Phụ nữ à, có một thứ hạnh phúc gọi là buông tay

Bạn bảo kiệt sức rồi, thấy mình trống rỗng sau cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Giá như bạn chọn buông tay cách đây 5 năm thì bạn đã không cảm thấy đau như thế này. Nhưng dẫu sao, buông tay chậm còn hơn là không bao giờ.

Người ta thường nói đến sự cố gắng, nỗ lực hết mình để được hạnh phúc nhưng người ta ít nói đến việc buông tay cũng là một cách để bản thân tìm kiếm sự bình yên. Trong tình yêu và hôn nhân, người phụ nữ cần khôn ngoan và tỉnh táo để nhận ra lúc nào mình cần buông bỏ người chồng tệ bạc. Cứ cố gắng đến kiệt sức, cứ ôm mãi hy vọng hão huyền nhưng người đàn ông chỉ mang đến cho mình sự đau khổ - điều đó thật sự rất ngu ngốc. Cứ cố gắng đến kiệt sức, cứ ôm mãi hy vọng nhưng chỉ nhận về bao nhiêu tổn thương - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ rất yếu đuối nhưng trong tình yêu lại rất cố chấp. Khi yêu một người đàn ông thật sự, người phụ nữ sẵn sàng cho đi hết những gì mình có. Thậm chí chẳng tiếc rẻ thanh xuân, mỏi mòn hi sinh chỉ mong nhận về được tình yêu thật sự. Nhưng vốn dĩ, đâu phải cứ sống hết mình, cứ tin yêu cạn kiệt rồi sẽ nhận về được y như thế.

Hôm vừa rồi, tôi có đến sân bay để tiễn một người bạn. Ly cà phê trên bàn bị khuấy đến sủi bọt, bạn bảo rằng lẽ ra bạn nên buông bỏ từ 5 năm trước. Đó là lúc khi bạn phát hiện chồng ngoại tình. Bạn đã muốn buông tay ngay lúc đó nhưng rồi vì nhiều lí do bạn ở lại. Và trên hết, bạn tin rằng chồng mình sẽ thay đổi, sẽ vì gia đình mà quay đầu. Lòng bạn còn yêu chồng nhiều lắm. Bạn lấy chồng xa, chẳng có họ hàng hay bạn bè gì nhiều ở nơi này. Bạn chỉ có chồng làm niềm vui, lấy công việc làm động lực cho mình. Bạn sống với gia đình chồng, yêu thương cha mẹ chồng như cha mẹ ruột. Bạn bảo, suy cho cùng ở nơi này bạn chẳng có người thân nào ngoài họ. Nhưng rồi, bạn đau đớn khi phát hiện chồng có người khác. Nghe đâu ngày trước họ từng yêu nhau sâu nặng. Giờ kẻ có vợ, người có chồng lại bất chấp tất cả mà đến với nhau.

Ngỡ rằng sao bao nhiêu cố gắng và hi sinh sẽ được bù đắp, nhưng những gì bạn nhận được chỉ là sự phản bội - Ảnh minh họa: Internet Chồng bạn cầu xin tha thứ. Bạn nuốt nước mắt cho chồng quay về. Thời điểm đó đến nay đã 5 năm rồi. Ngỡ rằng mọi tổn thương và đau khổ sẽ được bù đắp, nhưng chồng bạn không hề thay đổi. Lén lút qua lại với cô ta sau lưng. Về nhà lại tỏ ra thương yêu, chiều chuộng bạn. Anh ta là kẻ hai mặt, sống giả tạo vô cùng. Lần thứ hai phát hiện ra, bạn đau đớn hơn lần trước. Bạn loay loay tự hỏi mình đã sai ở chỗ nào mà chỉ nhận về toàn đắng chát? Bạn đã gồng mình lên tha thứ, gồng mình lên để mong vớt vát lại thứ tình yêu sắp rơi xuống vực thẳm. Nhưng rồi, mọi thứ vẫn chìm nghỉm. Tình yêu của bạn không thắng nổi sự bạc bẽo của lòng người. Mẹ bạn bảo rằng sống không nổi ở nơi này nữa thì về với cha mẹ. Bây giờ, bạn chọn cách buông tay. Bạn kiệt sức rồi, thấy mình trống rỗng sau cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Giá như bạn chọn buông tay cách đây 5 năm thì bạn đã không cảm thấy đau như thế này. Nhưng dẫu sao, buông tay chậm còn hơn là không bao giờ. Bởi cứ sống như thế đến cuối đời, chồng bạn cũng chỉ đem lại cho bạn những vết thương. Buông tay là một cách để bản thân mình tìm được bình yên - Ảnh minh họa: Internet Bạn lên máy bay rồi, tôi tin bạn sẽ thấy lòng mình thanh thản khi về với những người thương yêu mình thật sự. Phụ nữ à, khi người đàn ông chẳng thương yêu thì phụ nữ hãy biết thương lấy bản thân mình. Buông tay cũng là một cách để bản thân mình tìm được bình yên!

Chồng tốt hay chồng tệ, cứ đến bệnh viện là nhận ra ngay Có những sản phụ, đau đẻ không thấy chồng dỗ dành, lâm bồn chỉ thấy chồng dán mắt vào điện thoại, chơi chán lại lăn ra ngủ, thực sự đành phải chia buồn. Lúc này, chồng có đẹp có giàu cách mấy, thấy cũng bằng thừa!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-a-co-mot-thu-hanh-phuc-goi-la-buong-tay-310075.html