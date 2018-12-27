Có đàn ông vô tâm thì cũng có phụ nữ vô tâm. Có đàn ông vô trách nhiệm thì cũng có những người phụ nữ như vậy. Có đàn ông ngoại tình thì cũng có những người phụ nữ chẳng ngại ngần dứt áo ra đi...

Thử lướt các trang mạng xã hội mà xem, đa phần chị em đều lên tiếng chê bai, chỉ trích đàn ông. Nào là chúng tôi vô tâm, lười biếng, ích kỉ, tàn nhẫn. Tệ hại hơn là dùng những từ rất nặng nề để phê phán thói trăng hoa của đàn ông… Đa phần là các chị em "kẻ tung người hứng", chẳng mấy người đàn ông vào mà phân trần. Đàn ông cũng rất mệt mỏi và chán nản khi có một người vợ quá quắt và lắm lời - Ảnh minh họa: Internet Có lẽ vì đàn ông chúng tôi ít nói và giãi bày tâm sự của mình hơn phụ nữ. Chúng tôi khi gặp rắc rối hôn nhân, trục trặc với vợ thường chỉ giữ trong lòng, hoặc cùng lắm là nói cho bạn chí cốt nghe. Chính vì sự im lặng đó nên các chị em không hề biết rằng chúng tôi cũng rất mệt mỏi, khổ sở, chán nản vì có những người vợ vô tâm, quá quắt và lắm lời.

Có đàn ông vô tâm thì cũng có phụ nữ vô tâm. Có đàn ông vô trách nhiệm thì cũng có những người phụ nữ như vậy. Có đàn ông ngoại tình thì cũng có những người phụ nữ chẳng ngại ngần dứt áo ra đi. Đừng trách đàn ông phản bội khi cũng có những người phụ nữ lăng loàn. Phụ nữ à, hãy can đảm nhìn vào sự thật đi: Đàn bà mà ngoan hết, đàn ông chúng tôi ngoại tình với ai? Sự thật xung quanh vẫn có những người đàn ông tốt và tử tế rất nhiều. Họ thương yêu người vợ của mình, chăm sóc con cái. Chúng tôi không quan tâm, để ý những việc lặt vặt như phụ nữ. Đàn ông khi yêu thật sự, luôn mong muốn người phụ nữ của mình không phải chịu cực khổ, nghèo khó. Chúng tôi ra sức làm việc, kiếm tiền nuôi sống gia đình. Đôi khi vì thế mà chúng tôi ít quan tâm đến vợ. Sao chị em không nhìn vào mặt tốt mà cứ trách đàn ông vô tâm, lạnh nhạt?

Nhiều phụ nữ còn đành tâm bỏ cả con mình để chạy theo nhân tình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông thời nay ngoại tình rất nhiều. Nhưng phụ nữ cũng đâu kém cạnh gì đàn ông trong những khoản ấy. Có rất nhiều người đàn bà, dẫu chồng có yêu thương đến mấy họ cũng chẳng bao giờ thấy hài lòng và không bao giờ biết đủ. Họ lẳng lơ tìm đến những người đàn ông bên ngoài. Sau khi bị phát hiện còn quay ra trách móc, phán xét người chồng của mình chưa tốt. Tệ bạc hơn, nhiều người phụ nữ đành tâm bỏ rơi con cái của mình để chạy theo một người đàn ông khác. Đàn bà như thế có ngoan không, có tốt không hả chị em? Chúng tôi không phủ nhận rằng đàn ông muôn vàn thói xấu, kể cả tệ bạc với vợ. Nhưng, vốn dĩ điều gì trên đời cũng có hai mặt của nó. Đâu phải người vợ nào cũng biết nhẫn nhịn, biết hy sinh và vun vén cho gia đình. Nhiều người đàn bà có con rồi, vẫn chưng diện, làm biếng, tô son đánh phấn để đi chơi thâu đêm. Nhiều người không biết gánh nặng của chồng, chỉ quan tâm đến mỗi chuyện hàng tháng chồng đưa mình bao nhiêu tiền tiêu xài. Phụ nữ à, trước khi trách móc đàn ông hãy nhìn lại bản thân mình đã là một người vợ tốt hay chưa - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông cũng có những nỗi khổ tâm, bế tắc, muộn phiền mà ngay cả người vợ cũng không hiểu được. Chúng tôi không phải thần thánh để lúc nào cũng mạnh mẽ, cũng vững vàng trước mọi sóng gió của cuộc đời. Điều chúng tôi cần đôi khi chỉ là sự quan tâm, thấu hiểu của người phụ nữ bên cạnh. Nhưng thay vì thấu hiểu, người vợ lại càu nhàu, trách mắng, quá quắt khiến chúng tôi bế tắc thật sự. Hạnh phúc vốn dĩ cần vun đắp, hôn nhân lúc nào cũng cần thấu hiểu. Thay vì trách móc, kể tội đàn ông suốt ngày thì chị em thử ngẫm lại mình đã thực sự là người vợ tốt hay chưa?

Vì cưới phải một người chồng vô dụng nên đàn bà phải sống như một người đàn ông Vì đàn ông xem nhẹ gia đình nên đàn bà gánh luôn gánh nặng của chồng. Có ai nhìn thấu được những người phụ nữ ấy mệt mỏi như thế nào? Đôi bàn tay chai sần vì làm việc quá nhiều. Đêm về, nằm cạnh chồng lại thấy cô đơn vô cùng tận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-trach-dan-ong-phan-boi-nua-phu-nu-ngoan-het-chung-toi-ngoai-tinh-voi-ai-309364.html