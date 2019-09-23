Không phải tật lắm lời, đây mới là những việc làm của phụ nữ khiến đàn ông ghét cay ghét đắng

Phụ nữ yêu 23/09/2019 13:00

Dưới đây là những điều đàn ông ghét nhất ở phụ nữ. Nếu bạn cứ thản nhiên làm trước mặt chồng, đừng hỏi tại sao anh ấy lại nhẫn tâm, vô tình.

Phụ nữ đừng dại làm những điều này kẻo bị đàn ông xa lánh. Khi đó, dù bạn có xinh đẹp đến mấy cũng bị cánh mày râu bỏ rơi không thương tiếc.

Tìm cách moi tiền đàn ông

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Moi tiền là một trong những điều đàn ông ghét nhất ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những điều đàn ông ghét nhất ở phụ nữ là sống thực dụng. Người phụ nữ khôn ngoan đừng đánh mất danh dự chỉ vì tiền. Muốn mua gì hãy tự kiếm tiền, đừng ngửa tay xin hoặc làm những hành động moi tiền khiến đàn ông chán ghét. Người phụ nữ bản lĩnh đừng hạ mình vì đồng tiền của đàn ông. Đừng dại trở thành món đồ chơi để đàn ông đùa giỡn, có thể dùng tiền là mua được.

Hoang phí

Phụ nữ có tật thích mua sắm vô tội vạ. Đàn ông thì sợ nhất cách tiêu tiền phung phí này của phụ nữ. Nhất là những cô vợ xài tiền của chồng nhưng lại không biết tiết kiệm. Trong gia đình mà có người vợ kiểu này, chắc chắn sẽ không thể hạnh phúc được.

Ghen tuông thái quá

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Phụ nữ ghen tuông thái quá sẽ đánh mất danh dự của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông là gia vị của tình yêu nhưng ghen quá thì lại phản tác dụng. Trong một mối quan hệ, bạn có thể ghen vì người kia đôi lúc không quan tâm đến suy nghĩ của mình. Tuy nhiên hãy biết chừng mực, bởi càng ghen tuông thái quá, bạn càng đánh mất đi bản chất. Phụ nữ ghen lên thường trở thành “sư tử Hà Đông”, vì vậy mà đàn ông luôn cảm thấy chán ghét, sợ hãi.

Lẳng lơ

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Đàn ông ghét nhất kiểu người lẳng lơ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hãy cư xử đúng chuẩn mực, đừng trở thành người lẳng lơ, dễ dãi trong mắt đàn ông. Bởi ở bên cạnh kiểu phụ nữ như thế này, đàn ông không có được cảm giác an toàn. Họ luôn cảm thấy sợ hãi rằng sẽ bị "cắm sừng" bất cứ lúc nào.

Ham muốn thể xác quá mức

Cuộc sống vợ chồng cần có yếu tố tình dục để giữ lửa hôn nhân. Nhưng việc phụ nữ luôn đòi hỏi chuyện ấy và chê bai kỹ năng giường chiếu của chồng là điều đại kỵ. Đây là hành động vô cùng nguy hiểm khiến đàn ông chán ghét vợ nhất. Thế nên phụ nữ hãy khôn khéo, cư xử sao cho đúng chuẩn mực nhất. Đừng thử thách lòng tự trọng cũng như bản năng của một người đàn ông.

Ngoại tình

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Đần bà ngoại tình, đàn ông không thể tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Bản thân người đàn ông phản bội vợ được chứ không bao giờ chấp nhận để vợ phản bội mình. Khi biết vợ ngoại tình, họ sẽ sẵn sàng bỏ vợ chứ không bao giờ tha thứ. Họ nghĩ việc bị "cắm sừng" là điều gì đó vô cùng nhục nhã.

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