loại. Nhưng đàn ông vô dụng, chẳng nuôi nổi vợ con lại là những kẻ hèn mọn. Đàn ông người ta sức dài vai rộng, mang đến cuộc sống ấm êm cho vợ là thế, còn mình thì mang lại điều gì ngoài những tổn thương cho vợ con. Có bao giờ những người đàn ông vô dụng ấy cảm thấy xấu hổ trước cuộc đời?

Vì cưới phải một người chồng vô dụng nên đàn bà phải sống như một người đàn ông - Ảnh 3
Đàn ông à, nếu không làm người đàn bà của mình hạnh phúc thì đừng nên cưới vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông à, nếu không nuôi nổi vợ con, không mang lại cho vợ điều gì tốt đẹp thì tốt nhất anh nên chọn cuộc sống độc thân. Nếu không cưới phải một người chồng như anh, hẳn vợ anh đã là một người đàn bà hạnh phúc. Hà cớ gì lại bắt một người phụ nữ mềm yếu gánh trên vai gánh nặng của mình? Đàn ông như thế đáng khinh vô cùng!

Đàn ông lăng nhăng thì được tha thứ, còn đàn bà ngoại tình thì vĩnh viễn không

Đàn ông lăng nhăng thì được tha thứ, còn đàn bà ngoại tình thì vĩnh viễn không

Phụ nữ hãy biết rằng, ngoại tình là con đường tử, là thứ độc dược chết người. Đàn bà khôn ngoan sẽ không lựa chọn đi trên con đường đó.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông vô tâm đàn ông vô dụng chồng vô tâm lấy chồng vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 4 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 39 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 5 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm