Khi rơi vào những hoàn cảnh này, đàn ông sẽ thốt ra những câu nói tự đáy lòng. Phụ nữ nên biết thời điểm đàn ông thật lòng nhất để có cách cư xử khôn khéo.

Những dấu hiệu của đàn ông hết yêu rất dễ nhận ra. Thường ngày họ có thể trêu chọc, lừa dối bạn vì nhiều lý do. Nhưng với việc chia tay thì họ vô cùng nghiêm túc và không có ý đùa giỡn. Phụ nữ tinh tế nên biết điều này để không thiệt thân. Nếu người kia đã quá mệt mỏi và muốn chia tay, bạn đừng níu kéo làm gì. Hãy chia tay trong hòa bình để còn tìm hạnh phúc riêng cho mình.

Đàn ông thường nói dối trong trạng thái tỉnh táo - Ảnh minh họa: Internet

Có câu rượu vào lời ra, say là khi người ta thành thật với những cảm xúc của mình nhất. Muốn biết người đàn ông đó có thật lòng với bạn hay không, chỉ cần để ý những lời họ nói khi say. Bởi đây là thời điểm họ sống thật với bản thân nhất.

Khi tuyệt vọng

Khi tuyệt vọng đàn ông sẽ không bao giờ nói dối vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi thất bại, đàn ông sẽ mềm yếu và mong manh nhất. Lúc này những lời họ nói ra đều mang tính chất thổ lộ, bộc bạch chứ không còn muốn gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Người phụ nữ khôn khéo hãy ở bên cạnh chồng vào thời điểm này để hiểu anh ấy nhiều hơn. Hãy làm bờ vai để anh ấy tựa vào trút hết nỗi lòng với bạn.

Khi hạnh phúc

Khi hạnh phúc, ai cũng sẽ thành thật với cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi hạnh phúc, đàn ông sẽ thể hiện qua thần thái trên gương mặt và lời nói. Những người đang hạnh phúc đều có chung vẻ mặt và lời nói giống nhau. Và đây cũng là thời điểm mà đàn ông sống thật với chính mình nhất.

Khi cảm thấy hối hận

Đàn ông vốn sĩ diện, không thích nói cho người khác biết rằng mình thất bại, vô dụng. Nhưng khi đã bày tỏ sự hối hận về một việc gì đó, chắc chắn họ đang thật lòng thật dạ. Họ đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chán chường và muốn có ai đó ở bên cạnh san sẻ, động viên.