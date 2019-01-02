Phụ nữ có chồng ngoại tình đừng dại dột “ăn nem” để trả thù. Cũng đừng vì sống với một người chồng quá tệ bạc, vô tâm, vũ phu mà tìm đến một bờ vai khác để tìm chút hơi ấm yêu thương. Khi giữ được phẩm giá của mình, ta có quyền khinh khi, chê bai hạng đàn ông chỉ sống vì thể xác.

Đàn ông hay phụ nữ ngoại tình luôn là tội nặng. Bất hạnh thay cho những cuộc hôn nhân nào có những người vợ, người chồng coi rẻ gia đình để chạy theo những cám dỗ phù phiếm. Hậu quả của ngoại tình luôn luôn cay nghiệt: Tan cửa nát nhà, là những nỗi đau và vết thương mang theo đến trọn đời… Bất hạnh thay cho những cuộc hôn nhân có vợ hoặc chồng coi rẻ hạnh phúc gia đình - Ảnh minh họa: Internet Thực tế cho thấy rằng, rất nhiều phụ nữ ngoại tình để trả thù chồng phản bội. Loay hoay trong nỗi đau cùng cực, bế tắc không lối thoát, họ chọn cách ngã vào lòng người đàn ông khác để xoa dịu vết thương trong lòng. Họ muốn cho chồng nếm trải được nỗi đau mình đang chịu đựng. Đàn bà ngoại tình đôi khi chẳng vì tình dục, vì tham lam tình cảm mà đơn giản để chồng thấy được mình chẳng phải là người phụ nữ quá bạc nhược, quá hiền lành để chồng bội bạc.

Ngoài chuyện "ông ăn chả thì bà ăn nem”, phụ nữ còn thách thức: “Đàn ông ngoại tình được thì phụ nữ cũng làm được. Ai dám cấm? Tại sao đàn ông dễ dàng lên giường với người khác rồi dễ dàng được bỏ qua còn phụ nữ lại bị dè bỉu cả đời?". Phụ nữ à, đàn ông ngoại tình là chuyện của họ, còn chúng ta có phẩm giá của mình. Chúng ta có thể đòi quyền bình đẳng trong mọi chuyện nhưng trong chuyện ngoại tình thì phụ nữ khôn ngoan “chẳng thèm” đả động tới. Bởi trong muôn vàn tật xấu, ngoại tình luôn là thứ đáng bị khinh khi nhiều nhất. Phụ nữ đừng dại dột 'ăn nem' để trả thù chồng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ngàn đời nay, được coi trọng chẳng phải nhờ nhan sắc hơn người, vật chất sang trọng mà ở phẩm hạnh của mình. Tài sản quý giá của một người mẹ cho con cũng không nằm ngoài tiếng thơm để lại. Đàn ông coi rẻ gia đình, bán rẻ lương tâm để chạy theo những thứ cám dỗ tầm thường. Đàn ông như vậy đáng khinh vô cùng. Chúng ta không thể sống như những người đàn ông vô tâm và tàn nhẫn đó.

Và đàn bà đừng vì quá đau, quá đơn độc mà ngã vào lòng người khác. Chúng ta không được phép để bản thân sống buông thả theo bản năng. Phụ nữ biết mình đứng ở đâu, giá trị của bản thân mình trong cuộc đời. Và trên hết, phụ nữ không chỉ sống cho mình mà còn sống cho con cái. Thực tế cho thấy, đàn ông ngoại tình thì rất dễ được tha thứ và lãng quên. Chỉ cần anh ta quay về, sống tử tế một chút thì mọi tội lỗi được “xóa trắng”. Nhưng hai tiếng ngoại tình lại đeo đẳng cả đời nếu như phụ nữ ngoại tình. Miệng lưỡi thế gian độc địa, họ còn lôi cả con cái ra để dè bỉu. Đáng thương nhất là những đứa trẻ có người mẹ trắc nết. Luôn phải nghe miệng đời chê bai, thậm chí còn bảo rằng: “Mẹ nào thì con nấy!”. Khi giữ phẩm giá của mình, ta cao hơn hạng đàn ông hèn mạt kia một bậc - Ảnh minh họa: Internet Nếu phụ nữ có chồng ngoại tình đừng dại dột “ăn nem” để trả thù. Cũng đừng vì sống với một người chồng quá tệ bạc, vô tâm, vũ phu mà tìm đến một bờ vai khác để tìm chút hơi ấm yêu thương. Khi giữ được phẩm giá của mình, ta có quyền khinh khi, chê bai hạng đàn ông chỉ sống vì thể xác. Khi sống có giá trị, ta cao hơn hạng đàn ông hèn mạt kia một bậc!

Chồng tốt hay chồng tệ, cứ đến bệnh viện là nhận ra ngay Có những sản phụ, đau đẻ không thấy chồng dỗ dành, lâm bồn chỉ thấy chồng dán mắt vào điện thoại, chơi chán lại lăn ra ngủ, thực sự đành phải chia buồn. Lúc này, chồng có đẹp có giàu cách mấy, thấy cũng bằng thừa!

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