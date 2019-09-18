Đàn ông dứt tình cạn nghĩa không ngại nói ra những lời gây tổn thương này

Đàn ông khi yêu rất dịu dàng, lời sến súa cỡ nào cũng nói ra được. Nhưng một khi họ đã hết yêu rồi thì nhẫn tâm và vô tình hơn bao giờ hết. Họ chẳng còn sợ người phụ nữ của mình tổn thương nên sẵn sàng thốt ra những lời này.

Đàn ông khi còn yêu rất thích cảm giác được bạn hỏi han, quan tâm. Còn khi đã hết yêu rồi, sự xuất hiện của bạn chỉ khiến họ khó chịu. Họ không thích việc bị quản quá chặt, không muốn bạn xen vào cuộc sống riêng tư của họ nữa.

Khi người đàn ông không còn yêu bạn, họ cũng chẳng còn dành thời gian ở bên bạn nữa. Họ thà lê la quán xá, nhậu nhẹt cùng bạn bè, chứ không muốn trở về nhà. Đây đích thị là dấu hiệu của đàn ông hết yêu. Một khi họ đã cạn tình, dứt nghĩa, việc ở bên bạn là một dạng cực hình.

Anh cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này

Đàn ông hết yêu sẽ không dành thời gian cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi mở miệng nói câu này, chắc chắn anh ấy đã không còn yêu bạn nữa. Anh ấy cần thời gian để suy nghĩ, đồng nghĩa buông bỏ mối quan hệ này.

Đàn ông khi yêu sẽ có kế hoạch cho tương lai của cả hai. Tuy không nói ra nhưng họ luôn phấn đấu để cho bạn cuộc sống đủ đầy. Còn khi cần thời gian suy nghĩ, có nghĩa là anh ấy đã không còn muốn duy trì mối quan hệ này nữa.

Đàn ông cạn tình không còn muốn ở bên cạnh bạn - Ảnh minh họa: Internet

Sao cũng được

Câu nói này thể hiện thái độ hời hợt của đàn ông chán vợ. Họ mặc kệ tất cả, không còn quan tâm đến những chuyện bạn làm nữa. Bởi khi không còn tình cảm, họ sẽ thờ ơ và mặc cho mọi việc ra sao thì ra.

Nếu thấy không thích hợp thì chia tay đi

Đàn ông hết yêu nhẫn tâm nói lời chia tay - Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ, nhất là hôn nhân, điều cấm kỵ nhất là hai tiếng ly hôn. Nếu người đàn ông đã nhẫn tâm nói ra lời này, có nghĩa là mối quan hệ của bạn không còn cứu vãn được nữa.

Một khi lòng dạ đã nguội lạnh hoặc có người khác, đàn ông vô tâm phủi bỏ hết những tình nghĩa bấy lâu nay. Lúc đó bạn có khóc lóc trách móc, họ cũng một lòng dứt áo ra đi và không bao giờ quay về nữa.