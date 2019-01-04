Tâm sự của người đàn bà ngoại tình: Không còn đường để quay về

Tâm sự gia đình 04/01/2019 10:55

Thứ gì ban đầu quá cuồng nhiệt say mê thì cũng nhanh chóng tắt lịm. Mối quan hệ kéo dài chừng vài tháng, tôi đã nhận ra bản chất thật của anh ta. Che đậy bên trong con người sôi nổi ấy là một người trăng hoa, giả tạo.

Đàn bà ngoại tình đôi khi chẳng phải vì người chồng bên cạnh chẳng đủ tử tế. Có những lúc yếu lòng, nội tâm lại thôi thúc tìm kiếm sự mới mẻ trong cuộc sống. Chán cuộc sống đều đặn với những điều nhàm chán và cũ kĩ, tôi đã ngã vào lòng người đàn ông khác chỉ vì điều đó.

Tâm sự của người đàn bà ngoại tình: Không còn đường để quay về - Ảnh 1
Tôi chán nản với cuộc sống nhạt nhẽo bên chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi là nhân viên kĩ thuật trong một công ty chuyên về máy móc. Anh chẳng có gì xuất sắc: Ngoại hình bình thường, công việc chỉ đủ nuôi sống vợ con chứ chẳng dư dả gì, cũng nhiều tật xấu như những người đàn ông khác… Nhưng bù lại anh là người chăm chỉ, biết thương vợ thương con. Cuộc sống của tôi cứ đều đặn diễn ra như thế bên chồng và hai đứa con.

Nói chung, cuộc sống của tôi chẳng có gì phải than phiền nhiều. Nhưng bản tính của tôi vốn là người sôi nổi, không thích một cuộc sống quá nhạt nhẽo. Tôi thích đi cà phê, thích những chỗ đông đúc ồn ào nhưng chồng tôi lại không như vậy. Chúng tôi hiếm khi ra ngoài đi chơi. Những buổi tối cuối tuần cũng chỉ xem tivi rồi lên giường đi ngủ.

Nếu tôi là người biết hài lòng với hiện tại, biết an phận thì tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ngã vào lòng một người đàn ông khác. Người này trẻ hơn tôi 2 tuổi, chân ướt chân ráo vào mới vào công ty. Tính anh sôi nổi, nhiệt tình, hay pha trò làm mọi người rất vui vẻ. Giờ nghỉ trưa, anh hay rủ tôi đi ăn, uống nước.

Tâm sự của người đàn bà ngoại tình: Không còn đường để quay về - Ảnh 2
Tôi đã ngã vào lòng người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Anh ta là mẫu người trái ngược với chồng tôi hoàn toàn: Đẹp trai, sôi nổi, thích du lịch và khám phá… Nói chuyện với anh rất lý thú và vui vẻ. Người đàn bà như tôi như cảm thấy mình trẻ lại khi đứng trước người đàn ông này. Tôi như yêu thêm lần nữa. Chẳng khó để anh nhận ra tình yêu của tôi và chúng tôi đã đi quá giới hạn.

Thứ gì ban đầu quá cuồng nhiệt say mê thì cũng nhanh chóng tắt lịm. Mối quan hệ kéo dài chừng vài tháng tôi đã nhận ra bản chất thật của anh ta. Che đậy bên trong con người sôi nổi ấy là một người trăng hoa, giả tạo. Ngoài tôi ra anh còn ve vãn và ngủ với nhiều người đàn bà khác.

Khi nhận ra sai lầm của mình tôi đã chủ động bỏ anh ta và quay về nhà. Chồng tôi vẫn không biết gì về tội lỗi của tôi cả. Anh hàng ngày vẫn đi làm, chiều về đón con. Những buổi tối tôi về trễ cũng chỉ nghĩ tôi vì công việc. Tôi tự nhủ thôi thì bản thân mình hãy xóa sạch tội lỗi để quay về bên người chồng của mình.

Chồng không biết, con không biết nhưng bản thân tôi thì chẳng thể quên được. Những buổi tối nằm bên chồng tôi thấy bản thân mình chẳng còn xứng đáng với sự tin yêu ấy. Hình ảnh người đàn ông kia cứ lởn vởn trong tâm trí khiến tôi không thể ngủ được. Cảm giác tội lỗi vây bọc và nhấn chìm tôi xuống.

Tâm sự của người đàn bà ngoại tình: Không còn đường để quay về - Ảnh 3
Tôi không thể sống bình yên khi đã gây ra quá nhiều tội lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Cứ như thế vài tháng, tôi gầy rộc người đi. Tôi không thể sống giả tạo được nữa. Không thể giả vờ hạnh phúc, yên bình khi mình đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Tôi đã thú nhận với chồng. Trong một giây phút sững sờ, anh đã tát vào mặt tôi. Tôi chẳng cầu xin chồng tha thứ. Tôi chủ động để lại lá đơn ly hôn cho chồng rồi ra đi.

Tôi biết, đàn bà ngoại tình thì chẳng còn đường để quay về!

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