Đàn ông tốt không bắt người phụ nữ của mình phải hy sinh

Nếu người chồng luôn đòi hỏi bạn phải hy sinh, phải lo toan, phải làm tròn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ thì đó chỉ là một người ích kỉ. Và tin rằng, dù bạn có làm tốt bao nhiêu đi nữa, có hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa thì anh ta sẽ không hề biết trân trọng.

Đàn bà khi có chồng sẽ sống vì con và vì chồng. Xã hội bây giờ hiện đại, không đòi hỏi phụ nữ phải sống quá chuẩn mực, phải tề gia nội trợ như ngày trước. Thế nhưng, vẫn có những người phụ nữ sống đúng nghĩa với hai từ hy sinh. Họ quên mất bản thân mình, quên mất những thú vui của bản thân. Miễn chồng con vui vẻ, hạnh phúc họ đã cảm thấy mãn nguyện. Nhiều người phụ nữ có gia đình, sống vì người khác mà quên mất bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Nếu như sự hy sinh đó đổi được một gia đình hạnh phúc, một tổ ấm bình yên thì cũng đáng. Thế nhưng, biết bao nhiêu người phụ nữ vắt kiệt sức mình vì gia đình, thanh xuân đã dốc cạn cho chồng con nhưng chẳng hề được người chồng trân trọng. Đàn ông nào cũng có thể trở thành chồng nhưng rất ít người hiểu và trân trọng những hy sinh và công sức của vợ đã bỏ ra cho gia đình.

Xung quanh chung ta không hiếm những hình ảnh người chồng sống như “ông chủ”, còn người vợ lại giống hệt người giúp việc không công. Đàn ông sống ung dung, đủng đỉnh trà rượu, cà phê, bù khú trong những cuộc nhậu bất tận. Việc nhà thì làm biếng, chuyện thiên hạ ở đâu cũng rành. Còn người vợ đầu tắt mặt tối với bao nhiêu công việc không tên, lại còn việc công ty, việc họ hàng nội ngoại. Đàn ông vô tâm và lười biếng một phần cũng vì tư tưởng hy sinh của một số phụ nữ. Nghĩ rằng lấy chồng rồi phải sống như thế! Bổn phận và trách nhiệm của một người vợ là chăm lo, vun vén cho gia đình. Đàn ông sinh ra ỷ lại, phó thác mọi chuyện cho vợ con. Đàn bà luôn huyễn hoặc mình rằng sự hy sinh của mình sẽ đáp trả, một mái ấm, một sự trân trọng từ người chồng! Nhưng sự thật lúc nào cũng đau lòng hơn trong suy nghĩ.

Rất nhiều gia đình sống theo kiểu chồng là ông chủ, còn vợ giống như người giúp việc không công - Ảnh minh họa: Internet Bao nhiêu người phụ nữ lâu lắm rồi chẳng mua lấy một thỏi son môi? Bao lâu rồi chẳng có thời gian để gặp vài người bạn? Bao nhiêu người cả ngày chẳng có lấy một khoảng thời gian để nhìn mình trong gương, để chải lại mái tóc rối bù? Nhìn sang một bên, chồng lại có quá nhiều thời gian để chơi game, để cà phê, để nhậu nhẹt. Đàn bà chúng ta không thấy vô lí hay sao? Một người đàn ông tốt không bao giờ muốn người phụ nữ của mình phải hy sinh bất kì điều gì. Đàn ông miệng nói thương vợ nhưng vẫn ung dung, đủng đỉnh trước bao lo toan, vất vả của vợ thì cũng chỉ là hạng khua môi múa mép. Đàn ông tốt sẽ biết xót xa, biết đau lòng khi vợ mình quá mệt mỏi, khổ cực. Họ chẳng ngần ngại xắn tay áo phụ giúp vợ một tay. Nếu một người đàn ông luôn đòi hỏi bạn phải hy sinh, phải lo toan, phải làm tròn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ thì kẻ đó chỉ là những người ích kỉ. Và tin rằng, dù bạn có làm tốt bao nhiêu đi nữa, có hi sinh bao nhiêu đi chăng nữa thì anh ta sẽ không hề biết trân trọng. Bởi với anh ta, những việc bạn làm mãi mãi chỉ là bổn phận. Là phụ nữ, hãy biết thương lấy bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Dẫu biết rằng, đàn bà khi làm vợ, làm mẹ phải quàng lên vai bao nhiêu trách nhiệm. Nhưng đừng hy sinh nhiều quá, đừng quên mất cuộc đời mình để chỉ sống vì người khác. Đừng để thanh xuân qua rồi mới nhận ra rằng bao nhiêu cố gắng trong mắt chồng cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

Đàn ông ngoại tình là chuyện của họ, phụ nữ chúng ta có phẩm giá của mình Phụ nữ có chồng ngoại tình đừng dại dột “ăn nem” để trả thù. Cũng đừng vì sống với một người chồng quá tệ bạc, vô tâm, vũ phu mà tìm đến một bờ vai khác để tìm chút hơi ấm yêu thương. Khi giữ được phẩm giá của mình, ta có quyền khinh khi, chê bai hạng đàn ông chỉ sống vì thể xác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-tot-khong-bat-nguoi-phu-nu-cua-minh-phai-hy-sinh-310168.html