Khi người đàn ông không còn thấy xót xa lúc người phụ nữ của mình khóc

Tâm sự gia đình 27/12/2018 11:09

Nước mắt đàn bà còn rơi nghĩa là người đàn ông đó còn quan trọng với họ. Thế nhưng, một khi người đàn ông không còn xót xa khi thấy người phụ nữ khóc nghĩa là họ đã không còn đặt người phụ nữ ở trong tâm nữa rồi.

Khi người đàn ông cảm thấy người phụ nữ bên cạnh không còn quan trọng, anh ta tiếp nhận những giọt nước mắt một cách thật dửng dưng pha chút bực bội. Anh ta bắt đầu bằng những câu: “Lại nữa à?”, “Mắc gì mà khóc?”, “Ai làm gì mà khóc?”...

Khi người đàn ông không còn thấy xót xa lúc người phụ nữ của mình khóc - Ảnh 1
Ngày mới yêu nhau, chỉ cần người phụ nữ rơi nước mắt là đàn ông đã cuống quýt xin lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Cũng người đàn ông ấy, ngày mới bên nhau, đã cuống quýt đến mất ngủ khi thấy phụ nữ buồn bã rơi nước mắt. Chỉ cần ánh mắt cô ấy rưng rưng, anh ta đã vội vã hỏi han, xin lỗi, rồi dỗ dành. Anh ta cũng thề thốt sẽ không làm cô ấy khóc nữa. Anh ta sẽ làm mọi cách để cô ấy tin vào tình yêu của mình.

Người đàn ông ấy, mới hôm qua, sao hôm nay đã khác quá nhiều?

Anh ta bỏ mặc những giận hờn, lạnh lùng trước nỗi buồn của người phụ nữ. Anh ta như ngầm ra hiệu rằng mình đã chán ngán với việc phải dỗ dành, nếu muốn vui vẻ ở bên nhau thì phụ nữ hãy “biết điều” một chút.

Xung quanh chúng ta, vẫn thấy những đôi vợ chồng già giận dỗi nhau. Bà giận bỏ bữa cơm và ông tìm cách cầm tay bà, năn nỉ khi bà một mực hất tay ra. Họ đã đi hết gần cả đời người để sống như một người “biết điều”, và ông cũng đã đi hết gần cả đời người để yêu như một người “biết yêu”. Khi yêu nhau chân thành, người đàn ông sẽ không bao giờ muốn người phụ nữ của mình phải giận hờn, tủi thân và rơi nước mắt.

Khi người đàn ông không còn thấy xót xa lúc người phụ nữ của mình khóc - Ảnh 2
Khi đàn bà còn rơi nước mắt, nghĩa là người đàn ông còn quan trọng với họ - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên một người đàn ông biết quan tâm, yêu thương thì người phụ nữ sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt. Đàn bà dù mạnh mẽ tới đâu, ẩn sâu trong họ vẫn là một tâm hồn yếu đuối. Nước mắt họ còn rơi nghĩa là người đàn ông đó còn quan trọng với họ. Thế nhưng, một khi người đàn ông không còn xót xa khi thấy người phụ nữ khóc nghĩa là họ đã không còn đặt người phụ nữ ở trong tâm.

Đàn ông đừng ngụy biện cuộc sống bộn bề khiến anh không có thời gian cho những cảm xúc lưng chừng của phụ nữ. Cuộc sống lúc nào cũng bộn bề cả. Khi mới gặp nhau, nó cũng đã bộn bề như thế. Ngày đầu, anh xót xa cuống quýt bởi anh xem người phụ nữ ấy quan trọng. Còn sau bao nhiêu ngày tháng quen nhau, anh cảm thấy mệt mỏi và phiền hà với những giọt nước mắt.

Nhưng đàn ông à, nước mắt của người phụ nữ không dư thừa để khóc mãi cho một người đàn ông không dành cái tâm cho mình. Nếu anh cứ tiếp tục dửng dưng, tiếp tục vô tâm và bỏ mặc, sẽ có một ngày người phụ nữ sẽ tự lau nước mắt cho mình. Và khi đó, anh không còn quan trọng với cô ấy nữa.

Khi người đàn ông không còn thấy xót xa lúc người phụ nữ của mình khóc - Ảnh 3
Nếu đàn ông cứ vô tâm, sẽ có một ngày người phụ nữ không cần anh nữa - Ảnh minh họa: Internet

Và người phụ nữ, hãy bình tâm để suy xét lại. Đừng phí hoài nước mắt cho một người thấy sự thất vọng, khổ sở của mình là phiền hà, mệt mỏi. Tình yêu thật sự là quan tâm và thấu hiểu, biết xót xa khi người mình yêu gặp trắc trở, muộn phiền.

Đàn ông thấy phiền hà khi người phụ nữ của họ khóc, chẳng phải là tình yêu thật sự!

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