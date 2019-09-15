Mẹ dạy con gái: Khi chồng con nói những lời này, hãy bỏ hết đi rồi về với mẹ

Phụ nữ yêu 15/09/2019 09:53

Chỉ có đàn ông tệ bạc mới nhẫn tâm nói với vợ những lời gây tổn thương, nếu chồng con phạm phải hãy cân nhắc về mối quan hệ này.

Phụ nữ dù đi làm hay không đều có lòng tự trọng của mình. Đàn ông không có quyền chà đạp hay nhục mạ sĩ diện của vợ. Thế nên nếu chồng con mở miệng nói những lời này, hãy bỏ đi rồi về với mẹ chứ đừng sống tủi nhục bên người đàn ông tệ bạc.

dan ong te bac 1
Đàn ông tệ bạc quá thì bỏ hết đi rồi về với mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Có chuyện nhà cũng không làm được, cô đúng là đồ vô dụng

Người đàn ông thương vợ thật lòng sẽ không nhẫn tâm nói những lời này. Bởi họ biết được vợ ở nhà vất vả như thế nào. Công việc nhà tưởng chừng đơn giản đó nhưng khi bắt tay vào làm mới biết được. Hết dọn cái này rồi đến cái khác, quần quật cả ngày cũng không xong việc. Thế nên chồng con nhẫn tâm nói vợ là đồ ăn bám, đồ vô dụng, con hãy cân nhắc về mối quan hệ này.

dan ong te bac 2
Phụ nữ đừng đánh đổi thanh xuân vào người không ra gì - Ảnh minh họa: Internet

Lời đó nói một lần có thể tha thứ được, vì chồng con chắc đang buồn bực chuyện gì đó. Nhưng mở miệng nhắc lại nhiều lần, con hãy bỏ đi rồi về với mẹ. Người chồng tệ bạc như vậy không đáng để con tận tụy cả đời đâu. Bởi họ không tôn trọng con, nếu cứ cam chịu chỉ có bản thân con là thiệt thòi mà thôi.

Tại sao con bị như thế này, cô làm mẹ kiểu gì vậy hả?

Việc nuôi dạy con cái là của chung, phụ nữ và đàn ông đều phải có trách nhiệm ngang nhau. Đàn ông đừng tự cho mình cái quyền kiếm tiền bên ngoài thì về nhà đều khoanh tay đứng nhìn. Người đàn ông tử tế phải biết cùng vợ gánh vác việc dạy con. Chứ không phải là người đứng ngoài cuộc, khi có chuyện lại đổ hết cho vợ không có trách nhiệm.

dan ong te bac 3
Phụ nữ đừng cam chịu khi lòng dạ đã quá ngổn ngang - Ảnh minh họa: Internet

Con cái cần sự dạy dỗ của cả mẹ lẫn cha để phát triển tốt nhất. Chúng cần sự mạnh mẽ cứng rắn của cha, cần sự dịu dàng của mẹ. Có như vậy mới tạo nên một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Nếu chồng con trách móc về việc “con hư tại mẹ” quá nhiều lần, hãy tự mình cân nhắc về mối quan hệ này. Một là nói chuyện thẳng thắn để chồng hiểu. Hai là nếu anh ta không thay đổi, con cứ mạnh dạn đưa ra quyết định cho cuộc hôn nhân này. Đừng để mâu thuẫn về nuôi dạy con cái trở thành cái cớ để người đàn ông đó dằn vặt, đay nghiến con.

Cô không có tư cách nói về những người phụ nữ tôi quen

Người đàn ông ngoại tình mà còn vênh váo cấm vợ không có quyền ghen, chẳng đáng mặt nam nhi. Nếu chồng con nói lời này, chứng tỏ anh ta không còn yêu con nữa. Mà trong một mối quan hệ, không còn tình yêu, không còn sự tôn trọng thì nên giải thoát cho nhau.

dan ong te bac 4
Kẻ tệ bạc nhẫn tâm trách móc, đay nghiến con, không đáng để con tận tụy - Ảnh minh họa: Internet

Con không cần nhọc lòng vì kẻ tệ bạc nhiều như vậy đâu. Mẹ không trách con, cứ thoải mái về với vòng tay của mẹ để được an yên cả đời, con gái ơi!

Phụ nữ hội tụ đủ 4 loại khí này ‘không ai chơi lại’, không kẻ nào dám phản bội

Phụ nữ hội tụ đủ 4 loại khí này ‘không ai chơi lại’, không kẻ nào dám phản bội

Dưới đây là những loại khí phụ nữ khôn ngoan nhất định phải có được. Khi đó, bạn không sợ ai hãm hại hay phản bội.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông thương vợ mẹ dạy con gái đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này