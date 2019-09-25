Những yếu tố tạo nên người phụ nữ quyến rũ ‘ăn đứt’ chân dài, eo thon

Hơn cả chân dài eo thon hay gương mặt đầy son phấn, đây là yếu tố tạo nên người phụ nữ quyến rũ , đàn ông lúc nào cũng phải giữ thật chặt sợ có người cướp mất.

Đàn ông thích nhất kiểu phụ nữ bí ẩn để họ tìm cách khám phá, chinh phục. Còn kiểu người quá dễ dãi, lẳng lơ thì đàn ông cực ghét. Trong một mối quan hệ, những thứ bí ẩn luôn thu hút sự chú ý của đối phương. Bởi vậy sự bí ẩn của phụ nữ là “đòn chí mạng” khiến đàn ông say mê cả đời.

Khi là chính mình phụ nữ trở nên thu hút nhất - Ảnh minh họa: Internet

Khi là chính mình, đó là khoảnh khắc đàn bà quyến rũ nhất. Tạo hóa tạo ra mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau. Bạn đừng so sánh bản thân và bắt ép mình phải giống người này, người khác. Đừng đánh mất đi bản chất. Hãy cứ là chính mình, bạn sẽ trở nên quyến rũ trong mắt đàn ông.

Tinh tế

Tinh tế là yếu tố tạo nên phụ nữ quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ thu hút đàn ông ở sự tinh tế. Tinh tế trong giao tiếp, tinh tế trong cách quan tâm người khác. Người tinh tế sẽ không khô khan, kém duyên khi nói chuyện với mọi người. Đặc biệt là khi có ai đó tâm sự với họ, họ sẽ lắng nghe một cách chân thành và đặc biệt sẽ giữ kín bí mật. Đây đích thị là kiểu phụ nữ đàn ông thích.

Biết lắng nghe

Phụ nữ phải biết lắng nghe, đàn ông mới tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cũng có những áp lực, mệt mỏi nên rất cần người bên cạnh lắng nghe. Khi đó họ không cần một người vợ lắm lời mà là người biết im lặng. Thế nên ngoài việc chăm sóc chồng, vợ hãy là chỗ dựa để anh ấy tìm đến mỗi khi mệt mỏi. Lắng nghe những điều chồng nói, bạn sẽ hiểu và yêu anh ấy nhiều hơn.

Nấu ăn ngon

Phụ nữ nấu ăn ngon sẽ ghi điểm trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù không xinh đẹp nhưng chỉ cần nấu ăn ngon, đàn ông sẽ tự đổ. Bởi khi trở về nhà, đàn ông rất cần một mâm cơm nóng sốt, ngon lành. Và tất nhiên họ cần một người vợ đảm đang, khéo léo có thể nấu những món ăn ngon lành như vậy.

Sự dịu dàng

Sự dịu dàng như liều thuốc mê khiến đàn ông một lần uống là vấn vương cả đời. Chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, hành động dịu dàng cũng khiến đàn ông chìm trong men say tình ái. Hơn nữa, khi có người phụ nữ dịu dàng bên cạnh, đàn ông sẽ kiềm chế được tính nóng nảy của mình. Điều này giúp họ hoàn thiện được những khuyết điểm của bản thân.