Đàn ông ngoại tình có năm bảy dạng, không phải ai cũng bỏ vợ khi đã có nhân tình. Phụ nữ tha thứ cho chồng ngoại tình được thì cứ tha nếu như anh ấy đã biết hối lỗi.

Đàn ông ngoại tình có rất nhiều dạng. Người thì vì của lạ mà cam tâm tình nguyện phản bội vợ con. Có người thì vì hoàn cảnh đẩy đưa. Trước tiên, bạn cần giữ bình tĩnh để xem xét chồng mình rơi vào trường hợp nào.

Nếu phát hiện chồng ngoại tình, bạn hãy tìm hiểu cho thật kỹ. Hãy xem chồng bạn tình nguyện hay là bị người phụ nữ kia dụ dỗ “vào tròng”. Có thể chồng bạn phản bội vì một phút yếu lòng, bạn nên tìm hiểu để cân nhắc có nên tha thứ cho anh ấy hay không.

Nếu anh ấy rơi vào trường hợp một, bạn có quyền không tha thứ và có thể chấm dứt ngay. Còn nếu rơi vào trường hợp hai, bạn nên cân nhắc tha thứ cho chồng một lần nếu như anh ấy hối lỗi.

Đã chủ động chấm dứt với nhân tình

Kiểu đàn ông này thích của lạ nhưng lại biết dừng đúng lúc. Anh ấy biết đâu là tạm bợ, đâu là cả đời. Không cần vợ phải lên tiếng, anh ấy cũng chủ động chấm dứt với nhân tình để không ảnh hưởng đến gia đình.

Chồng chủ động chấm dứt với nhân tình, vợ nên cân nhắc tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng bạn có suy nghĩ và hành động này, bạn nên cho anh ấy một cơ hội. Bởi anh ấy thành tâm không muốn đánh mất gia đình. Thế nên người đàn bà khôn ngoan nên biết bao dung cho chồng khi anh ấy đã thành tâm hối lỗi. Đừng giày vò, dằn vặt nhau làm gì khiến con cái khổ sở theo.

Sau tất cả, cố gắng dùng mọi cách để bù đắp cho vợ con

Sau những sai lầm của mình, anh ấy ăn năn hối hận và luôn cố gắng bù đắp cho vợ con. Sau tất cả, anh ấy vẫn luôn muốn duy trì gia đình này. Nếu vậy, bạn cũng nên cân nhắc tha thứ cho chồng.

Đàn ông sau tất cả vẫn xem vợ là quan trọng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết buông bỏ quá khứ. Chuyện có thể tha thứ được cứ tha thứ. Có câu “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Nếu đã bỏ qua, đừng nhắc lại chuyện cũ.