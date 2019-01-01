Phụ nữ nên nhớ: Chung thủy là một dạng của ý thức, chỉ cần đàn ông muốn là sẽ làm được

Bởi vì chung thủy là một dạng của ý thức, không phải một đặc tính. Vậy chung thủy nằm ở đâu?

Phụ nữ chúng ta đều muốn tìm một người bạn đời chung thủy, và xem chung thủy như một đức tính, một ưu điểm. Nhưng chung thủy không phải một thứ phẩm chất, hay một thứ tính cách. Bạn có thể tìm một ai đó với tiêu chí giàu có bằng cách nhìn vào tài sản của họ, đẹp bằng cách nhìn vào ngoại hình của họ, thông minh tài giỏi bằng cách nhìn vào địa vị, kiến thức của họ. Nhưng chung thủy – bạn không nhìn được!

Một người đàn ông đã nói rằng: “Tôi tự nhắc nhở bản thân mình phải quan tâm đến vợ. Khi yêu nhau, chúng ta sẽ tự giác quan tâm đến người kia. Nhưng tình cảm sẽ có lúc không còn nồng nàn nữa, và chúng ta bắt đầu vô tâm đi. Nhưng nếu chúng ta có ý thức, tự nhắc nhở bản thân mình quan tâm đến người kia, nó sẽ biến thành một thói quen khó bỏ. Đó là cách giữ gìn hạnh phúc”.

Chung thủy nằm trong mỗi con người chúng ta, nằm cả ở những người đào hoa nhất, phong lưu nhất. Chung thủy nằm cả ở những tay chơi, ở những cá thể bất hảo. Nhưng nó là ý thức, việc ai đó muốn bản thân mình chung thủy hay không, phụ thuộc vào ý thức của họ.

Chung thủy cũng vậy. Chung thủy là khi bạn ý thức về việc phải để tâm vào người kia, phải sống đúng đắn, phải tôn trọng, phải yêu thương người kia. Tình cảm và tất cả các mối tình đều sẽ nhạt đi theo quy luật tự nhiên. Nhưng mối quan hệ sẽ mãi mãi bền vững nếu cả hai có ý thức giữ gìn và bảo vệ nó.

Đàn ông không chung thủy chỉ có hai dạng: Hoặc không muốn chung thủy hoặc không làm được - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông một khi đã ý thức về lòng chung thủy sẽ giúp họ tránh được những phút yếu lòng: Không tùy ý nói chuyện với người khác, không tùy ý quan tâm người khác, không tùy ý tìm kiếm thứ mới mẻ.

Người ta nói rằng: “Khi chưa tìm được một đối tượng khác tốt hơn, đó gọi là chung thủy”. Điều này hoàn toàn đúng. Nếu bạn bỏ thời gian tìm hiểu thêm nhiều người bên ngoài, sẽ có lúc bạn tìm ra một người hoàn toàn ưu tú hơn người đang ở bên bạn, và bạn hoàn toàn có cơ sở cũng như động lực đến với người đó. Tình yêu không phải cổ tích, nó thực tế đến mức đáng sợ như vậy đấy.

Đàn ông không chung thủy chỉ có hai dạng: Hoặc là không muốn chung thủy, hoặc là không làm được. Họ luôn lấy rất nhiều lí do để ngụy biện cho tội lỗi của mình. Đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa sinh lí… Một vài người đàn ông còn nói rất nực cười rằng: “Tuy ăn nằm với người khác nhưng vẫn rất chung thủy với vợ”.

Chỉ cần đàn ông ý thức là sẽ giữ được lòng chung thủy với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chúng ta đừng tin vào những lời ngụy biện đó của đàn ông. Bởi đơn giản rằng, nếu anh không muốn thì chẳng ai có thể bắt ép anh lên giường được. Chung quy lại chính là do bản thân họ không muốn chung thủy với vợ. Họ để bản năng lấn lướt và sống theo xúc cảm tầm thường.

Nếu đã không muốn chung thủy thì người vợ tốt đến mấy cũng chẳng thể giữ nổi trái tim của họ!