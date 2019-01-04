Trên đời này người yêu bạn nhất là vợ, người tin tưởng bạn nhất cũng là vợ. Mà khốn khổ thay, vì một ả đàn bà ngoài đường bạn đã đẩy cô ấy rời xa mình mãi mãi!

Trên đời này còn gì quý giá hơn tình thân? Thế nhưng có những người đàn ông lại coi trọng những phù phiếm, những cuộc chơi hơn là gia đình của mình. Đàn ông ngoại tình, ngỡ có được nhiều nhưng cuối cùng lại phải đánh đổi một cái giá rất đắt. Chính anh ta đã tự tay đẩy người thân, đẩy người đồng cam cộng khổ với mình rời xa. Rốt cuộc, anh ta chẳng còn ai thành tâm bên cạnh. Có những người đàn ông bán rẻ gia đình để chọn những cuộc chơi phù phiếm - Ảnh minh họa: Internet Bạn thân của tôi ngoại tình. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên vì tôi biết bạn yêu vợ mình rất nhiều. Nhấp ngụm cà phê, bạn bảo rằng: “Có những phút yếu lòng chẳng thể giữ được lòng chung thủy. Bên ngoài xã hội bao nhiêu người phải gặp, bao nhiêu khách hàng phải tiếp, chỉ có thánh nhân mới không sa ngã”. Nhưng rồi bạn tặc lưỡi: “Vợ tao không biết đâu mà lo. Trên đời này chỉ có một người tin tưởng tao tuyệt đối là cô ấy thôi".

Nghĩ ra thì thật đau lòng. Chúng ta chỉ có thể lừa dối được người tin tưởng mình nhất. Tôi chơi với bạn từ lâu, cũng biết rõ về vợ bạn. Cô ấy hiền lành, nhu mì, ít khi làm mất lòng ai. Tuy không quá xinh đẹp nhưng sự dịu dàng của người phụ nữ ấy khiến ai ở bên cũng thấy an lòng. Tôi đã từng có chút ghen tỵ với bạn mình khi cưới được một người con gái tốt tính như thế về làm vợ. Đâu ai ngờ rằng, người phụ nữ tốt đến mấy cũng sẽ bị phản bội. Một vài lần, trong những cuộc nhậu bạn tôi dắt nhân tình theo. Cô này ăn mặc mát mẻ, môi đỏ chót, kẻ lông mày thật đậm. Uống bia không thua gì đàn ông, lại còn nói cười, văng tục. Tôi là đàn ông mà chẳng thể ưa nổi cô ấy. Chả biết bạn tôi mê cô ta ở điểm nào. Khi cô ta và mọi người về hết rồi, tôi khuyên bạn bỏ nhân tình mà về với vợ. Nhìn cái cách cô ta nói cười hớn hở với cánh đàn ông trên bàn nhậu đủ để hiểu cô ta là người thế nào rồi.

Vì một ả đàn bà ngoài đường, anh nhẫn tâm chà đạp lên sự tin tưởng và tình yêu cửa vợ - Ảnh minh họa: Internet Khi bạn tôi chưa kịp quay về thì khốn khổ thay, vợ bạn phát hiện ra. Chẳng phải bắt quả tang mà chính cô nhân tình nhắn tin cho cô ấy. Cô ta chẳng ngại ngần gửi những tấm hình hai người ăn nằm với nhau vợ bạn xem. Cô ấy sốc nặng, ngất lịm đến nỗi phải nhập viện cấp cứu. Tin tưởng quá, khi sự thật phơi bày thì chẳng thể chịu nổi. Rồi vợ bạn dắt con ra đi. Bạn tôi cầu xin, năn nỉ nhưng cô ấy cương quyết. Cô ấy là thế, hiền lành nhu mì nhưng một khi bị dồn đến đường cùng thì tuyệt tình vô cùng. Vợ đi rồi, bạn tôi chìm trong men rượu, khổ sở hỏi tôi bây giờ phải làm như thế nào? Tôi chẳng biết nói gì lúc này cả. Trên đời này, người yêu anh nhất là vợ, người tin tưởng anh nhất cũng chỉ là vợ - Ảnh minh họa: Internet Cái gì cũng có giá của nó. Ngoại tình là tan cửa nát nhà mà sao bạn lại không biết sợ? Có người đàn bà nào có thể tha thứ nổi khi chồng chà đạp lên tất cả tin yêu của mình để đi ngoại tình. Trên đời này người yêu bạn nhất là vợ, người tin tưởng bạn nhất cũng chỉ là vợ. Mà khốn khổ thay, vì một ả đàn bà ngoài đường bạn đã đẩy cô ấy rời xa mình mãi mãi!

Làm mẹ đơn thân: Bản lĩnh và gai góc hơn phụ nữ khác cả vạn lần Nhìn con gái yên bình trong vòng tay mẹ mà thấy thương chị vô cùng. Bây giờ tôi mới thấu hết được những nỗi cực nhọc và xót xa mà chị phải trải qua. Làm mẹ đã khó, làm mẹ đơn thân khó hơn cả vạn lần!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-ngoai-tinh-ban-re-tinh-than-de-doi-ve-phu-phiem-310317.html