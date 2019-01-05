Tâm sự của đàn bà sau ly hôn: Tôi thấy mình tự do và xinh đẹp hơn

Tôi không còn những đêm vò võ thức chờ chồng. Không còn phải đau đớn, mệt mỏi, khổ sở vì chồng vô tâm. Không bị ràng buộc trong mớ trách nhiệm và bổn phận của một người vợ, tôi thấy mình được tự do và thanh thản hơn bao giờ hết.

Người ta thường nói rằng chồng là đất, còn vợ là cây. Cây làm sao xanh tươi, nở hoa nếu lỡ ở trên một mảnh đất khô cằn? Thời con gái, tôi đã từng được ví như một bông hoa đẹp rực rỡ. Đau lòng thay, lỡ bước vào cuộc hôn nhân bất hạnh, tôi dần trở thành người đàn bà nhàu nhĩ, xác xơ. Nhiều lúc đứng trước gương tôi còn không nhận ra hình ảnh của mình ngày nào. Có cuộc hôn nhân bất hạnh tôi trở thành người đàn bà nhàu nhĩ, xác xơ - Ảnh minh họa: Internet Tôi đã từng tin chồng sẽ là người mang đến cho mình hạnh phúc. Giữa bao nhiêu người đàn ông theo đuổi tôi chọn anh bởi vì sự hiền lành, thật thà. Tôi cảm nhận được một trái tim ấm áp ẩn sau vẻ ngoài giản dị ấy. Thế nhưng, hôn nhân đâu ai nói trước được điều gì. Đàn bà hơn nhau ở sự may mắn chứ chẳng phải lựa chọn. Bao nhiêu năm sống cùng, tôi cũng chẳng hiểu điều gì đã biến anh thành một người đàn ông vô tâm đến như thế.

Tôi từng có những đêm trằn trọc mất ngủ đợi chồng về. Anh đi nhậu nhẹt, ăn chơi đến quá nửa đêm mới về là chuyện thường. Người nồng nặc mùi rượu. Chẳng mấy khi anh về nhà sau giờ làm. Sáng sớm anh bước chân ra khỏi nhà, khuya lơ mới thấy mặt anh trở về. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà anh đều phó thác cho vợ. Tôi sống như chiếc bóng lặng lẽ bên chồng. Ngày xưa anh vồ vập, theo đuổi tôi là thế nhưng khi đã là vợ chồng anh chẳng còn quan tâm đến bất kì ngày lễ hay sinh nhật của tôi. Chẳng bao giờ nhận được một cành hoa, một lời chúc. Ngày xưa anh khen tôi đẹp rực rỡ, bây giờ hiếm khi anh nhìn vào mắt vợ chứ huống hồ nói được lời nào ngọt ngào.

Tôi khổ tâm vô cùng khi sống cùng chồng - ngẢnh minh họa: Internet Vì lo toan bao nhiêu việc công ty, gia đình tôi cũng chẳng có thời gian nào chăm sóc bản thân. Một vài lần gặp mặt, tôi chạnh lòng khi bạn bè bảo rằng sao để cơ thể mình tàn tạ, nhan sắc tụt dốc đến như thế. Tôi buồn lắm chứ, nhưng sắc đẹp có nghĩa lí gì khi sống với một người chồng vô tâm, ích kỉ như thế? Càng buồn chán tôi càng bỏ bê cơ thể mình. Kết quả tôi ngày càng phát tướng, trông già đi rất nhiều so với tuổi. Bạn tôi nói rằng, nếu tôi không chăm lo ngoại hình thì sớm muộn gì chồng cũng “ăn vụng”. Tôi không tin điều đó khi tận mắt mình đọc được những dòng tin nhắn của chồng với nhân tình. Vậy là đã rõ, bao nhiêu tháng ngày anh bỏ bê gia đình là vì ả đàn bà ngoài kia. Nhìn mình thảm hại trong gương, tôi nhận ra mình là kẻ thất bại nặng nề. Cuối cùng chẳng nắm được gì cả. Tôi chủ động ly hôn. Tôi đã quá mệt mỏi và kiệt sức rồi. Cuộc hôn nhân này khiến tôi không còn chút sức lực nào để nắm giữ. Mặc mọi lời khuyên ngăn của gia đình, tôi dứt khoát chia tay. Tôi nghiêm túc nhìn người đàn bà luộm thuộm, sồ sề trong gương. Tôi không được phép để bản thân trôi mãi theo niềm đau bị phản bội. Tôi quyết tâm làm đẹp, phải lấy lại những gì mình đã mất trước kia. Tôi thấy mình vui hơn, hạnh phúc hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet Tôi không còn những đêm vò võ thức chờ chồng. Không còn phải đau đớn, mệt mỏi, khổ sở vì chồng vô tâm. Không bị ràng buộc trong mớ trách nhiệm và bổn phận của một người vợ, tôi thấy mình được tự do và thanh thản hơn bao giờ hết. Mưa nắng cuộc đời làm nhan sắc đàn bà tàn phai. Nhưng sự vô tâm, ích kỉ của người chồng bên cạnh lại khiến đàn bà héo úa hơn bất kì thứ gì. Dứt được người chồng tệ bạc, tôi thấy mình vui hơn, đẹp hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình đã làm đúng khi quyết định ly hôn.

Đời sống hôn nhân và những sự thật phũ phàng Hãy yêu lấy bản thân bằng cách sống thật vui vẻ, làm đẹp, tự thưởng cho mình. Giống như đàn ông vậy, họ luôn sống cho bản thân trước, luôn nghĩ cho mình trước.

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