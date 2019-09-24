Chồng khôn ngoan làm những điều này chắc chắn vợ lúc nào cũng trẻ trung, xinh đẹp

Phụ nữ lấy chồng cười hay khóc còn phụ thuộc vào cách cư xử của người đàn ông. Vì vậy đây là những điều chồng nên làm nếu muốn vợ ngày càng xinh đẹp, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.

Người chồng tốt phải biết cách khen ngợi những điều vợ làm. Chẳng hạn như khi cô ấy mặc một chiếc váy mới, bạn cũng nên dành thời gian ngắm nghía rồi khen để cô ấy vui lòng. Bởi hành động đó của bạn sẽ giúp vợ có thêm động lực làm đẹp , chăm sóc bản thân. Đa số phụ nữ làm đẹp, chưng diện là muốn chồng ngắm, vì vậy đàn ông đừng tiếc với vợ một lời khen.

Có thể đàn ông không biết, nhưng việc nhà khiến hơn 80% phụ nữ trở nên già trước tuổi. Lúc nào cũng quẩn quanh trong bốn bức tường, chẳng có người phụ nữ nào xinh đẹp nổi.

Chồng nên đỡ đần vợ việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên người đàn ông tử tế hãy giúp vợ làm việc nhà. Việc gì bản thân làm được cứ làm, đừng ra lệnh cho vợ. Phụ nữ làm việc nhà thật sự rất vất vả, đàn ông nên hiểu và thông cảm cho vợ. Nếu bản thân không giúp được nhiều thì cũng nên đỡ đần đôi chút để vợ có thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Ủng hộ vợ

Người chồng tốt sẽ ủng hộ những việc vợ làm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà chỉ xinh đẹp và ngày càng trẻ trung khi được làm những việc mình đam mê, yêu thích. Đàn ông nên tinh tế một chút để biết vợ thích gì mà ủng hộ ước mơ của cô ấy. Bạn đừng cho rằng những ước mơ của vợ là viển vông, đừng dập tắt đam mê của cô ấy bằng việc nhà, con cái. Phụ nữ luôn đứng sau làm hậu phương cho chồng, vì vậy đàn ông cũng phải một lòng ủng hộ để vợ vững tin hơn.

Cho vợ tiền để làm đẹp

Đàn ông tinh tế phải biết phụ nữ có những nhu cầu thiết yếu cho việc làm đẹp. Đừng chỉ biết đưa vợ tiền để trang trải học phí của con, tiền chợ búa mà quên đi một khoản nhỏ để cô ấy mua chiếc đầm, thỏi son mới.

Đàn ông muốn thấy vợ đẹp phải bỏ vốn ra đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên nhớ đây không phải là nghĩa vụ mà là điều bạn phải làm. Nếu muốn vợ xinh đẹp nhưng lại keo kiệt, một đồng cũng không đầu tư cho vợ thì hãy thôi ngay việc so sánh vợ với những người đàn bà khác đi.

Không nói những lời tổn thương

Đàn ông khi tức giận hoặc có chuyện không vui thường trút giận lên vợ. Tuy nhiên đàn ông nên nhớ nỗi đau về thân xác có thể lành nhưng tổn thương về tâm trí rất khó hồi phục.

Có rất nhiều người phụ nữ trầm cảm, u uất vì những lời nói khó nghe của chồng. Vì vậy đàn ông thương vợ hãy lựa lời mà nói, kiềm chế cơn nóng giận để không làm tổn thương người phụ nữ của mình.