Đàn ông ngoại tình: Bán rẻ tình thân để đổi về phù phiếm

Tâm sự gia đình 04/01/2019 10:53

Trên đời này người yêu bạn nhất là vợ, người tin tưởng bạn nhất cũng là vợ. Mà khốn khổ thay, vì một ả đàn bà ngoài đường bạn đã đẩy cô ấy rời xa mình mãi mãi!

Trên đời này còn gì quý giá hơn tình thân? Thế nhưng có những người đàn ông lại coi trọng những phù phiếm, những cuộc chơi hơn là gia đình của mình. Đàn ông ngoại tình, ngỡ có được nhiều nhưng cuối cùng lại phải đánh đổi một cái giá rất đắt. Chính anh ta đã tự tay đẩy người thân, đẩy người đồng cam cộng khổ với mình rời xa. Rốt cuộc, anh ta chẳng còn ai thành tâm bên cạnh.

Đàn ông ngoại tình: Bán rẻ tình thân để đổi về phù phiếm - Ảnh 1
Có những người đàn ông bán rẻ gia đình để chọn những cuộc chơi phù phiếm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn thân của tôi ngoại tình. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên vì tôi biết bạn yêu vợ mình rất nhiều. Nhấp ngụm cà phê, bạn bảo rằng: “Có những phút yếu lòng chẳng thể giữ được lòng chung thủy. Bên ngoài xã hội bao nhiêu người phải gặp, bao nhiêu khách hàng phải tiếp, chỉ có thánh nhân mới không sa ngã”. Nhưng rồi bạn tặc lưỡi: “Vợ tao không biết đâu mà lo. Trên đời này chỉ có một người tin tưởng tao tuyệt đối là cô ấy thôi".

Nghĩ ra thì thật đau lòng. Chúng ta chỉ có thể lừa dối được người tin tưởng mình nhất. Tôi chơi với bạn từ lâu, cũng biết rõ về vợ bạn. Cô ấy hiền lành, nhu mì, ít khi làm mất lòng ai. Tuy không quá xinh đẹp nhưng sự dịu dàng của người phụ nữ ấy khiến ai ở bên cũng thấy an lòng. Tôi đã từng có chút ghen tỵ với bạn mình khi cưới được một người con gái tốt tính như thế về làm vợ. Đâu ai ngờ rằng, người phụ nữ tốt đến mấy cũng sẽ bị phản bội.

Một vài lần, trong những cuộc nhậu bạn tôi dắt nhân tình theo. Cô này ăn mặc mát mẻ, môi đỏ chót, kẻ lông mày thật đậm. Uống bia không thua gì đàn ông, lại còn nói cười, văng tục. Tôi là đàn ông mà chẳng thể ưa nổi cô ấy. Chả biết bạn tôi mê cô ta ở điểm nào. Khi cô ta và mọi người về hết rồi, tôi khuyên bạn bỏ nhân tình mà về với vợ. Nhìn cái cách cô ta nói cười hớn hở với cánh đàn ông trên bàn nhậu đủ để hiểu cô ta là người thế nào rồi.

Đàn ông ngoại tình: Bán rẻ tình thân để đổi về phù phiếm - Ảnh 2
Vì một ả đàn bà ngoài đường, anh nhẫn tâm chà đạp lên sự tin tưởng và tình yêu cửa vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn tôi chưa kịp quay về thì khốn khổ thay, vợ bạn phát hiện ra. Chẳng phải bắt quả tang mà chính cô nhân tình nhắn tin cho cô ấy. Cô ta chẳng ngại ngần gửi những tấm hình hai người ăn nằm với nhau vợ bạn xem. Cô ấy sốc nặng, ngất lịm đến nỗi phải nhập viện cấp cứu. Tin tưởng quá, khi sự thật phơi bày thì chẳng thể chịu nổi.

Rồi vợ bạn dắt con ra đi. Bạn tôi cầu xin, năn nỉ nhưng cô ấy cương quyết. Cô ấy là thế, hiền lành nhu mì nhưng một khi bị dồn đến đường cùng thì tuyệt tình vô cùng. Vợ đi rồi, bạn tôi chìm trong men rượu, khổ sở hỏi tôi bây giờ phải làm như thế nào? Tôi chẳng biết nói gì lúc này cả.

Đàn ông ngoại tình: Bán rẻ tình thân để đổi về phù phiếm - Ảnh 3
Trên đời này, người yêu anh nhất là vợ, người tin tưởng anh nhất cũng chỉ là vợ - Ảnh minh họa: Internet

Cái gì cũng có giá của nó. Ngoại tình là tan cửa nát nhà mà sao bạn lại không biết sợ? Có người đàn bà nào có thể tha thứ nổi khi chồng chà đạp lên tất cả tin yêu của mình để đi ngoại tình. Trên đời này người yêu bạn nhất là vợ, người tin tưởng bạn nhất cũng chỉ là vợ. Mà khốn khổ thay, vì một ả đàn bà ngoài đường bạn đã đẩy cô ấy rời xa mình mãi mãi!

Làm mẹ đơn thân: Bản lĩnh và gai góc hơn phụ nữ khác cả vạn lần

Làm mẹ đơn thân: Bản lĩnh và gai góc hơn phụ nữ khác cả vạn lần

Nhìn con gái yên bình trong vòng tay mẹ mà thấy thương chị vô cùng. Bây giờ tôi mới thấu hết được những nỗi cực nhọc và xót xa mà chị phải trải qua. Làm mẹ đã khó, làm mẹ đơn thân khó hơn cả vạn lần!

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình hậu quả ngoại tình chồng phản bội

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 29 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 5 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 30 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 43 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 35 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống