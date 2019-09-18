7 câu ‘lừa tình’ kinh điển của đàn ông mà phụ nữ nào cũng tin sái cổ

Anh rất bận vì đang cố gắng cho tương lai của cả hai

Phụ nữ thích nghe những lời ngọt ngào, còn đàn ông thì nắm bắt được tâm lý đó. Vì vậy phụ nữ thường chết đứ đừ, chìm đắm trong những lời nói dối ngọt ngào này của đấng mày râu.

Nhưng thực tế, có thể họ đang ở trong một mối quan hệ khác hoặc không thật lòng tôn trọng bạn. Thế nên khi đàn ông nói câu này, phụ nữ đừng tin tưởng quá mức mà thiệt thân. Đừng chìm đắm trong ngọt ngào mà bị đàn ông dắt mũi lúc nào không hay.

Người đàn ông không thật lòng thường viện cớ bận rộn để lảng tránh tin nhắn, cuộc điện thoại của người yêu. Họ thường nói đang cố gắng, phấn đấu làm việc vì tương lai của cả hai.

Anh chỉ có một mình em, cả đời này chỉ yêu em

Đây là một trong những lời nói dối của đàn ông mà phụ nữ thường tin sái cổ. Ngoài miệng đàn ông nói lời ngọt ngào lấy lòng người mình yêu, nhưng sau lưng lại làm những chuyện không ngờ đến. Phụ nữ nên nhớ trên đời này thứ gì cũng có hạn sử dụng, kể cả lòng dạ đàn ông. Hôm nay anh ấy nói yêu bạn nhưng ngày mai chưa chắc đã đặt bạn ở trong tim.

Anh phải lo cho sự nghiệp, không cưới hỏi lúc này được

Đàn ông nói lo cho sự nghiệp thường không có ý định kết hôn cùng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ không lảng tránh hôn nhân. Họ lúc nào cũng sẵn sàng cho bạn một danh phận đàng hoàng, chứ không để bạn phải yêu cầu. Đàn ông ở độ tuổi nào cũng có thể phấn đấu gây dựng sự nghiệp, không phải kết hôn thì sự nghiệp sẽ dừng lại. Chỉ những người không có trách nhiệm với tình yêu mới mang công việc ra làm cái cớ.

Anh không bao giờ phản bội em

Đàn ông thay lòng, bạn sẽ không ngờ đến được - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ không có người đàn ông chung thủy tuyệt đối, chỉ có người chưa bị phát hiện ngoại tình. Vì vậy dù có yêu đến mấy cũng đừng bị lời hứa của đàn ông làm lạc lối. Hãy sáng suốt, khôn ngoan để chấp nhận một điều rằng đàn ông ai rồi cũng sẽ thay lòng. Miệng nói yêu bạn nhưng tay lại ôm thêm vài cô cũng là chuyện bình thường với họ.

Anh không tốt, em xứng đáng tìm được người tốt hơn

Chỉ khi muốn rời bỏ bạn, đàn ông mới viện ra lý do để chia tay. Có câu khi yêu người ta sẽ tìm cách, khi không yêu người ta sẽ tìm lý do. Khi đàn ông nói câu này, bạn đừng nghĩ anh ấy thật sự là người tốt và muốn bạn tìm được hạnh phúc. Chẳng qua là anh ấy đã quá chán bạn nên muốn rời đi mà thôi.

Vào đây nằm nghỉ, anh hứa sẽ không làm gì khác

Đàn ông nói những lời ngọt ngào, phụ nữ đừng nên tin - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng nhẹ dạ tin lời hứa vào khách sạn, nhà nghỉ chỉ để nghỉ ngơi của đàn ông. Bạn nên hiểu rõ một điều rằng chẳng đàn ông nào rủ người yêu vào nhà nghỉ chỉ để nằm ngủ cả. Hãy khéo léo từ chối nếu không muốn trao thân cho anh ấy.

Điện thoại của anh hết pin hoặc để chế độ im lặng

Phụ nữ cần khôn ngoan để không thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói này có hai trường hợp, một là anh ấy không còn quan tâm bạn. Hai là anh ấy đang ở với người đàn bà khác không tiện nghe điện thoại. Phụ nữ hãy tinh tế và thận trọng một chút, đừng tin những lời mật ngọt chết ruồi này mà thiệt thòi.