Lựa chọn làm người thứ ba là sự dại dột lớn nhất của phụ nữ. Chúng ta có quyền yêu, quyền lựa chọn người gắn kết nhưng phải luôn nói không với đàn ông có vợ. Bởi, thứ anh ta mang lại không bao giờ là tình yêu, là hạnh phúc mà chỉ là trái đắng và bài học sâu cay mà phụ nữ mang theo suốt cuộc đời.

Người thứ ba là kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác, phá nát mái ấm của một gia đình. Thế nhưng, rất hiếm kẻ thứ ba nào ý thức được vị trí của mình trong cuộc đời của người khác. Họ xem mình là vai chính trong cuộc đời đàn ông chứ không hề biết mình là chiếc bóng bên lề. Họ nghĩ mình xinh đẹp, được yêu thương, được chiều chuộng hơn vợ chứ không hề biết rằng người đàn ông đến với mình chẳng qua là vì vài ba phút trên giường. Người thứ ba tự xem mình là nhân vật chính chứ không hề biết mình chỉ là kẻ bên lề - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người thứ ba huênh hoang, tự vỗ ngực tự hào về thứ tình yêu mà mình đang có. Bên cạnh vài ba cô còn sợ hãi vợ người ta đánh ghen, sợ bị người đời dè bỉu thì rất nhiều cô lại công khai khiêu khích người vợ ở nhà. Họ tự huyễn hoặc mình rằng, người đàn ông đã chán ngán người vợ ở nhà. Trước sau gì anh ta cũng bỏ vợ mà đến với mình. Rồi mình sẽ được đóng vai chính trong căn nhà kia.

Người thứ ba à, thử nhìn xung quanh xem bao nhiêu người đàn ông mà bỏ vợ đến với nhân tình? Mười người đàn ông đi ngoại tình hết 9 kẻ quay về. Nhân tình mãi mãi chỉ là chiếc bóng mờ nhạt trong cuộc đời của người khác. Đàn ông khi “no xôi chán chè”, lại gạt nhân tình sang một bên như chưa từng thề thốt yêu đương. Vĩnh viễn sẽ không có tình yêu trong trái tim một kẻ ngoại tình. Anh ta không yêu ai cả, vợ cũng không, nhân tình cũng không. Thứ anh ta yêu duy nhất chính là bản thân mình. Tôi biết một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp. Oái ăm thay chị lại đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ. Người ta làm nhân tình được yêu thương, cung phụng nhưng chị thì ngược lại. Chị giàu có nên chẳng cần đến tiền của anh ta. Anh này lại đi bòn rút tiền của chị.

Đàn ông ngoại tình không yêu vợ, cũng chẳng yêu nhân tình, anh ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi - Ảnh minh họa: Internet Chị từng gặp đổ vỡ trong hôn nhân. Chị nghĩ đây là tình yêu đích thực của mình nên chẳng tiếc thứ gì. Người đàn ông này cũng tỏ ra mình bất hạnh trong hôn nhân. Tỏ ra yêu thương chị vô hạn. Nhưng rồi sau một thời gian bòn rút, anh ta lại bỏ chị mà về với vợ. Chị cay đắng xót xa nhưng cũng chẳng dám vạch mặt anh ta bởi suy cho cùng chị cũng là kẻ chen chân vào gia đình người khác. Không những chị mà còn biết bao nhiêu cô gái đang làm kẻ thứ ba ngoài kia là nạn nhân của một kẻ tham lam vô cùng. Chẳng có người đàn ông nào đi ngoại tình mà miệng lại không thề thốt yêu đương. Mục đích của anh ta luôn luôn là chiếc giường, là những khoái cảm mà nhân tình mang lại. Và rồi, như chiếc áo cũ đã mặc đến nhàu nát, anh ta cởi ra mà chẳng hề vướng bận. Đàn bà khôn ngoan hãy nói không với đàn ông có vợ - Ảnh minh họa: Internet Lựa chọn làm người thứ ba là sự dại dột lớn nhất của phụ nữ. Chúng ta có quyền yêu, quyền lựa chọn người gắn kết nhưng phải luôn nói không với đàn ông có vợ. Bởi, thứ anh ta mang lại không bao giờ là tình yêu, là hạnh phúc mà chỉ là trái đắng và bài học sâu cay mà phụ nữ mang theo suốt cuộc đời. Phụ nữ khôn ngoan đừng để đàn ông có vợ lợi dụng mình.

Đàn ông ngoại tình là chuyện của họ, phụ nữ chúng ta có phẩm giá của mình Phụ nữ có chồng ngoại tình đừng dại dột “ăn nem” để trả thù. Cũng đừng vì sống với một người chồng quá tệ bạc, vô tâm, vũ phu mà tìm đến một bờ vai khác để tìm chút hơi ấm yêu thương. Khi giữ được phẩm giá của mình, ta có quyền khinh khi, chê bai hạng đàn ông chỉ sống vì thể xác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-nguoi-thu-ba-rot-cuoc-thi-nhan-tinh-cung-chi-la-nan-nhan-cua-mot-ga-dan-ong-tham-lam-310176.html