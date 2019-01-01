Với đàn ông vô tâm thì đàn bà luôn vô lí

Với một người đàn ông không chịu hiểu, luôn luôn cho mình đúng thì mọi lời nói, mọi lời khuyên nhủ với họ chỉ bằng thừa. Họ sống ích kỉ, chỉ quan tâm đến xúc cảm và thú vui của bản thân mà không hề nghĩ cho vợ.

Xã hội hiện nay, đàn ông ngày càng có nhiều mối bận tâm hơn là gia đình của mình. Họ sống vô tâm với vợ, hờ hững với con. Họ bỏ rơi vợ trong cảm giác cô đơn và nhiều mối lo toan phải gánh vác. Thế nhưng, đàn ông không hề ý thức được rằng họ đang sống quá ích kỉ và tàn nhẫn. Khi vợ khóc lóc, than vãn, yêu cầu họ thay đổi thì đàn ông lại xem những điều đó là quá đáng. Với một người đàn ông vô tâm thì mọi lí lẽ của phụ nữ là thứ chẳng đáng quan tâm. Đàn ông vô tâm, bỏ rơi vợ trong những nỗi lo toan và cô đơn - Ảnh minh họa: Internet Anh trai tôi cưới vợ được gần 4 năm, có một cậu nhóc rất kháu khỉnh. Ngày trước khi yêu nhau, anh thường hỏi tôi những sở thích của phụ nữ thích để lấy lòng chị. Chẳng cần phải nói, những ngày lễ hay kỉ niệm, anh lo mua quà, sốt sắng chuẩn bị đi gặp chị. Anh từng nói với tôi rằng phải khó khăn lắm anh mới vượt qua rất nhiều “đối thủ” để được cái gật đầu đồng ý của chị.

Thế nhưng, cưới nhau về chỉ mới vài năm đã thấy anh thay đổi hẳn. Tôi chưa chồng, luôn tự hỏi có phải đàn ông ai cũng thế hay không? Ngày mới yêu nhau thì tìm mọi cách chiều chuộng, cưới nhau về lại bỏ rơi vợ. Anh trai tôi vô tâm, lười biếng, nhiều lúc tôi còn thấy anh bỏ mặc chị với đứa con còn nhỏ xíu để đi ăn nhậu. Việc nhà cũng chẳng khi nào thấy đụng tay vào. Ngày nghỉ thì dán mắt vào điện thoại, để mặc vợ lo chuyện nhà cửa, bếp núc. Sống chung nhà, tôi thấy vợ chồng anh thường xuyên cãi nhau. Sau những lần đó, anh thường bực tức dắt xe ra khỏi nhà và lao vào những cuộc nhậu thâu đêm. Tôi nhiều lần khuyên nhủ anh hãy quan tâm đến vợ con nhiều hơn. Anh không những không nghe còn bảo: “Sao phụ nữ các cô lắm mồm thế. Lấy vợ chứ không phải rước một bà cô về để bị quản chặt. Đàn ông có thú vui của họ, phải đi làm kiếm tiền, tạo những mối quan hệ xã giao để làm ăn. Chẳng lẽ suốt ngày cứ ru rú ở nhà à?”.

Đàn ông đã không chịu hiểu thì mọi lời khuyên nhủ với họ đều dư thừa - Ảnh minh họa: Internet Không những vậy, anh còn kể ra vô số những tật xấu của chị dâu cho tôi nghe: Lắm lời, suốt ngày than vãn, đòi hỏi những điều vô lí ở chồng… Tôi càng nghe càng ngán ngẩm thay cho chị dâu. Anh trai tôi mãi mãi không chịu hiểu sự vô tâm của mình. Mãi mãi không hiểu rằng chị dâu tôi đã mệt mỏi và khổ sở như thế nào. Với anh chỉ còn một cách là vợ mình thay đổi, còn anh thì vĩnh viễn không! Với một người đàn ông không chịu hiểu, luôn luôn cho mình đúng thì mọi lời nói, mọi lời khuyên nhủ với họ chỉ bằng thừa. Họ sống ích kỉ, chỉ quan tâm đến xúc cảm và thú vui của bản thân mà không hề nghĩ cho vợ. Nhiều lúc tôi sợ lấy chồng cũng bởi chứng kiến sự vô tâm của chính anh trai mình. Đàn ông đã không dùng cái Tâm để đối đãi với họ thì thật khó để mong họ thay đổi - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông không chịu hiểu bởi họ chẳng dùng cái Tâm để đối đãi với vợ của mình. Và khổ sở vô cùng cho những người đàn bà có chồng như thế. Bởi mong chờ sự thay đổi của họ còn khó hơn cả hái sao trên trời!

Chồng tốt hay chồng tệ, cứ đến bệnh viện là nhận ra ngay Có những sản phụ, đau đẻ không thấy chồng dỗ dành, lâm bồn chỉ thấy chồng dán mắt vào điện thoại, chơi chán lại lăn ra ngủ, thực sự đành phải chia buồn. Lúc này, chồng có đẹp có giàu cách mấy, thấy cũng bằng thừa!

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