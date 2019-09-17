4 mùi hương của phụ nữ đốn gục hàng triệu người đàn ông

Phụ nữ dù có bận rộn, có trở thành bà mẹ bỉm sữa tay xách nách mang cũng phải nhớ giữ bản thân thật xinh đẹp và thơm tho. Bởi mùi hương trên cơ thể bạn sẽ giữ chân chồng khiến anh ấy tình nguyện say đắm cả đời.

Vì vậy phụ nữ hãy biết cách chăm sóc mái tóc của mình. Hãy cho chồng cảm giác dễ chịu mỗi khi ở bên cạnh. Đừng để sự lười biếng của mình khiến đàn ông chạy dài vì mùi hôi khó chịu.

Mùi hương trên mái tóc là một trong những điều khiến đàn ông khó cưỡng lại . Đàn ông rất thích vuốt mái tóc của phụ nữ. Mùi hương của mái tóc khiến họ không khỏi say mê.

Đồng thời bạn cũng nên biết cách sử dụng sữa tắm để lưu lại mùi hương đặc trưng trên cơ thể. Anh ấy sẽ cảm thấy thích thú khi trên da của bạn còn vương lại mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm.

Mùi son môi

Đôi môi là một trong những đặc điểm quyến rũ của phụ nữ. Khi được tô thêm một chút son, bạn sẽ càng tăng thêm sức hút. Phụ nữ hãy tinh tế sử dụng những loại son có mùi hương nhẹ nhàng và màu sắc phù hợp với gương mặt.

Đàn ông rất thích mùi hương son môi của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Khi tô màu son hợp với mình, bạn sẽ càng quyến rũ và khí chất hơn trong mắt đàn ông. Cuộc đời phụ nữ nên nhớ có hai thứ không được tiếc đó là mỹ phẩm cho mình và tiền cho gia đình. Bởi đó là những việc cần làm, nếu không làm được bạn sẽ hối hận về sau.

Mùi nước hoa

Nước hoa để lại ấn tượng khó phai trong tâm trí đàn ông. Dù đi đâu, làm gì họ cũng sẽ nhớ mãi hương thơm đặc trưng này. Bên cạnh đó hương nước hoa cũng có tác dụng đánh thức bản năng của người đàn ông.

Đàn ông luôn bị thu hút bởi mùi nước hoa trên cơ thể phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó họ sẽ có cảm giác muốn chinh phục, khao khát chiếm hữu. Vì vậy vợ hãy sử dụng nước hoa để thu hút sự chú ý của chồng. Tuy nhiên hãy sử dụng những mùi hương dịu nhẹ, đừng quá gắt khiến chồng khó chịu.

Mùi “đàn bà”

Phụ nữ phải có khí chất và sự từng trải - Ảnh minh họa: Internet

Mùi “đàn bà” ở đây có nghĩa là sự nữ tính, từng trải trong bản chất. Đàn ông rất thích kiểu phụ nữ khí chất và luôn tỏa ra một phong thái của một quý bà. Muốn có được điều này, phụ nữ cần phải có thời gian trải nghiệm và thử thách. Nếu có được mùi hương này, bạn đã nắm được trọn vẹn trái tim của chồng.